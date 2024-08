Los tres aparatos electrónicos de tu casa que nunca debes desenchufar: un error común en España

En nuestros hogares tenemos cada vez más dispositivos y aparatos electrónicos, ya que el avance tecnológico provoca la llegada de nuevos inventos que, en algunos casos, llegan a tener un gran impacto en nuestro día a día. Aunque muchos de ellos están pensados para facilitarnos la vida, también tienen un gran inconveniente en el hecho de que necesitan para funcionar de la red eléctrica, lo que supone un aumento de energía, con el consiguiente desembolso económico en la factura eléctrica.

El consumo de estos hace que cada vez más personas opten por desenchufarlos cuando no los utilizan, lo que ayuda a la hora de reducir el consumo de energía en el hogar. Sin embargo, aunque en algunos casos es muy recomendable porque no se usan todos los días, en otros casos los expertos no recomiendan hacerlo, puesto que puede acabar provocando problemas de funcionamiento.

Es por ello por lo que el medio alemán Forbus ha destacado cuáles son los tres aparatos electrónicos de tu casa que nunca debes desenchufar, que son los siguientes:

Routers WiFi

Uno de los aparatos del hogar que nunca se deberían desenchufar por poder afectar seriamente a su funcionamiento y vida útil es el router WiFi, un dispositivo que hoy en día es imprescindible en muchos hogares.

Este tipo de equipos están concebidos para ofrecer señal WiFi constantemente y aunque puedas pensar que no sucede nada por desenchufarlo por la noche o cuando sales de casa porque nadie lo está usando, puedes provocar problemas tanto en él como en otros dispositivos que dependen del mismo para funcionar.

En el caso de apagarlo cada vez que no se utiliza, puede acabar provocando conflictos que supongan problemas de conectividad en futuras conexiones, los cuales pueden llegar a necesitar de algún tiempo y esfuerzo para solucionarlos y que, incluso en algunos casos, puede hacer que sea necesaria su sustitución por un nuevo equipo. Por todo ello, se aconseja no desenchufar a diario este aparato.

Televisores OLED

Otro de los aparatos electrónicos del hogar que habitualmente se desenchufa para ahorrar al máximo la energía en el interior de la vivienda es el televisor, si bien antes de hacerlo, debes comprobar el tipo de TV que tienes, ya que en el caso de aquellos con tecnología OLED, que ofrecen una calidad de imagen muy alta, no se deberían apagar.

La razón es que, cuando no se están utilizando y están apagados, siguen funcionando para llevar a cabo procesos de mantenimiento internos, por lo que cuando se desenchufan, cabe la posibilidad de que se estén interrumpiendo los mismos, que son necesarios tanto para poder mantener una gran calidad de imagen como para prevenir posibles daños. Estos dispositivos suelen actualizar su software, con el que se corrigen vulnerabilidades y se mejoran funciones cuando se encuentran en stand-by.

Impresoras de inyección de tinta

Las impresoras de inyección de tinta apenas consumen energía eléctrica, ya que están diseñadas para reducir el máximo la energía necesaria para su funcionamiento, especialmente en los modelos más actuales. Sin embargo, hay quienes siguen desenchufándolas cuando no las utilizan, una práctica que no es aconsejable, porque deben ser apagadas siguiendo los pasos que indica el fabricante, con el correspondiente botón. Esto se debe a que, cuando se apagan desde su botón, el cabezal de impresión se coloca en una posición de reposo antes de apagar por completo.

Por ello, si se desenchufa de la corriente antes de que se apague, el cabezal no se colocará en el lugar en el que debería, lo que hará que la próxima vez que se encienda, la impresora identificará que ha estado inactiva durante mucho tiempo, lo que hará que, de forma automática, comience a ejecutar un ciclo de limpieza intensivo que gastará mucha tinta, una práctica nada recomendable.

Aparatos que puedes desenchufar

Para reducir el importe de la factura de la electricidad existen otros aparatos que sí se pueden desenchufar sin que suceda ningún tipo de problema para ello, en algunos casos porque no tiene ningún inconveniente, y en otros siguiendo una serie de pasos previos para evitar cualquier posible daño.

Uno de estos últimos es el ordenador, puesto que, una vez apagado un modelo de sobremesa, no tiene demasiado sentido dejarlo encendido consumiendo energía en modo de reposo. Si es un portátil, no lo dejes cargando mientras te vas a dormir, pues en ese caso estarás desperdiciando una gran cantidad de energía, sobre todo si es una práctica habitual.

Lo mismo sucede con los cepillos eléctricos, las máquinas de afeitado o el propio teléfono móvil, entre otros, por lo que conviene no dejarlos nunca enchufados toda la noche. Aunque pueda parecer algo práctico, realmente estarás pagando de más por una energía que podrías ahorrar, además de que podría afectar de forma negativa a la duración futura de su batería.

Por otro lado, también es posible desenchufar pequeños electrodomésticos de la cocina como el microondas, las tostadoras, las batidoras o las máquinas de café, enchufándolos tan solo cuando se vayan a utilizar.

Más allá de aparatos concretos que puedas mantener conectados cuando no están en uso, debes recordar que es aconsejable que desenchufes los alargadores, ya que, aunque es el método más utilizado para conectar muchos equipos electrónicos a una misma regleta, es preferible no mantenerlos conectados a la corriente si no están siendo utilizados. Si tienen un botón de encendido y apagado, recuerda apagarlo cuando no suponga un problema para los aparatos conectados al alargador.