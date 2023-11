Tu móvil te hace dormir peor: así debes configurarlo para descansar bien y luchar contra el insomnio

Los móviles son dispositivos que pueden ser extremadamente útiles en muchos momentos del día, pero no hay que abusar de su uso. Usar el móvil en la habitación o la sala de estar antes de acostarse ya es una costumbre para muchas personas en España, pero puede ser bastante perjudicial para el correcto descanso diario.

Pese a que hay muchos trucos y remedios caseros para la falta de sueño, este proceso no comienza cuando llega la hora de cerrar los ojos, sino que lo que se hace antes también es importante. Mantener unos buenos hábitos antes de ir a dormir es de gran ayuda para descansar mejor, y usar el teléfono puede dar al traste con estos.

Según los datos de la Sociedad Española de Neurología, el 48% de la población adulta española no tiene un sueño de calidad, y este es esencial para prevenir algunas enfermedades.

El móvil empeora el descanso

Se conoce como ritmos circadianos a la serie de cambios físicos y mentales que experimentamos los seres humanos a lo largo de un día completo. Se trata de un proceso natural que responde a las condiciones externas, como la luz, y gracias a estos ritmos, cuando llega la noche, el cuerpo comienza a producir melatonina, la hormona responsable de provocar sueño.

Al utilizar un smartphone, una tablet o cualquier dispositivo con una pantalla brillante y a una distancia tan corta, la luz puede hacer que se pare la producción de melatonina y que la sensación somnolencia se acabe. Esto no es un problema cuando sucede en otros momentos del día, pero justo antes de dormir, lo que provoca es que desaparezca la sensación de sueño que el cuerpo lleva generando desde que se ha hecho de noche.

De esta forma, es más complicado conciliar el sueño, y no solo por la luz que emite la pantalla, sino también porque hace que sea más difícil desconectar y mantiene la atención alta. El hábito de usar el móvil justo antes de dormir puede mezclarse con otras costumbres poco recomendables, como beber alcohol o cenar demasiado, provocando un peor descanso diario y despertar con la sensación de no haber descansado.

Configurar el Modo hora de dormir

Según los expertos, un hábito positivo de cara a mejorar la calidad del sueño es el de mantener cierta rutina respecto a la hora de acostarse y al tiempo de descanso, y para esto, los móviles Android también pueden ser de ayuda gracias al Modo hora de dormir. Esta es una función integrada en el apartado de Bienestar Digital, que está presente en todos los móviles con Android, y permite establecer algunos ajustes para que se apliquen todos los días a la misma hora con la finalidad de que lo utilicemos menos cuando se hace de noche.

Opciones del Modo hora de dormir El Androide Libre

Estos ajustes consisten en silenciar el teléfono, atenuar el fondo de pantalla y activar el modo de pantalla en blanco y negro. Esto permite seguir utilizando el móvil, pero lo hace menos apetecible y puede servir como aviso para saber que hay que dejar de utilizarlo. Es opcional, pero también se puede activar No interrumpir para que las notificaciones que vayan llegando al dispositivo no suenen y así no sean objeto de atención. Las llamadas y alarmas se mantienen activas para que lo realmente importante no pase inadvertido.

La configuración es bastante simple, y comienza seleccionando los días de la semana que se quiere utilizar, así como la hora de inicio y de finalización. Lo recomendable es activarlo una hora antes de ir a la cama, para así dejar cierto margen desde la última vez que se ha mirado la pantalla hasta que sea el momento de dormir.

Activar Luz nocturna

Hay ocasiones en las que quizá no es posible pasar menos tiempo por la noche con el móvil debido a circunstancias excepcionales, pero es un hábito que hay que eliminar para poder descansar mejor. La responsable de la alteración del ritmo circadiano es la luz azul que emiten los móviles, que tiene una onda más corta que el resto de las que desprende el dispositivo.

Todos los móviles Android cuentan con una opción nativa gracias a la cual se puede reducir ligeramente la exposición a este tipo de luz. Se trata del filtro de luz azul, que recibe el nombre de Luz nocturna. Si bien no elimina el efecto nocivo de la pantalla, puede contribuir a reducirlo. Este se puede activar desde la barra de notificaciones o en los ajustes, desde la sección de pantalla. También funciona cuando está activado el modo blanco y negro de la opción anterior, por lo que no hay problema en combinarlos.

Opción de Luz nocturna apagada (izquierda) y encendida (derecha) Jacinto Araque El Androide Libre

Aquí también es posible programarlo para que se encienda todas las noches automáticamente, algo muy recomendable. Android cuenta con otras opciones que también son interesantes de cara a intentar utilizar el móvil lo menor posible antes de ir a dormir, como el modo No molestar, que se puede activar por separado para evitar las notificaciones durante un rato.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan