He probado Ten Ten: así es la polémica app que toma el control de tu móvil para convertirlo en 'walkie-talkie'

El teléfono móvil nació como una herramienta de comunicación que no dependía de un lugar geográfico para poder estar en contacto con quienes quisiéramos. Era la principal diferencia con respecto a los teléfonos fijos ordinarios, las emisoras de radiofrecuencia o dispositivos mucho más antiguos como las máquinas de código Morse. Pero no fueron los únicos dispositivos que permitián eso.

Los walkie-talkies surgieron como herramientas de comunicación de uso militar. Su creadora fue Motorola en la década de 1940, que de forma no causal también fue la inventora de los teléfonos móviles. El uso de los walkie-talkies nunca llegó a ser masivo dado que requería de que ambas personas estuvieran disponibles en el mismo momento y dentro de cierto rango de cobertura.

Dado que las comunicaciones vía redes móviles eran mucho más potentes y convenientes, el uso de estos aparatos cayó en desuso, salvo en entornos concretos, como zonas aisladas sin cobertura, comunicación entre cuerpos de seguridad, etc. Por eso el móvil no ha absorbido este dispositivo como sí absorbió otros muchos. Pero los caminos de la tecnología son inescrutables, y en pleno 2024 una aplicación de origen francés, TenTen, se ha vuelvo viral al permitir usar los móviles como walkie-talkies, aunque con un ajuste de seguridad que ha disparado las alarmas a muchos expertos. Ha pasado de tener algo más de un millón de descargas hace unos días a superar los 5 millones sólo en la tienda de aplicaciones de Google.

Cómo se usa

La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS de forma gratuita, y requiere que el usuario se registre, sea mediante un correo electrónico o usando las conexiones con Google o TikTok. La aplicación indica que el uso de la misma está restringido a mayores de 14 años, aunque es fácil poner la edad que se quiera y saltarse ese paso.

Tras la instalación hemos de dar permisos a la aplicación, además de ponernos un nombre y una imagen de avatar, que será en vertical y ocupará toda la pantalla, dado que aparecerá en el móvil en todo momento cuando le enviemos un mensaje a alguien. Tanto el nombre como la imagen se podrán cambiar luego si queremos, como en cualquier red social.

Interfaz de Ten Ten El Androide Libre

Para agregar a nuestros amigos hemos de añadir su código PIN, una secuencia de números y letras que sirve como identificador. Si una persona tiene nuestro número podrá agregarnos, aunque quedará en nuestra mano aceptarla o no. Eso sí, cuando lo hagamos, podrá enviarnos mensajes de audio que se reproducirán sin tener que hacer nada, sin tener siquiera que desbloquear el dispositivo. Esto es lo esperable, porque es lo mismo que pasa con los walkie-talkies, pero a diferencia de esos aparatos, los móviles los llevamos encima en todo momento, incluso a la habitación.

En la sección de añadir personas también hay un icono con la forma de un engranaje, que es el que da acceso a los Ajustes, donde podremos cambiar el nombre, la foto de perfil, borrar la cuenta, etc. Un inconveniente, también obvio pero al que no estamos acostumbrados, es que si tenemos el móvil lejos o tapado con algo y no nos enteramos del audio, no hay manera de volver a reproducirlo o de guardarlo. La única pista de que alguien nos ha hablado es una notificación en la zona superior del móvil que indica que la comunicación ha finalizado.

Interfaz de Ten Ten El Androide Libre

El sistema es sencillo, y el audio se escucha bien, pero al no controlar el momento de la reproducción, es posible que suene en un momento inoportuno, como cuando estamos con alguien, o en el transporte público, etc. Además, si hablamos muy rápido o mandamos un mensaje muy corto a veces no se llega a enviar el inicio del mensaje, por lo que la comunicación no es del todo tan efectiva como con una nota de voz de aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

Otra de las diferencias con esas aplicaciones es que Ten Ten no se puede usar en tablets, televisores ni tiene versión web. El concepto de Walkie Talkie está muy unico a un dispositivo pequeño personal, y quizás por eso sus creadores se han centrado en el móvil.

Problemas de privacidad

La aplicación tiene un uso sencillo, como hemos visto, pero para ello necesita de total acceso al dispositivo, para poder ejecutarse en tiempo real por encima del sistema para poder reproducir los mensajes que nos manden nuestros amigos directamente en el móvil, sin tener que interactuar con ellos.

Para ello la app requiere los permisos de contacto, de ubicación, de cámara, de red, del micrófono y evitar que el móvil entre en modo reposo. Esto último es un inconveniente también porque si se evita que el móvil entre en ese modo la batería se gastará mucho más rápido.

Interfaz principal de Ten Ten Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero el mayor inconveniente, además de los relacionados con la privacidad de esos datos, es el no poder controlar cuándo se reproducen los mensajes. La aplicación sí que permite silenciar a un contacto o a todos, pero solo de forma manual, no de manera programada para, por ejemplo, evitar mensajes en horario escolar o laboral.

Esto puede ser controlable si se añade sólo a los amigos más cercanos, que es el enfoque principal de la app; incluso lo pone en el nombre de la misma en las tiendas de aplicaciones. El problema es que entre los jóvenes se están volviendo tendencia compartir el código de usuario en redes como TikTok, de manera que cualquiera que lo vea pueda agregarlos a la app, y enviarle mensajes de todo tipo sin ningún filtro.

Es peligroso especialmente para los menores que, de pronto, pueden recibir mensajes de toda índole no sólo de personas de su edad, sino también de adultos. Y es posible silenciar a los usuarios, como hemos visto, pero el primer mensaje siempre será escuchado ya que es para eso para lo que dan públicamente su PIN de conexión. La propia portavoz del Ministerio de Interior francés, Camille Chaize, ha pedido a los padres que hablen con sus hijos si usan esta app para limitar los momentos en los que pueden recibir mensajes y, sobre todo, que sólo agreguen a personas de confianza.