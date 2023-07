Por qué Enrique Iglesias no ha asistido a la boda de su hermana Tamara Falcó: la extraña excusa que ha dado

Una de las grandes ausencias de la que ya es considerada la gran boda del año ha sido Enrique Iglesias (48). Entre los más de 400 invitados que se dieron cita en el palacio El Rincón para ser testigos del enlace matrimonial entre Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (34) no estaba él. Si bien es cierto que el cantante no ha asistido en los últimos años a ninguno de los grandes eventos de su familia, se tenía la esperanza de que sí hiciera acto de presencia en el casamiento de su hermana pequeña con la que siempre ha mantenido una buena relación.

La agenda de Enrique estaba totalmente despejada este sábado 8 de julio que es cuando ha tenido lugar la celebración. Unos días antes, el intérprete de grandes éxitos como Experiencia religiosa o Bailando ofreció dos conciertos multitudinarios en Albania y su siguiente compromiso profesional no está fechado hasta el próximo 20 de julio. Ese día actuará en Los Ángeles. Por lo tanto, los motivos laborales no han servido de excusa para no estar presente en el 'Sí, quiero'.

Una de las causas que han justificado la ausencia del cantante y de su mujer, Anna Kurnicova (42), y sus tres hijos ha sido el perfil bajo que le gusta mantener a Enrique Iglesias, poco amigo de los saraos. Así, al menos, lo ha explicado la propia Tamara en las páginas de la revista ¡HOLA! al ser preguntada por el tema. "Ya hablé con él y me contó que no le gustan estos encuentros sociales... Le dije que no era algo social y que viniera a la misa, y si quería, que se fuera después".

Una de las pocas imágenes públicas de Tamara Falcó con Enrique Iglesias. Getty Images

"Para mí, este día es mucho más... Es un sacramento. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones...", continúa la protagonista del gran día quien confiesa que no ha llegado a entender los motivos de su hermana para no estar con ella en un momento tan importante. "No entendí sus motivos, pero los respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido".

El artista vive en Miami junto a su familia desde hace años y, excepto cuando tiene que actuar, prefiere mantener una vida alejada de los medios de comunicación como muestra en sus redes sociales, en la que por cierto, no ha tenido actividad alguna este fin de semana.

El pequeño de los Iglesias y la única hija nacida del marqués de Griñón e Isabel Preysler (72) siempre se han llevado bien. Son numerosas las ocasiones en las que Tamara se ha mostrado como una de sus mayores fans y cada vez que Enrique ha actuado en Madrid no ha dudado en mostrarle su apoyo de manera pública asistiendo a sus conciertos.

Tamra Falcó con Isabel Preysler en un concierto de Enrique Iglesias en Madrid. Getty Images

