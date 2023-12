La discreta vida de Enrique Iglesias a pesar de ser el más VIP de su familia: su rutina y refugio fuera del escenario

Enrique Iglesias (48 años) nunca ha podido escaparse de la fama. Ser hijo de Julio Iglesias (80) e Isabel Preysler (72) ya vaticinaba su protagonismo en el papel couché aun cuando no había llegado al mundo. Su popularidad era inevitable, pero se hizo mayor cuando dio el salto a los escenarios, convirtiéndose en una de los grandes representantes de la música de nuestro país. Aún así, el cantante de Bailando solo ha conseguido destacar por su carrera musical. De su vida privada, apenas se conocen detalles.

De no ser por su trayectoria artística nada se sabría del hijo más internacional de Julio Iglesias e Isabel Preysler. A pesar de su fama mundial, ha conseguido preservar en la intimidad aquellos temas que tienen que ver con su ámbito personal. Es ajeno a las exclusivas y a los medios, aunque ahora ha vuelto a copar los focos tras una entrevista que habría entristecido a sus principales fans.

El intérprete de Héroe prepara su último álbum, según ha desvelado al portal Today. "Saldrá en febrero. Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno o dos vídeos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo", ha confirmado.

"He estado trabajando en este álbum durante bastantes años. Y para mí siempre fue como dije, mi último álbum... Esto es todo", comunicó el artista. "No creo... no, lo sé, no haré más álbumes", confiesa en Enrique Iglesias, aún dudoso, pero tampoco demasiado.

No es una retirada inminente ni una despedida definitiva, pues Enrique Iglesias no pretende abandonar su trabajo como compositor y productor. "Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum, así que este proyecto para mí es importante", aseguró durante su entrevista con el portal mientras continúa con su gira The Trilogy Tour junto a Ricky Martin (51) y Pitbull (42), recorriendo todo Estados Unidos.

De sus planes paralelos a la música no ha hecho ningún comentario, pero es evidente que dejar a un lado la frenética vida de artista le permitirá pasar más tiempo con su familia.

Desde hace muchos años, Enrique Iglesias vive en Miami. Está casado con la extenista Anna Kournikova (42) y tiene tres hijos, los mellizos Nicholas y Lucy y la pequeña Mary. Ellos son su prioridad, su refugio y el principal motivo de sus alegrías, tal y como se advierten en sus escasas imágenes familiares.

Aunque Enrique Iglesias es activo en sus redes, el cantante ha enfocado sus perfiles sociales en su carrera artística. Estos instantes quedan más expuestos en la cuenta de Instagram de la exdeportista, advirtiendo que la faceta que más disfruta el artista cuando no está sobre el escenario es la de padre.

No es asiduo a las celebraciones públicas y por ello cuesta verle en las reuniones familiares donde se junta el clan Preysler, casi en su totalidad. Fue, de hecho, uno de los grandes ausentes en la boda de su hermana Tamara Falcó (42), el pasado 8 de julio. Tenía la agenda totalmente despejada, pero se mantuvo distante. Enrique Iglesias, según ha trascendido, es ajeno a los encuentros sociales. Lo explicó la propia marquesa de Griñón ante la expectación que generaba su presencia en el enlace.

"Ya hablé con él y me contó que no le gustan estos encuentros sociales... Le dije que no era algo social y que viniera a la misa, y si quería, que se fuera después", comentó Tamara Falcó en las páginas de ¡HOLA! "No entendí sus motivos, pero los respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido", añadía la marquesa de Griñón.

La ausencia del cantante de Experiencia religiosa nada tenía que ver con su relación con Tamara. Tanto con ella como con sus otros hermanos siempre se ha llevado muy bien. Son numerosas las ocasiones en las que la marquesa de Griñón se ha mostrado como una de sus mayores fans y cada vez que Enrique ha actuado en Madrid no ha dudado en mostrarle su apoyo de manera pública asistiendo a sus conciertos. En su show en la capital previo a la pandemia tampoco faltó Ana Boyer (34), la hija menor de Isabel Preysler.

Enrique Iglesias con su padre y sus hermanos Chábeli y Julio Jr., en una imagen de archivo. Instagram

Con Chábeli (52) y Julio Jr. (50), que también viven en Miami, la relación es igual de estrecha. Ambos lo han dejado claro en un sinfín de entrevistas, deshaciéndose en halagos hacia Enrique. De su vínculo con sus cinco hermanos por parte de padre sí hay menos datos.

Bien es conocida la historia de rivalidad que existió entre el cantante de Soy un Truhan, Soy un Señor y el artista de Cuando me enamoro y aunque aquello parece ser cosa del pasado no hay constancia reciente de encuentros entre Enrique y los vástagos que tiene su progenitor con Miranda Rinsgurger (58).

