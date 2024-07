Llega el nuevo Android Auto para todos: así puedes actualizar el sistema que controla tu coche

Los coches cada vez se parecen más a los móviles. Tienen sistemas operativos, están conectados, ofrecen conexión a Internet y servicios online. Obviamente no todos los vehículos cuentan con estas opciones, y por eso tanto Google como Apple lanzaron en su momento interfaces de sus móviles para los coches que no tenían el hardware y el software más potente.

En el caso de Google es Android Auto, una opción que muchos usuarios ya requieren en sus vehículos nuevos. Este sistema permite actualizarse poco a poco e introducir novedades. La última versión del mismo se publicó en fase de pruebas hace una semana, y ahora llega al resto de usuarios, por lo que ya se puede instalar.

Esta versión es una actualización menor, ya que no da el salto de número, algo que se guarda para Android 13. Parece que Google, una vez más, ha actualizado el sistema simplemente para corregir errores. Esto puede parecer algo secundario, pero Android Auto es una de las plataformas que más fallos reporta, seguramente porque no sólo depende del tipo de móvil, sino también de los coches.

Hace unas semanas, por ejemplo, una actualización dejó inútil Google Maps, posiblemente la aplicación que más se usa en este sistema operativo. En este caso aún no se han reportado fallos importantes, y se mantienen novedades de las últimas versiones, como la de colorear en blanco y negro ciertas aplicaciones cuando el coche está en movimiento. Esto dejado claro qué iconos no se pueden usar mientras se conduce, lo que abriría la puerta a que el sistema permita la instalación de aplicaciones como YouTube, aunque obviamente no se permitiera su uso salvo cuando el coche está parado. Esto es algo que se puede hacer con apps externas, pero no de forma oficial.

Al ser esta una actualización estable, no beta, siempre es recomendable actualizar. Puestos a saltarnos algunas versiones por miedo a que haya problemas, siempre hay que obviar las versiones de prueba y esperar a las de este tipo, que están disponibles para todos. Para actualizar sólo hay que buscar Android Auto en Google Play en nuestro móvil y pulsar el botón Actualizar si es que aparece. Si sólo sale Desinstalar es que el sistema ya está en la última versión.

Esta es una de las mayores diferencias con sistemas de terceros que integran Android completo mediante un dispositivo de hardware, independizándolo del smartphone. Estos sistemas se diseñan con una interfaz para el coche, pero permiten la instalación de cualquier aplicación, como Prime Video, YouTube, etc.