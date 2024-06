Tolón pide que la reforma de la financiación autonómica también afecte a los ayuntamientos

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha coincidido con el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, en que es necesaria una nueva financiación autonómica que sirva para pagar lo que valen los servicios públicos, pero "para todos", ha advertido Tolón, "para ellos --en referencia a las comunidades autónomas-- y para los ayuntamientos".

Tolón, partidaria de revisar la financiación autonómica a la misma vez que la financiación local, ha afirmado que "hay que pagar", pero también la Junta de Castilla-La Mancha tiene que pagar a los ayuntamientos. "Había competencias que llevábamos a cabo" --en relación a su etapa como alcaldesa de Toledo--, y "que no se estaban pagando por parte, en este caso, de la comunidad autónoma".

"Los ayuntamientos, que son la administración más cercana, tienen competencias que no son suyas, que son de las comunidades autónomas, que tampoco están financiadas y que, por tanto, lo que hacen es, de alguna forma, tensionar las haciendas públicas", ha denunciado la también presidenta del Comité Federal del PSOE y secretaria de la Agrupación del PSOE de la ciudad de Toledo.

A modo de ejemplo, ha hecho hincapié en que durante sus ocho años de alcaldesa "no se ha pagado bien" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. "Estamos hablando de educación, del mantenimiento de los colegios, de servicios públicos, que, de alguna forma, asumen los ayuntamientos y no tienen financiación por parte de las comunidades autónomas". Es algo que no solo pasa en Toledo, ha apuntado, sino que ocurre en el resto de ayuntamientos de España.

Por ello, Tolón ha abogado por revisar la financiación autonómica a la misma vez que la financiación municipal. Todo es "una cadena", ha manifestado la delegada del Gobierno, quien ha afirmado que la financiación de las administraciones, en este caso, autonómicas y locales, está en la hoja de ruta del Ejecutivo nacional.

"Es una cuestión que el Gobierno de España tiene que resolver", aunque ha querido poner de relieve "todo el dinero" que están recibiendo las comunidades autónomas por parte del gobierno de España.

Según ha añadido, el gobierno de España, y además en esta legislatura, "es el que más dinero ha dado a las comunidades autónomas". En concreto, el 46% más con respecto a los gobiernos del Partido Popular. Y esto es importante, ha argumentado, porque todas las competencias que se llevan a cabo por parte de las comunidades autónomas son servicios públicos a los ciudadanos y tienen que estar sustentadas por dinero que viene del gobierno central.

"Este gobierno ha aumentado en más del 46 por ciento el dinero que da el Estado a las comunidades autónomas y ya para este año 2024 más de 1.500 millones, un 14 por ciento, está encima de la mesa para dar a las comunidades autónomas", ha incidido.

Sobre la carta que ha enviado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidiendo un compromiso de Estado para que sus políticas vayan con financiación, Tolón ha dicho desconocer si Sánchez ha respondido a esta misiva, pero para eso están, ha advertido, las conferencias de presidentes "para verlo y para debatirlo". "Pero vamos, las llamadas de teléfono tampoco están mal", ha zanjado.