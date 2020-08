Susan Sarandon pone a la venta su espectacular dúplex en Nueva York por 6,7 millones de euros

Susan Sarandon (73 años) está a punto de deshacerse del que ha sido su hogar durante 30 años. La famosa actriz de Hollywood ha puesto a la venta su espectacular dúplex en la ciudad de Nueva York por 7,9 millones de dólares, unos 6,7 millones de euros al cambio.

Se trata de un amplio inmueble de 560 metros cuadrados ubicado en las plantas séptima y octava de un lujoso edificio en el barrio de Chelsea, en Manhattan. Una casa que ha visto crecer a los tres hijos de la protagonista de Thelma y Louise, pues la compró con 1991 con su entonces pareja, el actor Tim Robbins (61).

La casa tiene 560 metros cuadrados distribuidos en dos espaciosas plantas. Sotheby’s International Realty

Sarandon y Robbins tienen dos hijos en común, Jack (31) y Miles (28), mientras que la actriz tiene otra hija, Eva (35) de su anterior relación con el director italiano Franco Amurri. Tras la separación de la pareja en 2011, Susan se quedó con este apartamento.

El inmueble en el que se han criado los hijos de la actriz cuenta con seis habitaciones, cinco baños, un estudio con una chimenea de leña, una terraza de 13 metros, un vestíbulo privado y un salón multimedia.

Todas las estancias de la casa tienen magníficas vistas a la ciudad. Sotheby’s International Realty

Una de las habitaciones más notables del apartamento es el baño pintado de azul, conocido como "el baño del Premio de la Academia", pues la estrella de Hollywood acumula en ese habitáculo todos los premios que ha recibido a lo largo de su carrera, incluido el Oscar por Pena de muerte y el galardón a Mujer del Año otorgado por Glamour, ambos en 1995.

"Pensé que era algo divertido tenerlos en el baño", declaró a The Wall Street Journal. "Cuando la gente sale del baño, espero que se estén riendo pero no dicen nada. Quizás piensen que me lo estoy tomando en serio", bromeaba.

Susan Sarandon acumula todos sus premios en uno de los baños de la casa. Sotheby’s International Realty

Además de esas estancias, el apartamento cuenta con una amplia cocina abierta, así como una espaciosa suite principal con su propio balcón, vestidor y baño privado con bañera y ventanas.

La actriz asegura que esta casa ha sido una vivienda familiar fantástica durante tres décadas, con suficiente espacio y privacidad para mantener a sus hijos al margen de su mediática vida. Además, el apartamento tiene su propio acceso por un ascensor privado y la parte alta del piso está dedicada a los invitados, con tres dormitorios, dos baños, cocina y una terraza.

La suite principal cuenta con baño privado y vestidor. Sotheby’s International Realty

Según la propia Sarandon, ha decidido deshacerse de este espectacular dúplex porque, con sus hijos independizados, resulta demasiado amplio para ella. Aunque reconoce que echará mucho de menos las impresionantes vistas al skyline de la capital neoyorquina: "Vimos caer las torres el 11 de septiembre y vimos salir el sol de nuevo al día siguiente", declaraba al citado medio.

[Más información: Jon Bon Jovi se muda: así es la nueva e impresionante mansión del cantante en Palm Beach]