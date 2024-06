La gran revolución que podría llegar a tu móvil o tablet Android: un sistema operativo de ordenador de Google

Android es uno de los productos más exitosos de Google. La compra de la empresa ha sido, de lejos, una de las más rentables (con permiso de YouTube). Pero no es el único sistema operativo que la compañía utiliza ni implementa en los dispositivos de hardware que vende por todo el mundo.

Pese a que hemos visto en el pasado intentos de ordenadores con Android, la realidad es que Google lleva años apostando por ChromeOS para este tipo de aparatos. Es un sistema más complejo, con un enfoque algo más alejado de las pantallas táctiles, pero con la conexión a Internet como elemento clave, aunque no obligatorio.

La unión de ambos sistemas ha sido cada vez mayor, lo cual se vio claramente cuando los ordenadores con este sistema empezaron a poder instalar aplicaciones Android. Lo que no se había visto hasta ahora era que Google trabajara en una opción para poder ejecutar ChromeOS en dispositivos móviles, como smartphones o tablets.

ChromeOS en Pixel

Google ha mostrado un proceso realizado en un dispositivo Pixel mediante el cual se ejecuta una versión especial de ChromeOS en este dispositivo. Esto, según la propia Google, se trata sólo de una demostración, como remarca el analista Mishaal Rahman, y no implica que vayan a lanzar ChromeOS para móviles. No obstante, abre las posibilidades que los dos sistemas trabajen de forma más unificada.

Pero que no sea por ahora un producto comercial no implica que Google no lleve trabajando ya un tiempo en él. Esta versión especial del sistema, llamada Ferrochrome Launcher, utiliza un sistema de virtualización denominado Android Virtualization Framework (AVF) que permite ejecutar el sistema en un dispositivo con Android 13 o versión superior.



ChromeOS en una Pixel Tablet Skiman10 Mishaal Rahman

Por el momento el proceso se tiene que realizar de manera manual, hay que realizar el acceso root al dispositivo y no es algo, ni por asomo, enfocado al usuario final. Google trabaja en una manera de instalación más sencilla, que con solo una pulsación sea posible instalar el sistema y ejecutarlo, para que su uso sea más simple.

Este proyecto podría estar relacionado con el trabajo que Google está realizando para crear un modo de escritorio para Android 15, algo que se lleva demandando ya un tiempo y que le daría una nueva vida a las tablets, especialmente a la Pixel Tablet, que es la que aparece en la imagen con ChromeOS. Por ahora no hay confirmación de que vaya a llegar en la versión final de Android 15 que se presentará, supuestamente, a finales de verano.