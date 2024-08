Esta es la oferta más loca de Xiaomi que has visto en España, un Redmi Note 12 de 256 GB a 129,99 euros

Agosto no suele ser un mes de lanzamientos importantes en el sector de los smartphones, aunque en esta ocasión estemos esperando los nuevos modelos de Google. Pero por las vacaciones y los gastos asociados a ellas no suele ser el momento para buscar un nuevo móvil, salvo que se haya roto en la playa.

No obstante, en ocasiones surgen ofertas tan potentes que hacen dudar hasta a los que no necesitan cambiar de móvil. Es el caso de Xiaomi, que ha puesto a menos de la mitad de su precio original el Xiaomi Redmi Note 12, y no siquiera en su versión básica, sino en la que tiene 256 GB de memoria interna.

Este terminal tiene un precio oficial de 289.99 euros. Es cierto que hace ya un tiempo que se puso a la venta y es normal verlo rebajado, pero no tanto como lo ha puesto la empresa en su tienda online. Este modelo, en color negro, se puede comprar por 129,99 euros, situándose como uno de los móviles Android más baratos de una marca conocida que se pueden comprar en España.

Xiaomi Redmi Note 12 en oferta

Se trata del modelo con 4G, no con 5G, pero esta es posiblemente la única pega que se le pueda poner a la hora de comprarlo, y aún así no es algo que sea crítico, sobre todo si se busca un móvil muy económico. Esto es así por la elección del procesador, un Snapdragon 685 de gama media, un chipset que no tiene compatibilidad con las redes 5G.

Pero salvando eso, el resto de especificaciones están a la altura de la gama de entrada, incluso de la gama media en muchos casos. Hablamos de un móvil que tiene una pantalla de 6,7 pulgadas y 120 Hz de tasa de refresco y tecnología AMOLED, carga rápida de 33 W con una batería de 5.000 mhA y nada menos que 256 GB de almacenamiento interno. Es el móvil más barato con esa memoria. La RAM es de 8 GB, más que decente para el precio que tiene.

Xiaomi Redmi Note 12 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, dispone de una cámara trasera de 50 Mpx a la que acompaña un ultra gran angular de 8 Mpx y un sensor macro de 2 Mpx. La cámara delantera es de 13 Mpx. Eso sí, este móvil sólo graba en FHD, no en 4K. En cuanto a la conectividad, además de tener lo esperado, como Wifi 5, bluetooth 5, dispone de NFC para pagos móviles y emisor de infrarrojos con el que controlar cualquier aparato.