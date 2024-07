Este problema en Google Fotos para Android hace que la memoria de tu móvil se llene antes de lo previsto

La fotografía móvil se ha convertido en la fotografía por defecto para la inmensa mayoría de españoles. Aún quedan muchos aficionados que mantienen sus cámaras, y otros que apuestas por sistemas híbridos que usan el smartphone y hardware complementario, pero el usuario de a pie utiliza, exclusivamente, el teléfono.

Hacer las fotos con el móvil implica tener que almacenar las imágenes o en el terminal o en la nube, y Google Fotos es la app por defecto para ello. Hay sistemas para guardar fotos en un disco duro, para tener el control de las imágenes, pero es algo que la mayoría de gente no hace.

Una de las ventajas de Google Fotos es que permite editar fotografías, incluso las que se hacen con HDR, siendo esta una de las novedades que Android introdujo en 2023 de forma nativa. Antes los móviles podían hacer estas fotos, pero el sistema podía variar ligeramente entre las distintas marcas.

Imágenes similares apiladas en Google Fotos El Androide Libre

El problema es que, desde hace unos meses, Google Fotos está obligando a los usuarios que editan una foto en HDR en el móvil con la app a guardarla como una copia, no pudiendo sustituir al original, que es lo que normalmente se elige. Este problema hace que el espacio necesario en la aplicación se duplique, al necesitar guardar ambas imágenes, la original y la editada.

Solucionar este inconveniente es sencillo, ya que sólo habría que borrar la original, pero hay que acordarse de ello, y darse cuenta, ya que sino la memoria decrecerá mucho más rápido. Antes de que se introdujera el HDR en Google Fotos esto no pasaba, dando el editor la opción de guardar la copia, peor también de sustituir la versión original de la fotografía.

Esto, además, es un inconveniente ya que las ediciones de las fotos en Google Fotos se pueden deshacer, pero en este caso, al guardarse como copia, son permanentes, y obligan a no borrar la original o a no poder volver a ella si se elimina. Por si eso no fuera poco, como ahora Google apila las fotos similares, muchas veces los usuarios no se dan cuenta de que esa imagen está ocupando el doble de espacio, como indican en Android Police. Google está al tanto del problema, y trabaja en una solución, que debería ser viable dado que en la versión web de Google Fotos esto no sucede, y es posible editar fotos con y sin HDR de la misma forma.