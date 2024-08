Azucena de la Fuente: “Quiero llevar a Susan Sarandon a ver el huerto ecológico español donde colaboramos juntas”

Azucena de la Fuente cuenta con una extensa carrera y un enorme talento. Prueba de ello que son los distintos galardones que atesora, uno de los últimos ha sido el Premio PRENAMO a su Trayectoria Profesional.

A lo largo de su vida ha trabajado con grandes actores, es miembro de la Academia del Cine y, además, conoce bien los detalles de cómo se crea una gala de los Premios Goya desde dentro.

En la pequeña pantalla, la hemos visto en la serie Servir y Proteger, pero no es la única. Ni mucho menos. Hemos charlado con ella para repasar este momento de su carrera repleto de cambios y exitosas novedades durante 2024.

Azucena de la Fuente en los Premios Goya.

Comenzó este 2024 viviendo una nueva edición de la gala y red carpet de los Premios Goya de la Academia de Cine española, de la que es usted miembro desde hace 25 años y ha sido vocal de la Comisión de la Especialidad de Interpretación hasta ahora, en su tierra: Valladolid. ¿Cómo fue vivir esta experiencia?

También en enero hice la alfombra roja de la gala de los 25 años de la Academia de la Televisión de la que soy miembro. La gala de la Academia de Cine la viví con mucha pasión y alegría. Sentí que Valladolid y sus ciudadanos se merecían este nivel de glamour y savoir faire. De alguna forma se conectó con la cultura y la elegancia de las dos ocasiones en las que Valladolid fue capital de España; con Carlos I y con Felipe III. Fue muy emocionante desde diciembre del año anterior cuando se inauguró la exposición Castilla y León en los Goya hasta dos meses después, cuando finalizó. Mucha gente de la ciudad me comunicó que le hizo ilusión verme en una de las fotografías expuestas, y elegidas por la Academia de Cine, haciendo la alfombra roja en otra gala de los Goya.

La vimos con un estilismo exquisito (Maison Mesa, Ana Canaan y joyas de Lisi Fracchia) recorriendo la alfombra roja de la gala y apareciendo en las mejores cabeceras de moda y sociedad en prensa, ¿qué representa para una actriz este gran apoyo de los medios?

El estilismo fue de matrícula de honor por parte de todos los profesionales que colaboraron para que así fuera. A todo el mundo le gustó muchísimo. El apoyo de los medios es fundamental para visibilizar nuestro trabajo. Si el trabajo está bien hecho, mayor número de personas podrán disfrutarlo. Esta es mi filosofía.

La seguimos y somos conscientes de su apretada agenda laboral, nárrenos en qué proyectos cinematográficos y artísticos se encuentra inmersa este 2024.

Como actriz el último personaje que he hecho ha sido ser Esperanza Aguirre en Jimmy de Aïcha Camara. Una historia basada en hechos reales que está pendiente de estreno y que dará que hablar. Me gustó poder trabajar un personaje real con todo el reto que ello supone. Le puse un gran cariño y eché todas las horas del mundo viendo y analizando la documentación pública que existe en prensa y en vídeos de Youtube para captar la esencia de una mujer líder en la política española y poder transmitirla. Como directora tengo un proyecto cinematográfico sobre el edadismo en el que comencé a trabajar el año pasado. Y como artista plástica tuve el honor de hacer una exposición individual muy colorida y vibrante Divinas con gran acogida por parte de los visitantes. Tuvo lugar en AEPE (Asociación Española de Pintores y Escultores) con 114 años de trayectoria. Institución que tuvo presidentes tan sobresalientes como Joaquín Sorolla.

Azucena de la Fuente trabajando en su obra.

También participé en una colectiva con un par de cuadros en el Festival MUMUAR de Mujeres Artistas cuyo tema era el cambio climático cuya sala de exposiciones fue en el Centro de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid Elena Arnedo. Dentro de ese mismo Festival se celebró una mesa redonda con especialistas en esta temática que se celebró en ICADE, la Universidad de Comillas donde fui invitada a recitar un par de poemas escritos por mí Violación a la Tierra y Las lágrimas del mundo.

De hecho, acaba de celebrar la inauguración de una nueva exposición colectiva en la mítica librería Arranca Thelma del madrileño barrio de La Latina. ¿En qué consiste esta muestra y qué podemos ver en ella?

