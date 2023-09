Esto es lo que tienes que hacer si quieres dormir rápido y bien

Cuando dormimos mal, no solo nosotros lo notamos, sino también todas las personas que nos acompañan a lo largo del día. Nuestro estado de ánimo decae, sentimos que no tenemos energía para terminar el día e incluso no tenemos ganas de cosas que cualquier otro día desearíamos hacer.

[La infusión que necesitas después de la cena para reducir la ansiedad y mejorar el sueño]

El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, pero también es la dificultad de mantenerse dormido por la noche, las causas pueden ir desde acostarse a una hora diferente cada noche hasta pasar demasiado tiempo en la cama mientras se está despierto.

Algunas causas también están relacionadas con uso de algunos medicamentos y fármacos o con la ingesta de bebidas como el alcohol o el consumo de sustancias que actúan sobre nuestro sistema nervioso. El tabaco o acostumbrarse al empleo de ciertos medicamentos para dormir también pueden estar perjudicando tu tiempo de sueño.

Existen multitud de trucos que pueden servirte para dormir más rápido, siempre dependerá de la persona y de la situación que tenga, pero en la mayoría de los casos, estos métodos han ayudado a mejorar la calidad de sueño de muchas personas.

Método 4-7-8

Uno de los trucos más famosos para conciliar el sueño es la conocida técnica militar, que utilizan algunos marinos para dormirse rápido debido al poco tiempo que tienen para hacerlo. La técnica básicamente consiste en relajar tu cuerpo a través de la respiración, un método que también sirve para crisis de ansiedad o estrés.

El ejercicio 4-7-8 comienza en la inhalación. Tienes que inhalar el aire a través de la nariz hasta contar hasta cuatro. Después, tienes que aguantar la respiración durante siete segundos y debes terminar espirando completamente el aire durante ocho segundos.

No todas las personas pueden aguantar la respiración durante tanto tiempo por diversos factores, es por ello que hay expertos que dicen que hay detalles en este ejercicio que pueden variar, pero la relación entre el tiempo de inspiración y espiración debe mantenerse igual, una serie de números de 3-3-6 también puede ser adecuada.

Tomar agua helada

Existe un truco para dormirse más rápido que consiste en tomar un vaso de agua muy fría antes de irse a dormir, este restablecerá la temperatura de tu cuerpo y favorecerá a la respiración.

De acuerdo con los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, estar deshidratado puede hacerte sentir mucho frío o mucho calor. Un vaso de agua frío antes de dormir adaptará la temperatura de tu cuerpo y liberará las vías de respiración, ya que otro de los síntomas de la deshidratación es que las vías se contraen.

Pero con este truco hay que ser precisos, puesto que si tomas mucha agua tendrás que levantarte a mitad de la noche para ir al baño e incluso, podrá dolerte la tripa si has abusado del líquido.

El teléfono y la hora

Cuando no logramos conciliar el sueño, coger el teléfono es uno de los malos hábitos que tendemos a cometer. Encender la pantalla del móvil puede hacer que te cueste horrores conciliar el sueño después.

Evita dejar el sonido puesto y sobre todo evita mirar la hora que es, consultar el reloj puede hacer que la situación se vuelva más estresante aún.

La comodidad

Aunque resulte obvio, para dormir rápido y bien, lo más importante es estar cómodo y tener un buen ambiente en nuestra habitación, debemos controlar las luces y los sonidos para que se ajusten a aquello que nos vaya a hacer sentir bien.

Si nos enfocamos en una pequeña luz que nos molesta o en un ruido que no para, el pensamiento constante del mismo va a hacer que no conciliemos el sueño tan rápido como quisiéramos.

Visualiza el lugar

Un truco que le cuesta a muchas personas, pero que es el más sencillo y placentero para quien lo consigue. Para ello, debes concentrarte en un lugar en el que te gustaría estar o en el que ya hayas estado, lo fundamental es que este sitio te tiene que generar mucha paz.

Tienes que imaginarlo con todo lujo de detalles, si estás en una playa o en un bosque, imagina cómo es pisar la arena, qué animales se oyen, cómo suena el agua, qué textura tienen los árboles… Con la ayuda de una respiración profunda conseguirás dormirte muy rápido.

Horario de sueño

Aunque parezca que no, establecer un horario de sueño es muy importante a la hora de dormir bien y rápido.

Así como el cambio de hora en verano afecta al sueño de muchas personas, modificarlo e intercalar las horas a menudo también. Acostarse todos los días más o menos a la misma hora y despertarse de la misma forma, hará que tu cuerpo se acostumbre y logre dormir mejor y más rápido por las noches.

Sigue los temas que te interesan