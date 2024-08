Máximo Huerta: "Siempre he dicho que no quería casarme y mentía. Sí, me habría gustado y sé hasta el lugar que elegiría"

El escritor Máximo Huerta (53 años) ha viajado este pasado sábado, día 10 de agosto, hasta Altea, Alicante, donde se ha reencontrado con dos grandes amigos, que se casan el próximo 7 de septiembre: Juan Carlos Caballero (34), concejal y portavoz del PP en Valencia, y su inminente marido, el abogado Javier Zamora.

El empresario, que acudirá al enlace, como informó EL ESPAÑOL, ha aprovechado la inmensa felicidad que siente por Juan Carlos y Javier para reflexionar en su cuenta de Facebook sobre el amor y las bodas. Máximo ha aclarado, este domingo, día 11, en primer lugar, que no es él quien se casa, sino sus amigos.

"Ayer quedé con unos amigos que se van a casar. Colgué la foto en Instagram porque esa red me parece más de fotos y esta más de palabras. Pues bien, algunos me preguntaron si el que me casaba era yo. ¡Ay, queridos lectores! No. Se casan ellos, mis amigos. Pero yo, que siempre he dicho que las bodas no me iban, confieso hoy domingo 11 de agosto que tal vez lo decía con la boca pequeña", ha comenzado su suerte de blog diario.

Y añade Huerta: "Esas mentiras que nos decimos, que nos contamos, para llevarnos bien con nosotros mismos. Unos días antes del crack del '23 -se refiere a su ruptura sentimental con su expareja, Juan Castillo-, cuando todo se fue a la mierda emocionalmente, me llamaron de no sé qué revista para preguntarme cosas. (...) Y me preguntaron: '¿Te gustaría casarte?'".

En ese punto, añade al cabo: "Yo, que tengo muchas respuestas ensayadas porque se repiten una y otra vez, solté a bocajarro: 'No, no, nunca he pensado en casarme'. Pues bien, mentía. Así de simple. Mentía. Porque soy de los que se emocionan en los vídeos de pedidas de mano en las películas y en los libros, de los que escuchan una canción y la visualizan en tal momento".

"De los que creen en la pareja, incluso en el amor romántico, de los que saben qué se pondría y qué lugar elegiría. Vale, vale, vale. No soy de grandes eventos, ni de ceremonias, ni de jaranas, ni tartas ni cisnes. Pero sí de algo íntimo. Invisible casi. Sé perfectamente en qué lugar. Y hoy, a aquel periodista que me preguntó aquello, le respondo: 'sí, me habría gustado'", agrega el autor de París despertaba tarde.

"Aunque hoy suena a tirón de pelos. A apretón de dientes. A "¡joder, Max!". Pero bueno, uno no tiene guionizada su vida. Ni siquiera tengo dirección, ni realización; no vivo en El show de Truman, ni sé qué haré en septiembre. Sólo tengo las citas del médico de mi madre marcadas en la agenda. Esto va como va. A veces bien y otras, a su manera. Voy a pasear a Leo, hoy es Santa Clara, hace sol y se clausuran los JJOO de París", continúa relatando Máximo en su Facebook.

Termina su post con un apunte clave: "Y, por favor, evitad los mensajes condescendientes de 'nunca es tarde', 'seguro que sucede', etc. El texto no va de eso. Va de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Gracias".

La gran boda

Juan Carlos Caballero y Javier Zamora, en una de las últimas fotos que se han tomado. RRSS

Juan Carlos y Javier se casarán en Valencia, el próximo 7 de septiembre, sábado, en una ceremonia de tarde, como informó este medio hace unas horas. Será la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (43), la encargada de oficiar el enlace. Catalá Verdet es gran amiga, además de compañera y jefa, de Juan Carlos.

En otro orden de cosas, también conoce este medio uno de los grandes secretos en toda boda que se precie: el lugar de la celebración. Los enamorados contrayentes festejarán su boda en un exclusivo enclave: la Cartuja de Ara Christi. Se especifica a EL ESPAÑOL que el número de invitados superará, con creces, los 200. Sin duda, todo un magno enlace que promete reunir a grandes personalidades del mundo de la política, sobre todo de la Comunidad Valenciana.

También a bonísimos amigos con proyección pública, como Máximo Huerta. Cuenta quien bien lo sabe que la dupla está muy ilusionada ante este casorio, aunque no se esconde que también andan ambos un tanto "nerviosos" por que todo salga según lo previsto.