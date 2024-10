Los abogados de Daniel Sancho confirman que ya hay fecha para la presentación del recurso de apelación

El pasado 29 de agosto, tras más de un año esperando conocer respuesta a su sentencia, Daniel Sancho (30 años) era condenado a cadena perpetua por el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta. Tan solo un día más tarde, el 30 de ese mismo mes, el hijo de Rodolfo Sancho (49) ingresaba en la peligrosa prisión de Surat Thani, en Tailandia.

Además de la condena que le obliga a permanecer de por vida entre rejas, Daniel también tenía que hacer frente a una sanción económica por responsabilidad civil de alrededor de 110.000 euros. Una cuantía que se alejaba y mucho de la solicitada por los abogados de la familia del cirujano colombiano, pero Juan Gonzalo Ospina aseguraba que estaban satisfechos y no quisieron presentar alegaciones al respecto.

Los abogados de Daniel Sancho, por su parte, confirmaron rápidamente que recurrirían la sentencia, aunque pedían cautela hasta poder leer el fallo completo. Tenían un plazo de 30 días para presentar el primero de esos recursos, el de apelación, y ha sido este viernes, 11 de octubre, cuando se ha hecho pública la fecha para su envío a Tailandia.



A pesar de que ambas partes recibieron el documento con la demoledora sentencia de Daniel Sancho el pasado jueves, 12 de septiembre, cabe la posibilidad de que se contemplen los días hábiles en ese plazo de 30 impuesto para la presentación de alegaciones o que se haya dado un margen, tal y como alegan.

El equipo legal de Sancho busca la modificación de lo estipulado en el dictamen de la primera instancia y tendrían casi acabado el recurso de apelación al Tribunal Superior, que se sitúa por encima de la Corte de Koh Samui en la jerarquía judicial tailandesa.

Ha sido el periodista Edu Calle en el programa Juntos quien confirmaba la fecha a la presentación de ese documento: "Su equipo jurídico nos ha confirmado que se ha prorrogado y se presenta el día 19 de octubre". Con esta reveladora frase el equipo legal de Daniel Sancho confirma que el tribunal les ha concedido más tiempo para recabar nuevas pruebas o argumentos con los que convencer al nuevo tribunal.

La detención de Daniel Sancho

Además de este recurso de apelación, los abogados del cocinero también tienen la oportunidad de recurrir mediante el de casación ante el Tribunal Supremo de Tailandia. Una situación muy complicada para Daniel quien, a pesar de confiar plenamente en su equipo jurídico, expresaba su pesar ante todo lo sucedido.

Lo hacía a través de una conversación con su padre, Rodolfo: "Es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente, me quiero defender hasta el final, porque se va a demostrar. No entiendo una cadena perpetua. No es justo. No la entiendo. Porque yo únicamente me defendí, sólo me defendí. Estoy tranquilo porque confío en los recursos, confío en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible".

A pesar de que no hay nada decidido por el momento, lo cierto es que son muchos los expertos que estiman muy complicada una reducción de pena en el caso de Daniel Sancho. Además, en el caso de la pena capital, por la extrema gravedad, los condenados tienen dos ocasiones disponibles para pedir perdón al rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn; con la cadena perpetua, solo una.