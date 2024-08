El cuchillo que pone en jaque la defensa de Marius, el hijo de Mette-Marit, y la grabación clave que estudia la Policía

Malas noticias para Marius Borg Høiby (27 años), el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega (50). Su futuro judicial, tras haber sido detenido, acusado de agredir verbal y físicamente a una joven, se estaría complicando, a tenor de la información que ha visto la luz este domingo, 11 de agosto, en el medio noruego Se og Hør.

La policía, siempre según la versión de este medio, tiene en su posesión una grabación que pone en jaque la defensa del nieto de los reyes Harald (87) y Sonia de Noruega (87). En el audio, esclarecedor, que ya estaría en posesión de la Policía, Marius habría amenazado a la mujer con prender fuego a su ropa y a todas sus pertenencias si ella no cede a sus peticiones.

Ese audio corresponde a una llamada telefónica entre Marius y la víctima acontecida tras el incidente y antes de la detención de Borg Høiby. Ahí no se detienen las pruebas que estarían cotejando los agentes: en el apartamento donde tuvo lugar, presuntamente, el desagradable suceso los agentes incautaron un cuchillo, que estaba clavado en la pared.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima, si bien se baraja la posibilidad de que podría ser la actual pareja del acusado, Rebecca Helberg Arntsen, con quien mantiene una relación desde finales de 2023. Lo que sí está probado es que los hechos, el día de marras, tuvo lugar en el apartamento de Marius, ubicado al oeste de Oslo.

Fue el pasado miércoles, 7 de agosto, cuando la noticia dio la vuelta al mundo: el hijo de Mette-Marit -fruto de una relación anterior a la que protagoniza hoy con el heredero al trono- había sido detenido y había pasado cerca de 30 horas privado de libertad en dependencias policiales.

Los delitos que se le imputan son los de agresión "física y psicológica" a una mujer, próxima a los 20 años, que, debido al suceso, tuvo ser hospitalizada. El diagnóstico de la joven, también recogido en la prensa, es de "conmoción cerebral". Se ha puntualizado que en nada influye que el joven royal haya sido puesto en libertad: los cargos continúan su curso.

La Casa Real noruega, de momento, no ha querido hacer ningún tipo de declaración pública cuando la prensa ha intentado contactar. La única persona que en estos días ha dado un paso al frente ha sido el príncipe Haakon. "Es un asunto grave cuando la policía está involucrada de esta manera. Al mismo tiempo, creo que no me corresponde entrar ahora en el asunto", ha manifestado Haakon durante su paso por los Juegos Olímpicos de París.

El abogado de Marius se llama Øyvind Bratlien, y cuentan los medios noruegos que es un laureado experto en derecho penal y en delitos graves. También se ha especializado Bratlien, en los últimos años, en asuntos de drogas.

El historial de Marius Borg es complejo: no es la primera vez que pone en un brete a la Casa Real noruega. El año pasado compartió una fotografía suya en sus redes en la que se le veía usando el móvil al volante y superando el límite de velocidad.

La reaparición de Mette-Marit

Fue el pasado viernes, día 9, cuando Mette-Marit frenó la preocupación por su salud y reapareció en la ciudad francesa, junto a su marido, para apoyar a los atletas británicos.

Justo en la recta final de los Juegos, Mette-Marit ha querido apoyar a la delegación de su país y lo ha hecho calmando, así, las voces alarmantes que señalaban a su salud. Conviene puntualizar que la asistencia de Mette-Marit era esperada y anunciada oficialmente, ya que su nombre figuraba en la agenda oficial de la Casa Real de Noruega.

Fue este pasado viernes, día 9, cuando la esposa del príncipe heredero al trono nórdico puso rumbo a Francia. Así lo constata al medio Se og Hør el asesor de comunicaciones del Palacio: "La Princesa Heredera va camino a los Juegos Olímpicos de París. Allí espera poder seguir parte del programa planeado por el Príncipe Heredero".

Durante su presencia en las gradas del Stade de France, Mette-Marit, muy animada, ha tenido la suerte de ver cómo su país ha ganado la tercera medalla. En concreto, los royals noruegos han sido testigos de cómo el atleta Karsten Warholm (28) ha conseguido la medalla de plata en la categoría de 400 metros vallas.