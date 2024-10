He probado el móvil que se convierte en libro electrónico con sólo tocar un botón: así logra reducir la fatiga visual

La cantidad de tiempo que mucha gente pasa frente a una pantalla ha aumentado considerablemente desde principios de siglo. Muchos trabajos en España se desarrollan íntegramente utilizando el ordenador, y a eso hay que sumarle las horas diarias que se pasan utilizando el smartphone. Teniendo esto en cuenta, es importante mantener ciertos hábitos saludables cuando se usa el PC, el móvil o la tablet.

Según el estudio que ha llevado a cabo TCL en España, un 78% de usuarios pasan al menos 4 horas frente a una pantalla, por lo que es importante cuidar la vista para que no se deteriore de forma prematura. Para ello, los oftalmólogos dan varios consejos, como mantener un ambiente con luz natural —o tener un foco de luz en la zona de trabajo para no forzar la vista, en su defecto—. Mirar una pantalla en la oscuridad también puede ser malo por el gran contraste que supone la luz de esta con la oscuridad que hay en el ambiente, por eso es mejor tener más iluminación, y no usar el dispositivo justo antes de dormir.

Con esto en cuenta, TCL presentó el pasado mes de septiembre nuevos productos que emplean sus pantallas NXTPAPER para mejorar la experiencia de los usuarios y reducir la fatiga en la vista que se crea por utilizar un smartphone. Se trata de dos móviles, el TCL 50 NXTPAPER y el TCL 50 Pro NXTPAPER, además de una tablet de gran formato, la TCL NXTPAPER 14.

El precio de estos dispositivos parte desde los 229 euros del TCL 50 NXTPAPER, y sube hasta los 279 euros en el modelo Pro. Por su parte, la tablet llega hasta los 399 euros. Se trata de dispositivos en los que la pantalla, a primera vista, ya se puede ver que es diferente, y que puede merecer mucho la pena a aquellas personas que busquen usar el móvil de forma intensiva.

Los tres cuentan con un interruptor en uno de sus laterales gracias al cual se puede entrar en el modo Max Ink, que hará que el móvil cambie la manera de visualización de la pantalla, pudiendo elegir un modo en blanco y negro que simule la tinta electrónica y que hace que sea una gran opción para disfrutar de tus libros preferidos, y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido pasar un rato con los móviles, que nos han dejado unas primeras impresiones muy buenas.

Interruptor único

Sin duda, el punto qué más destaca en estos dispositivos es su pantalla, puesto que esta, a pesar de ser un panel IPS, cuenta con tecnología capaz de mejorar la forma en la que visualizamos contenido en el smartphone. De por sí, su aspecto es ligeramente diferente, con un tacto mate que hace que la pantalla se ensucie menos y que lo distingue de otros dispositivos.

Más allá de esto, el dispositivo tiene un asistente de emisión que es capaz de avisarte cuando se dé alguna situación que peores la experiencia de visualización. Por ejemplo, podrá avisar cuando detecte que hay muy poca luz en el ambiente, o bien que el dispositivo se está moviendo mucho mientras lo ves, entre otros casos.

TCL 50 Pro NXTPAPER Jacinto Araque El Androide Libre

Una de las cosas que llaman la atención del modo Max Ink es que, a diferencia de lo que sucede en los libros electrónicos, el movimiento de la pantalla no es lento, ni mucho menos, sino que la compañía se ha centrado en que ofrezca la misma experiencia en el modo normal en este sentido.

Esto hace que se puede utilizar cualquier aplicación del dispositivo con el modo de pantalla de tinta electrónica, ya sean aplicaciones para leer, gestores de correo electrónico, juegos o redes sociales, aunque en estos últimos casos la experiencia no será tan buena como en aplicaciones centradas en la lectura.

Pocas diferencias

Si hay algo que sorprende de estos modelos es que ambos son extremadamente parecidos. Empezando por su pantalla, los dos cuentan con un panel de 6,8 pulgadas a resolución Full HD+ que, precisamente por su tamaño, hacen que la lectura pueda ser extremadamente cómoda y que se pueda poner la letra grande sin problema para aquellas personas que lo necesitan. Este también cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz.

Ambos cuentan con 8 GB de memoria RAM que van a ser suficientes para poder moverte y cambiar entre varias aplicaciones y que se puede aumentar en otros 8 GB de memoria RAM virtual. La memoria interna varía en función del modelo con 256 o 512 GB en el base y 512 GB en la versión Pro.

Interruptor de los TCL 50 NXTPAPER Jacinto Araque El Androide Libre

En lo que a procesador se refiere, en ambos casos está presente el MediaTek Dimensity 6300, que cuenta con conectividad 5G y promete un gran rendimiento. Llama la atención que los dos móviles también comparten la resolución de su cámara principal, de 108 Mpx, y que promete tomar unas fotografías muy decentes de día, y a las que se le podrá hacer zoom sin problema gracias a su gran tamaño. Eso sí, la cámara selfie cambia, y es de 8 Mpx en el modelo normal y de 32 Mpx en el Pro.

En el diseño también coinciden estos TCL 50 NXTPAPER y TCL 50 Pro NXTPAPER, integrando una trasera con un módulo doble de cámaras. Es cierto que no es el punto más elegante del dispositivo, pero lo compensa con su parte frontal, que es bastante limpia al solo contar con un agujero en pantalla.

Modo luz nocturna en TCL Jacinto Araque El Androide Libre

La batería de estos móviles es de 5.010 mAh, y lógicamente no hemos podido probar su rendimiento, pero teniendo en cuenta la resolución y el tamaño de la pantalla, pinta bastante bien, y lo más seguro es que permita llegar al final del día sin problema.

¿Me lo compro?

Desde luego, se trata de dos de los móviles más interesantes en su rango de precios. Por 229 y 279 euros son capaces de ofrecer una pantalla única e ideal para pasar mucho tiempo leyendo o escribiendo frente a ella. Gracias al modo Max Ink, mirar el móvil puede ser como mirar un libro electrónico, lo que hace mucho más cómoda la lectura.

Ambos dispositivos tienen un tamaño bastante grande como para poder ver adecuadamente tanto texto como contenido multimedia. Su tasa de refresco de 120 Hz asegura una buena fluidez, y su batería de 5.010 mAh promete tener batería para todo el día.

El MediaTek Dimensity 6300 que hay en el interior de ambos es una gran opción, y acompañado de 8 GB de memoria RAM, no le va a faltar potencia en ningún momento. A falta de probarlos en profundidad para comprobar el rendimiento de otros apartados, como su cámara, parecen dos dispositivos de lo más recomendables y que además aportan funcionalidades de lo más especiales al usuario.