Laura Escanes, sobre su exnovio Álvaro de Luna: "Me dicen que no dejo de hablar de él. No es así; si me preguntan, contesto"

El Palau Sant Jordi de Barcelona congregó este viernes, 8 de noviembre, a los rostros más importantes tanto de la música nacional como internacional. Una cita fijada desde el pasado mes de abril y que, tras lo sucedido el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia y de Toledo, se ha solidarizado con las víctimas de la tragedia de la DANA.

Los40 Music Awards cambiaron de ubicación por primera vez en años para viajar hasta la ciudad condal. Hasta ahí se desplazaron algunos de los cantantes del momento, como Ana Mena (27 años) y otros muy queridos como Enrique Iglesias (49), que regresó a su país después de tres años. En las cuatro horas que duró el photocall pasaron personajes de la cultura, el deporte y de las redes sociales.

Una de las que no ha querido perderse esta cita -además, ha ejercido de presentadora de uno de los premios-, ha sido Laura Escanes (28). Pese a la gran cantidad de medios de comunicación presentes en la cita, la influencer ha dedicado a cada uno su tiempo. EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella, y se ha mostrado cercana y sincera.

Es una noche cargada de música y también de solidaridad. ¿Cómo se encuentra?

La verdad es que es una noche especial. Es mi primera vez en Los40, entonces también me hace mucha ilusión. Además, que sean solidarios, y que se hayan unido a la causa en apoyo a las víctimas de la DANA, me hace estar orgullosa de poder estar aquí y poder aportar también un poquito.

En los últimos días se ha hablado, y criticado, del papel de los creadores de contenido en toda esta tragedia. Tienen un altavoz para visibilizar la realidad.

Creo que todos desde cualquier posición. Seguro que todos hemos mandado 50 millones de whatsapps de estos de reenviar, de saber dónde están los puntos de recogida... Pero ya que tenemos tanto alcance, es que es imposible no hacerlo. Es que nos sale. Al menos a mí me sale del corazón haber podido participar un poco en dar visibilidad y creo que es importante.

Están siendo días importantes para usted. El pasado jueves se anunció que volverá a dar las Campanadas en la televisión catalana. ¿Cómo se siente?

Es que para mí ese es el mayor éxito. Cuando me preguntan que qué es el éxito, para mí es que vuelvan a confiar en mí, que haya una segunda temporada, que me renueven. Significa que el trabajo se ha hecho bien y que la gente quiere apostar por mí. Es un regalazo. Estoy muy agradecida y con la sensación de que es una alegría, pero que no la estoy disfrutando del todo por no poder anunciarlo. No vamos a compartir una alegría tan fuerte ahora, no cuando hay tanta gente pasándolo mal. Siendo cautos y en unas semanas ya lo celebraremos. Lo anunciaremos y ya está.

Ya ha demostrado ser una chica muy versátil y que se adapta a todo. ¿Cómo lo hace?

No sé cómo se hace. Lo que sí que sé es que me gusta aprender constantemente. Me gusta hacer cosas distintas constantemente y no estancarme. Esa sensación de querer renovarse creo que es lo que lleva a poder hacer cosas distintas.

Laura Escanes en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Podría decirse que ha sido un buen año en el plano personal... ¿en personal también?

Sí, en lo profesional y en lo personal, en los dos. Es un año de mucho autoconocimiento y de mucho quererme a mí misma, de descubrirme muchísimo a mí como persona y como mujer. La verdad es que ha sido un año de la hostia.

¿Es feliz?

Muy feliz.

Muchos compañeros han hablado en esta alfombra del hate en redes sociales. Usted lleva ya muchos años en ello, ¿llega a acostumbrarse a que todo en su vida pueda llegar a ser juzgado?

Son casi 10 años y la verdad es que he pasado como por una montaña rusa de mucha exposición mediática y otros de menos, pero es complicado, no te lo voy a negar. Al final, lidiar con eso cuando a lo mejor tienes un momento personal un poco más difícil es cuando se puede complicar todo. Creo que estando bien rodeado y sabiendo también dónde está la vida real y dónde están las redes, que también tenemos que diferenciarlo. Tenemos que cuidarnos muchísimo y acudir a terapia, porque a mí eso me salva.

Qué importante es la terapia, parece que ahora se valora un poco más.

El otro día lo hablaba con un psicólogo. Me decía que no es tanto ir a terapia, sino la educación que tendría que ser obligatoria ya desde los tres años. No le damos importancia ni a la educación emocional, ni a la educación sexual. Y así estamos todos. Es que cada vez hay más caos en la salud pública y también privada para que nos atienda el psicólogo.

Laura Escanes en el 'photocall' de Los40 Music Awards. Gtres

Y el tema de la privacidad, ¿cómo lo llevas?

Ahora mismo la verdad es que muy bien porque estoy muy tranquila. Entonces yo toco madera para seguir así mucho tiempo. Hay momentos que los entiendo, al final no me queda otra que entenderlo porque son las dos caras de la moneda. Es verdad que creo que hay unos límites, pero bueno, yo intento protegerlos al máximo y más o menos lo estoy haciendo bien.

¿Sabe ya Roma el papel que ejerce su madre?

Mi hija cada vez lo entiende más. Es verdad que lo ha vivido de una manera muy natural, porque es su realidad. No existe otra realidad para ella. Entonces es el trabajo de mamá, es lo que hace mamá... no le queda otra. No tiene otra opción para comparar, es normal para ella.

Esta es una noche de reencuentros con amigos y quizás con otros que mejor evitar. Álvaro de Luna está a punto de llegar a esta alfombra roja... ¿entiende que se siga hablando de su relación?

Lo entiendo y no lo entiendo. Después de tanto tiempo... A mí me dicen: 'Es que no dejas de hablar de él'. No, cariño, es que no me dejan de preguntar. Entonces, ¿qué hago? Si me preguntan, contesto. Es lo que toca. No pasa nada. Lo que decíamos, las dos caras de la moneda.