Susan Sarandon, en su visita a España: "Me encanta malcriar a mis nietos dándoles lo que su madre no quiere"

Seis años después de su última visita a Barcelona, Susan Sarandon (76 años) ha vuelto de nuevo a la Ciudad Condal para recoger el premio honorífico RNE Sant Jordi de Cine aprovechando su visita al BCN Film Festival, donde participó en un coloquio con el público tras la proyección de Thelma y Louise (1991).

Cuando la rodó con Geena Davis, "no me podía imaginar que más tarde iba a convertirse en un símbolo del cine feminista. Durante el rodaje en el Gran Cañón me llevé a mis hijos porque eran pequeños", recuerda la intérprete que, en la actualidad, es abuela de tres nietos.

De su relación con el director de cine italiano Franco Amurri (64) nació su primogénita, Eva (38), madre de su tres niños, Marlowe Mae (9), Major James (7) y Mateo Antoni (3), este último nacido una vez que se separó de su esposo Kyle Martino (42), un atractivo exjugador de fútbol americano que en la actualidad es comentarista deportivo.

Susan Sarandon en su visita a la ciudad condal para recoger el premio honorífico RNE Sant Jordi de Cine.

"Me encanta disfrutar de mi familia y una vez que se ha acabado la pandemia, aunque sigo teniendo cuidado, nos reunimos más a menudo. Me encanta jugar con mis nietos y darles todo lo que su madre no quiere que les dé. Es divertido malcriarlos", asegura.

Hace algo más de dos años vendió su apartamento neoyorquino de 550 metros cuadrados en Chelsea (Manhattan, Nueva York) donde vivió durante tres décadas por 7,9 millones de dólares "y en la actualidad vivo en una casa nueva autosuficiente con sus propios depósitos de agua, energía eólica y solar y todo lo necesario para mantener un hogar respetuoso con el medioambiente".

En este sentido, la ganadora de un Oscar a la Mejor Actriz por Pena de muerte (1995), dirigida por su excompañero sentimental Tim Robbins (64), con quien tuvo a sus otros dos hijos, John Henri (33) y Miles (30). Ambos fueron pareja entre 1998 y 2009 y, desde entonces, no ha vuelto a tener a una persona que le haya robado el corazón durante tanto tiempo.

Y, encima, el año pasado se declaró bisexual en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon (48), que presentó la última gala de los Oscar. Susan es, por encima de todo, madre, activista y actriz. Por este orden. De ahí que sus manifiestos político-sociales se hayan convertido en una tortura para varios presidentes norteamericanos.

En su reciente visita a España quedó patente su vertiente solidaria: "Estoy preocupada por la falta de empatía, amabilidad y liderazgo porque se tiende a anteponer los beneficios a las personas desde el ámbito gubernamental y medioambiental. No me gusta la injusticia, y los sistemas corruptos, por lo que habría que trabajar entre todos para dejar de lado la ambición y el poder".

Y añade que "los demócratas han ido perdiendo en los últimos años bastantes votos de la clase media, pero lo que no sería ninguna tontería si afirmara que Trump tiene bastantes posibilidades de salir elegido presidente nuevamente. Clinton abandonó a esas personas y Obama salvó a Wall Street sin importarle las consecuencias".

Durante su estancia en Barcelona, Susan Sarandon se ha empapado del rastro de Gaudí, visitó el museo Picasso ya que este año se conmemora el 50º aniversario de su muerte y disfrutó de la gastronomía local paseando por la ciudad como una turista más. En todo momento fue gentil, amable y cariñosa, muy alejada del prototipo de diva del cine.