La exposición colectiva ESTE OESTE con obras de pintores españoles y japoneses se celebra con motivo del 70 aniversario de las relaciones comerciales entre Japón y España. Está organizada por la Cámara de Comercio Hispanojaponesa. En esta muestra podemos ver obras de grandes pintores japoneses ya fallecidos como Kozo Okano y Saburo Saito, o actuales como Kumiko Fujimura y Shin Yamazawa, entre otros. Y españoles como Eva Sakai, Laura Abril, Ricardo Sanchezt, Pedro Grifol, Miguel Martínez Massa o mías, Azucena de la Fuente.

Donó recientemente unos de sus cuadros, Agenda 2030, una obra de arte creada por usted también como extensión artística de su faceta como actriz y artista, a la Fundación Zaballos, ¿qué significa poder apoyar medioambiental y socialmente este tipo de causas benéficas?

Desde siempre colaboro y me gusta apoyar causas sociales que entran dentro de mi proyecto de vida y en las que considero que puedo aportar. En este caso una obra de arte transforma a las personas. El arte cambia los lugares, a las personas, te cambia la vida, estás triste y si miras una obra con una vibración alta, como es el caso de este cuadro que doné Agenda 2030 te cambia el ánimo a mejor.

Azucena de la Fuente y Susan Sarandon.

En un momento donde, por fin, la sociedad nos hemos dado cuenta de la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente, la naturaleza… ¿qué otras acciones realiza? Porque conocemos que también cuenta con su Olivo Solidario, entre otras causas de apoyo.

La Fundación Lumière, su presidente, Antonio Mayoralas, junto con el alcalde del Ayuntamiento de Carboneros (Jaén), Domingo Bonillo, me concedieron el privilegio de ser Madrina de Honor del proyecto solidario “El Aceite de la Vida” inspirado en la película protagonizada por Susan Sarandon y Nick Nolte, Lorenzo’s Oil, con ello me otorgaron, de forma vitalicia, un olivo de 300 años al que pusieron mi nombre. Los galardones se los conceden a instituciones, empresas y personalidades que se involucran en proyectos solidarios. Este proyecto consiste en apadrinar olivos para financiar proyectos educativos, sociales y culturales de distintas ONGs, así como velar por la conservación y protección del medioambiente contribuyendo así a cuidar y mejorar nuestro planeta. Dentro de El Aceite de la Vida hay un programa que me encanta, es El Ecoparque Educativo por la Solidaridad y la Concordia de los Pueblos cuya intención es que este olivar ecológico sea un referente mundial por la paz. El día que visité el olivar fue una experiencia que me llegó al corazón de tal manera que al llegar a Madrid escribí un poema Por fin te he conocido Olivo. Una oda a la Naturaleza.

En 2021, de hecho, también otorgó el Galardón Institucional Olivo Solidario a la actriz internacional Susan Sarandon. ¿Qué relación guarda usted con ella actualmente?

Fue maravilloso conocer y poder entregar a Susan Sarandon el Galardón Olivo Solidario porque es una de mis actrices favoritas. En la Academia de Cine tuve la oportunidad de preguntarle cómo prepara sus personajes. Fue una bendición conocerla y que Susan Sarandon nos hiciese un hueco en su apretada agenda. Se mostró encantada con el proyecto de “El Aceite de la Vida”, un proyecto muy español y ecológico, y, de hecho, quiere que la llevemos a visitar su olivo y el olivar ecológico en el que se encuentra porque apuesta por darle visibilidad. Sé que le va a entusiasmar. Ya estamos haciendo gestiones para cuadrar fechas y que así sea.

Y, ¿con Hollywood?

Con Hollywood tengo una relación diaria porque desde que fui por primera vez en 1996 para entrevistar a Tippi Hedren para Hello Magazine, o en 2003 cuando mi cortometraje, pionero, para concienciar sobre violencia de género fue candidato a los Oscars, o cuando viví y trabajé allí en varias producciones de una de las instituciones más antiguas y más importantes de Los Ángeles, la BFA (Bilingual Foundation Of The Arts) actuando en el Barnsdall Theatre de Hollywood. En California tuve experiencias tan profundas y me marcó tanto que Los Ángeles y Hollywood viven dentro de mí.

Sería precioso, como homenaje a Lorca, que en los Goya de la próxima edición que tendrá lugar en Granada emitan imágenes de la película que hice con la estrella de Hollywood Andy García en 1995 Muerte en Granada, The Disappearance Of García Lorca, que tuvo dos nominaciones a los Oscars.

