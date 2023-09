No puedo vivir sin Google Fotos: por qué Amazon Fotos, Onedrive o iCloud no han conseguido conquistarme

Google Fotos se ha convertido en una de las herramientas más usadas por todos los usuarios de smartphones, no solo de Android, sino también de iOS. Desde su lanzamiento en 2015 ha logrado posicionarse como la referencia a la hora de almacenar fotos en la nube, en España y en muchos más mercados.

En parte esto fue así porque está preinstalada en todos los smartphones con Android que usan las apps de Google y en parte porque Vic Gundotra, el ejecutivo responsable de su lanzamiento, anunció que el almacenamiento de fotos y vídeos sería ilimitado y gratuito para siempre. Para siempre.

Esto cambió en noviembre de 2020, cuando la empresa anunció que Google Fotos pasaba a ser de pago, con una opción gratuita de sólo 15 GB. Pese a eso, hay muchos motivos por los que sigue siendo la opción elegida por muchas personas, en vez de alguna de las alternativas, como Amazon Fotos o Microsoft OneDrive o las opciones open source.

Buscador y caras

Uno de los motivos para no salir de Google Fotos e ir a otra plataforma es cómo funciona su buscador. Permite buscar cosas como animales o paisajes sin que haya ningún texto que lo indique. Hay que reconocer que se está quedando algo atrás en los últimos años, sin muchas mejoras, pero sigue ayudando a la hora de buscar una foto que recuerdas, pero que no sabes en qué fecha se hizo, por ejemplo.

A esto se le suma también el excelente reconocimiento facial de la empresa, que permite agrupar caras de una persona y tener todas las fotos de esa misma persona en un lugar, además de poder compartirlas directamente con ella de forma automática, a medida que se vayan haciendo.

Google Fotos El Androide Libre

También es posible usarlo con mascotas, y filtrar las búsquedas usando el nombre de una persona así como la fecha o una localización. Por ejemplo, podría buscar fotos mías en la playa de 2022. O fotos de mi madre en la sierra.

Plan gratuito aceptable

Cuando Google Fotos pasó a limitar la cantidad de GB disponibles en Google Fotos lo hizo permitiendo a cualquiera tener hasta 15 GB sin coste en cada cuenta de Gmail. Esa capacidad se usaría para Google Fotos, pero también para Gmail o Google Drive.

Los planes de Google One, todos con VPN integrada

Este plan permite a un usuario no intensivo almacenar varios miles de fotos, cientos de vídeos y tener archivos online sin tener que pagar por ello. Aunque siempre se agradece tener más capacidad sin pagar más, el plan gratuito de Google es más generoso que el de Apple, por ejemplo, que sólo da 5 GB, una cantidad mucho menor.

Todo el mundo lo usa

Otro de los motivos por lo que he elegido Google Fotos es porque viene preinstalado en Android, lo que implica que todo el mundo lo tiene en su móvil, lo que lo convierte en la app de fotos online por defecto. Además de ser la galería del móvil, se sincroniza en la nube para tener una copia de seguridad.

El poder crear álbumes compartidos con cualquier persona, o enviar una imagen por su sistema de mensajería interna es realmente sencillo y cómodo, y es muy raro que alguien, al menos en España, no la utilice. Esto evita tener que pedirle a la gente que instale otras apps, algo que no siempre gusta.

Vídeos (casi) sin comprimir

Cuando Google anunció este producto y dijo que sería gratuito e ilimitado puntualizó algo importante. Las fotos y los vídeos se iban a comprimir a cierta calidad y resolución, para ahorrar espacio. Pero lo novedoso era que la pérdida de calidad de una imagen en esta plataforma era casi idéntica a la que tenía fuera, al menos para el común de los mortales.

Esto permite exprimir los 15 GB gratuitos mucho más que en un servicio convencional que suba simplemente esas imágenes y vídeos tal cual, ocupando más espacio. Pese a eso, se puede escoger subirlos a la máxima calidad ocupando más espacio si es lo que se quiere.

Edición integrada

Otro de los motivos por los que no me he cambiado a otra plataforma es el editor de fotos y vídeos de Google Fotos. Hace ya tiempo que no uso otra aplicación para realizar las pequeñas correcciones que necesitan las imágenes. Incluso para unir vídeos el editor permite hacer lo que la mayoría de usuarios necesita.

El nuevo editor de Google Fotos en la web El Androide Libre

Y la guinda la pone el borrador mágico, una opción que permite eliminar objetos de las fotos de manera muy efectiva, aunque no es perfecto. Además, en un futuro llegará el editor mágico, que usará IA para cambiar cosas de nuestras fotos.

Generación de memorias y recuerdos

Tener miles de fotos guardadas online no implica que no las veamos de vez en cuando. Aunque es posible irnos a los álbumes y rememorar recuerdos, Google Fotos nos propone una forma distinta de hacerlo, las Memorias.

Álbumes en Google Fotos

En la parte superior de la aplicación agrupa imágenes y vídeos de momentos del pasado para que los veamos, sin tener que ir a buscarlos. Es algo que muchas veces me he encontrado viendo cuando he entrado por otro motivo a la aplicación. Me parece una gran opción de no dejar las imágenes en el pasado.

Integración con altavoces

Este es un motivo particular que sé que no compartirá la mayoría de usuarios. En mi casa hay más de 15 altavoces inteligentes, algunos de los cuales son pantallas. De ellas, algunas usan el sistema de Google, lo que permite integrar los álbumes de Fotos con los marcos de reproducción.

De esta manera, uso álbumes antiguos para mostrar imágenes como si fuera una marco fotográfico digital. La integración con el sistema de Google permite hacer eso de forma sencilla, sin tener que cargar fotos en una microSD como se hacía con los primeros marcos digitales.

Geolocalizando fotos

Muchas veces he querido saber dónde estaba hecha una foto, y no siempre he podido. Una de las funciones más desconocidas de esta aplicación es el mapa de calor, que posiciona las fotos que tengamos en nuestra cuenta siempre que se hayan hecho con la geolocalización activada.

Mapa de calor de Google Fotos Álvarez del Vayo El Androide Libre

De esta manera, podemos navegar por un mapa viendo los sitios en los que se han tomado las imágenes, así como las que hay alrededor, de forma sencilla y cómoda. Es una de esas funciones que no sabes que quieres hasta que la usas.

Precio razonable

Pese al cambio de estrategia de Google Fotos haciendo de pago opciones que hasta entonces eran gratuitas, hay que reconocer que el precio que exige Google, al menos por ahora, es razonable. El plan básico de pago son 1.99 euros al mes, o 19.99 euros al año. Teniendo en cuenta el precio de las suscripciones de otras aplicaciones, no parece algo excesivo para tener 100 GB de almacenamiento en la nube.

Además, Google One, que es como se llama el servicio, incluye otras ventajas, como una VPN para encriptar nuestra conexión o mejoras en el editor de imágenes de Google Fotos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan