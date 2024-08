No es un error, Los Xiaomi 13T y 13T Pro son móviles de gama alta con precio de gama media gracias a estas ofertas

En septiembre de 2023 viajamos a Berlín para asistir a la presentación de los móviles de gama alta de Xiaomi para la segunda mitad del año, la familia T. En esa ocasión se presentaron dos modelos, el Xiaomi 13T y el Xiaomi 13T Pro. Los dos dispositivos apuntaban a una franja de precio algo olvidada, la de 600 euros.

Cuando pudimos analizar el Xiaomi 13T Pro ya os dijimos que era un muy buen móvil, uno de los pocos de su categoría que apostaba no sólo por una buena cámara, sino por un teleobjetivo, además de un gran angular. Su hermano pequeño, el Xiaomi 13T, también podía presumir de lo mismo.

Ambos modelos están en oferta en la página web española de la empresa a un precio que parece un error, pero que no lo es. El Xiaomi 13T tenía un precio oficial de 659,99 euros, pero ahora se puede comprar por sólo 399,99 euros con la garantía del fabricante en nuestro país. El Xiaomi 13T Pro ha bajado más de precio, de los 909,99 euros a 499,99 euros.

Xiaomi 13T en oferta El Androide Libre

Hablamos de un móvil de 6,67 pulgadas con una pantalla AMOLED con 1.200 nits de brillo máximo y una tasa de refresco de 144 Hz, con sensor de huellas bajo la pantalla. Además, su procesador es un MediaTek Dimensity 8200 Ultra, un chipset de gama alta al que acompañan 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Su batería es de 5.000 mAh y tiene carga rápida de 67 W. Por si eso fuera poco el cargador rápido viene en la caja de venta.

Su sistema de cámaras destaca por ser de los pocos en este rango de precios (si no el único) que tiene un sensor principal de 50 Mpx, un gran angular de 12 Mpx y, ojo a esto, un teleobjetivo con zoom óptico de 2 aumentos. Esta cámara está creada en colaboración con Leica, algo que se nota en la calidad de las imágenes. La única pega es que grabando a 4K, no lo hace a 60 fps, pero con este precio eso es algo que se le perdona. La cámara delantera es de 20 Mpx, y graba vídeo muy bien, como nos tiene acostumbrados Xiaomi. Dispone de NFC para pagos móviles (y más cosas), bluetooth 5.4 para poder conectar de la mejor manera cualquier dispositivo de audio y WiFi 6. Incluso tiene sensor de infrarrojos para controlar el televisor, el aire acondicionado, etc.

Xiaomi 13T Pro en oferta El Androide Libre

Y si queremos a su hermano mayor, el Xiaomi 13T Pro, pagaremos un poco más, pero además de todo lo anterior tendremos un procesador incluso más potente, el MediaTek Dimensity 9200+, una velocidad de carga de 120 W y 12 GB de RAM. Por 100 euros puede que a más de uno le merezca la pena. Y si buscamos un gama media a precio de gama muy baja, Xiaomi también tiene una propuesta.