Malena_Alterio y Azucena de la Fuente en una imagen cedida.

¿Le gustaría poder explorar en un futuro cercano otros mercados internacionales e industrias fuera de España como actriz?

Claro, me encantaría volver a Hollywood y trabajar en otros mercados internacionales. En ello estamos.

¿Le gustaría próximamente subirse a las tablas de nuevo de algún teatro para interpretar un papel en algún nuevo musical?

Me encantaría. Bailar y cantar es como dibujar la música. Durante los años que viví en Nueva York vi todos los musicales de Broadway. Que la Gran Vía de Madrid y que grandes compañeros de profesión como, por ejemplo, Antonio Banderas, estén apostando por los musicales en España es una gozada. Numeroso público puede disfrutarlos.

Estoy pensando en retomar mi One Woman Show, Si vienes te lo cuento, un espectáculo de creación propia en el que actúo y canto en tres idiomas e interpreto veintidós personajes.

Cine, teatro o televisión, ¿qué le llena más como actriz a Azucena de la Fuente y por qué?

Siendo actriz me gusta actuar, da igual el formato. Cada medio requiere su propia técnica. Pero la esencia, la preparación de los personajes, para mí, es idéntica.

Con la llegada de nuevas y múltiples plataformas de ficción, ¿es hoy en día más fácil encontrar papeles y trabajo dentro de su sector que hace, por ejemplo, 20 años?

En teoría sí. Todo tiene que ver con las líneas de trabajo y orientación en cuanto a temáticas. Así como que las productoras apuesten por unos rostros u otros.

Azucena de la Fuente en una imagen de archivo. Gtres

¿En qué momento vital está ahora mismo Azucena de la Fuente?

Dentro de mí hay más amor que nunca. Y como sólo podemos dar lo que llevamos dentro es una gozada. Como dice el Padre Ángel, si cada uno nos quisiéramos más el mundo iría mejor. En Nueva York, además de ampliar mis estudios como actriz con una beca Fulbright y otra del Ministerio de Cultura, hice formaciones en Desarrollo Personal para crecer como persona. Desde entonces me apasioné por llegar a ser mi mejor versión como ser humano.

He hecho formaciones con Tony Robbins, Dean Graziosi, Enrique Jurado (Acabo de ser parte del Record Guinness obtenido por el mayor evento en Desarrollo Personal Coaching Pro Live 2024 en habla hispana), Jesús Honrubia, José Luis Cancio LaO, etc., ya que estoy aprendiendo que ante todo somos personas que hemos venido a este mundo a ser felices. Así que el aprendizaje diario e integrar hábitos saludables hacen que cada día sea capaz de tener más pensamientos positivos que negativos. Como dice el Sistema Cancio LaO, hay que trabajar más en uno mismo que en el trabajo laboral.

Como dicen en su jerga, ‘habiendo tocado todos los palos’… ¿Qué le queda por hacer a usted como actriz que aún no ha podido completar?

Me gustaría hacer películas luminosas para el mundo con Meryl Streep, Susan Sarandon, Cate Blanchett, Clint Eastwood, Pedro Almodóvar, Jota Bayona, con Inés París, Isabel Coixet y Zhang Yimou, por ejemplo.

Hay una ola, muy apoyada por actrices de su edad en todo el mundo, que reclama más papeles contra el edadismo. ¿Qué opina sobre este problema de salud pública? ¿Qué mensaje o caso puede dejarnos?

El año pasado comencé un trabajo cinematográfico sobre ese tema. La discriminación por edad o edadismo. Desde la cúpula de las Plataformas se potencia más la juventud delante y detrás de las cámaras que la experiencia. Error. Hemos de cambiar la mentalidad sobre la edad de las personas. Es sólo un número. Cumplir años es aprender y adquirir más experiencia. Ahora la moda en Estados Unidos es decir: - How young are you? No, How old are you? Concienciar sobre este tema implica una combinación de cambio de mindset /mentalidad y aplicar estrategias. Conciencia y educación. Promover una imagen positiva de ir cumpliendo años. Políticas y legislación. Interacciones intergeneracionales. Espacios de trabajo inclusivos. Desarrollar todas estas estrategias pueden ayudar a crear una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para todas las edades.