Así ahorrarás en tu factura de la luz: los 11 aparatos que debes desconectar antes de dormir

La factura de la luz no da tregua y continúa con su escalada alcanzando unos máximos históricos. Por mucho que lo intentemos, no conseguimos reducir el precio de la electricidad. Pero en muchas ocasiones, modificando nuestros hábitos podremos obtener importantes beneficios en forma de rebajas en la factura eléctrica.

Por eso sería importante que antes de acostarnos desenchufáramos una serie de aparatos y equipos electrónicos a los que no les vamos a dar uso durante la noche.

Además de pagar menos, estaremos contribuyendo al cuidado del medio ambiente al rebajar el consumo de energía y mitigaremos el riesgo de que se produzca un cortocircuito o accidente en el hogar. Hay una lista de 11 dispositivos o aparatos del hogar que deberías desconectar antes de irte a dormir para empezar a ahorrar.

Televisión

Por lo general, solemos apagar la televisión con el mando a distancia, dejándolo en modo standby. Al estar enchufado, continúa consumiendo energía. Es poco, pero lo suficiente para engordar la factura de la luz.

Ordenador

No tiene mucho sentido que durante la noche mantengas conectado a la corriente el ordenador de sobremesa. En el caso de que cuentes con un portátil, no tiene mucho sentido que lo dejes cargando mientras te marchas para la cama. Estarás desperdiciando mucha energía una vez que la batería llegue al 100% de la carga. Sería suficiente con que lo enchufaras durante la jornada de trabajo o cuando vayas a realizar tus consultas.

Router inalámbrico

En casi todas las casas el Wi-Fi se ha convertido en algo esencial, ya sea para utilizar el ordenador, el móvil, la tablet o la televisión. Una vez que te pones a dormir ya no te sirve de nada, y no conseguirás ningún beneficio adicional por mantener el router enchufado.

También hay que tener en cuenta que al desconectarlo reduciremos la exposición a la radiación que emiten estos aparatos.

Pequeños electrodomésticos de la cocina

En la cocina tenemos una serie de electrodomésticos que casi siempre permanecen enchufados a la corriente eléctrica. Algunos no se pueden desconectar con tanta facilidad como pueden ser el frigorífico o la cocina vitrocerámica, pero hay otros que sí nos ofrecen esa posibilidad. Nos referimos sobre todo al microondas, batidoras, tostadoras o máquinas de café. Con conectarlos una vez que vayan a utilizarse sería suficiente.

Equipos de afeitado y cepillos de dientes eléctricos

Es importante que tanto los equipos de afeitado como los cepillos de dientes eléctricos se encuentren cargados una vez que los vayamos a usar. Pero no tiene mucho sentido que queden enchufados a la corriente toda la noche porque se desperdicia mucha energía y además se reduce la duración de la batería.

Este proceso debe hacerse cuando les reste poca batería y durante el día. Se les sacará mucho más partido.

Lámparas

Al igual que cuando se sale de una habitación hay que apagar las luces, lo mismo podría decirse de las lámparas. Pero en su caso habría que desenchufarlas. Pese a que consumen poco en este estado, no deja de ser una energía desperdiciada.

En vez de utilizar lámparas, hay otras formas de iluminación, como pueden ser luces interiores para alumbrarnos el camino a la cocina o al baño durante la noche. Si te preocupa la iluminación exterior de tu casa y quieres estar a salvo de la entrada de intrusos en tu parcela, puedes optar por un sistema que se encienda cuando detecte la presencia de gente a través de sensores.

Mantas eléctricas

Las mantas eléctricas son una buena opción para mantenerse alejado del frío durante las noches más gélidas. Pero dormirnos con ella puesta supone un gasto importante, además de implicar un riesgo.

Sería más aconsejable que unos minutos antes de meterse en cama colocásemos la manta eléctrica en el interior de la cama para que la calentase, y una vez dentro apagarla. La otra posibilidad es recurrir a un edredón de calidad que nos permita estar más calientes por la noche.

Cargador del teléfono móvil

Con bastante frecuencia nos solemos meter en la cama con el móvil enchufado. De esa manera nos levantaremos al día siguiente con la batería completa y con capacidad para soportar toda la jornada. Pero una vez que alcance el 100% estaremos malgastando la energía.

Con el paso del tiempo, la capacidad de los teléfonos móviles va reduciéndose, pero si lo cargamos cuando no es necesario estaremos adelantando ese proceso. En lugar de dejarlo por la noche conectado a la corriente, una vez que te levantes puedes hacerlo mientras te duchas y desayunas.

Estuches de auriculares inalámbricos

No hace falta que permanezcan muchas horas conectados para cargar la batería de estos dispositivos. Con unas pocas horas sería suficiente. Al igual que ocurre con los móviles, las baterías van perdiendo capacidad con el uso.

Alargadores o cables de extensión

Los alargadores son el método que utilizamos para concentrar en un solo aparato todos los equipos electrónicos y cuando no disponemos en la pared de los suficientes enchufes. No tiene sentido mantenerlos conectados a la corriente cuando no están siendo utilizados.

Al igual que tenemos en casa electrodomésticos que necesitan estar conectados permanentemente a la corriente, otros pueden estarlo de forma ocasional al tener un uso más ocasional.

Ten en cuenta que al desenchufarlos, además de reducir el riesgo de incendio, también ayudaremos a incrementar el ciclo de vida de los propios aparatos además de rebajar de forma considerable la factura de la electricidad.

