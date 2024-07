Laura Rojas-Marcos responde al test de ENCLAVE ODS y define la salud como un pilar "frágil por naturaleza"

Nacida en Nueva York en 1970, Laura Rojas-Marcos es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Con obras como Convivir y compartir: Claves para relacionarse saludablemente con los demás y contigo (GRIJALBO, 2021), responde al cuestionario de Objetivos de Desarrollo Sostenible de ENCLAVE ODS para reflexionar sobre el rumbo de la sociedad.

1. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro de la humanidad y del planeta?

El conflicto existente entre Israel y Palestina, así como el de Rusia y Ucrania. Y que salga Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos.

2. ¿Cuál es tu película favorita relacionada con el desarrollo sostenible?

Interstellar (Director Christopher Nolan).

3. ¿A qué organización o causas te gustaría destinar una importante cantidad de dinero o tiempo?

A aquellas que se dedican a buscar una cura para enfermedades como el cáncer, la diabetes o enfermedades degenerativas como Parkinson y ELA.

4. ¿En qué país te gustaría hacer un voluntariado?

En Ucrania y la India.

5. ¿Qué acciones crees más importantes para trabajar por el final de la pobreza?

Recibir una buena formación académica, tener igualdad de oportunidades para trabajar, ser independientemente económicamente y, sobre todo, tener las necesidades básicas cubiertas (alimentación, sistema de salud...) respetando los Derechos Humanos.

6. Una reflexión sobre la salud después de la pandemia.

La salud (física, emocional, mental y relacional) es el pilar más importante para la supervivencia y el bienestar general del ser humano y no debemos darla por hecho, ya que es frágil por naturaleza. Desde la pandemia he observado como muchas personas han tomado la iniciativa de estudiar sobre cómo cuidar su salud, porque han aprendido que la falta de conocimientos básicos y concienciación sobre ello puede ser muy perjudicial. Llevar a cabo hábitos saludables no solo tiene beneficios individuales, sino que también contribuye positivamente a nuestro entorno y comunidad.

7. ¿Cuáles deberían ser los ejes de la educación de calidad?

Para ofrecer una educación de calidad sería recomendable que:

Los centros ofrezcan un espacio seguro, higiénico y fiable, tanto para los alumnos como para los profesionales del centro educativo. Hacer un uso responsable de los recursos económicos. Ejercer los derechos humanos, cumpliendo con los deberes y valores éticos, respetando tanto la diversidad y diferencias entre sus asistentes como el respeto al espacio y propiedades del centro educativo. Ofrecer una formación sin prejuicios ni intereses políticos con el fin de generar igualdad de oportunidades y respeto a la libertad de pensamiento (enseñar a pensar, aplicar el pensamiento crítico, y desarrollar competencias y habilidades de forma saludable). Ofrecer una educación de calidad que sea eficaz, eficiente, legítima e inclusiva que tenga en cuenta las diferencias y dificultades individuales de los alumnos.

8. Una reflexión sobre la igualdad de género.

Aún hay mucho camino que recorrer. Aunque hemos avanzado desde la época de nuestras abuelas, hay mucho espacio de mejora.

9. Un nombre de hombre y otro de mujer en la historia de los derechos humanos o de la defensa del planeta.

Martin Luther King y Florence Nightingale.

10. ¿Qué hábito ajeno no sostenible no soportas?

Las personas que se burlan de aquellas que se esfuerzan por reciclar o cuidar el medioambiente.

11. ¿Cómo reciclas?

Utilizando los contenedores.

12. ¿Qué harías para reducir la brecha digital?

Facilitar la adquisición de dispositivos digitales y ofrecer formación independientemente de la edad y circunstancias individuales.

13. ¿Un hecho de paz que admires?

Los ocurridos tras una guerra. Pero, sobre todo, aquellos hechos de paz entre amigos y familiares.

14. ¿Qué tipo de energía te parece más atractivo para el futuro?

Energía solar.

15. Si tuvieras que comprar un coche ahora ¿comprarías un híbrido o eléctrico?

Cuando me mudé de Nueva York a Madrid decidí no tener coche, pero si ahora me tuviera que comprar uno sería híbrido.

16. ¿Qué paraje o entorno natural has visitado y te ha sorprendido por su estado de conservación (por ejemplo, que estuviese muy bien o muy mal conservado)?

Recientemente, fui a la Sierra de Madrid, muy cerca de Segovia, y me sorprendió lo bien cuidado y que estaba.

17. Para terminar, un deseo en clave de ODS.

Deseo y comparto el mensaje desarrollado por las Naciones Unidas respecto a la Agenda 2030: "Se necesita una respuesta más profunda, más rápida y más ambiciosa para desencadenar la transformación social y económica necesaria para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. En cuanto al ámbito de la salud, a pesar de haberse logrado importantes avances asociados al aumento de la esperanza de vida, reducción de la mortalidad materna e infantil y la lucha contra enfermedades contagiosas, estos avances no están sucediendo lo suficientemente rápido, ya que aún más de 3500 millones de personas no tiene acceso a servicios de salud esenciales".