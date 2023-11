Cuándo llegará la actualización a One UI 6 con Android 14 a tu móvil Samsung en España

Al igual que ocurrió con Android 13, el lanzamiento de Android 14 se está caracterizando por la rapidez con la que los fabricantes están adoptando el nuevo sistema operativo; y al igual que ocurrió el año pasado, Samsung es la pionera y la que primero ofrece Android 14 en sus móviles (si descontamos Google con los Pixel, por supuesto).

El lanzamiento de One UI en España dio inicio a finales del mes de octubre, aunque inicialmente sólo los móviles de la gama alta de Samsung pudieron recibir el nuevo sistema; sin embargo, el resto de los usuarios no tendrá que esperar mucho para disfrutar de las novedades en sus móviles.

Y es que un representante oficial de Samsung ha usado los foros de la comunidad para revelar el calendario de actualizaciones de One UI 6; gracias a eso, ahora sabemos que a partir del día de hoy, 13 de noviembre, empezará a llegar a más dispositivos.

Cuándo llegará One UI 6

Como ya sabemos, la gama Galaxy S23 ha sido la primera en recibir One UI 6, al ser la generación de gama alta más reciente de la compañía, hasta el lanzamiento de la gama Galaxt S24 que ya vendrá con One UI 6 preinstalado por defecto. Aunque estos no son los móviles más caros de Samsung, son la referencia de la compañía y los verdaderos rivales del iPhone, así que tiene sentido que tengan prioridad para la compañía.

Tampoco es una sorpresa que los siguientes dispositivos en actualizar sean los más caros: la nueva gama de plegables de Samsung. El Galaxy Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5 recibirán One UI 6 a partir del día de hoy, y por lo tanto podrán disfrutar de las ventajas en multitarea y multipantalla que trae Android 14. Lo que tal vez es más llamativo es que junto con los plegables, los siguientes modelos en recibir One UI 6 serán los de gama media y baja; en efecto, el A34 recibirá el nuevo sistema al mismo tiempo que los plegables, pese a costar más de 1.000 euros menos. Una prueba de que Samsung no se olvida de los usuarios que no optan por lo último.

La lista de dispositivos que recibirán One UI 6 y la fecha es la siguiente:

Octubre

Galaxy S23 - 30/10/2023 (ya lanzado)

Galaxy S23+ - 30/10/2023 (ya lanzado)

Galaxy S23 Ultra - 30/10/2023 (ya lanzado)

Noviembre

Galaxy A34 - 13/11/2023

Galaxy A54 - 13/11/2023

Galaxy Z Flip 5 - 13/11/2023

Galaxy Z Fold 5 - 13/11/2023

Galaxy S22 - 15/11/2023

Galaxy S22+ -15/11/2023

Galaxy S22 Ultra - 15/11/2023

Galaxy S21 - 20/11/2023

Galaxy S21+ - 20/11/2023

Galaxy S21 Ultra - 20/11/2023

Galaxy S23 FE - 20/11/2023

Galaxy Z Flip 4 - 20/11/2023

Galaxy Z Fold 4 - 20/11/2023

Galaxy A13 5G - 20/11/2023

Galaxy A33 5G - 20/11/2023

Galaxy A53 5G - 20/11/2023

Galaxy S21 FE - 24/11/2023

Galaxy Z Flip 3 - 27/11/2023

Galaxy Z Fold 3 - 27/11/2023

Galaxy A52 - 27/11/2023

Galaxy A23 5G - 27/11/2023

Galaxy A13 - 27/11/2023

Galaxy A72 - 30/11/2023

Diciembre

Galaxy A25 5G - 01/12/2023

Galaxy A04s - 04/12/2023

Galaxy XCover 5 - 08/12/2023

Sin decidir

Galaxy A52 5G - Sin decidir

Galaxy A14 - Sin decidir

Galaxy A05s - Sin decidir

Galaxy A14 5G - Sin decidir

Galaxy Tab A7 Lite - Sin decidir

