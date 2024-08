La actriz Teté Delgado se casa por sorpresa con su pareja, Anxo, en una playa de Galicia tras más de 10 años de amor

Si algo define a la actriz Teté Delgado (59 años), es su gran discreción a la hora de gestionar su vida privada y sentimental. Es una de las grandes damas de la escena en este país y su currículum es el mejor aval para demostrarlo. Sin embargo, pese a su gran trayectoria en cine, televisión y teatro, casi nada se conoce de la parcela más íntima y personal de Teté.

Hasta este domingo, 11 de agosto. Tal y como ha recogido Informalia, la afamada actriz, célebre por sus trabajos en ficciones de la talla de El Súper, Escoba! o Ellas y el sexo débil, ha contraído matrimonio este pasado sábado, 10 de agosto, en la más estricta intimidad con su razón de amor, el también actor Anxo Carbajal (59).

Toda una sorpresa este casamiento. Ambos han decidido dar este paso tan crucial en sus vidas tras más de 10 años de sólida historia de amor. El enlace ha tenido lugar, en torno al mediodía de este sábado, en Galicia, la tierra natal de ambos. Los contrayentes han elegido la playa de Malpica de Bergantiños para formalizar su historia de amor.

La actriz Teté Delgado en un evento público en enero de 2024. Gtres

Cuentan quienes los conocen que se ha tratado de una boda informal, rodeada de amor, familiares y amigos. Curiosamente, el pasado mes de marzo, Teté aseguró en la revista Semana que una boda como tal no entraba en sus planes, pero sí una gran celebración del amor: "No me ilusiona mucho la idea, la verdad. Él es una persona divorciada…".

Y añadió: "Y si alguna vez nos casamos será para montar una fiesta muy gorda". Tan sólo cinco meses después, así ha sido, según el medio citado anteriormente. "En principio lo que quiero es despertarme y que siga ahí, ¿sabes?", agregó Delgado. Anxo ha estado al lado de Teté en los peores momentos de la actriz. Delgado ha transitado, en el último tiempo, por períodos de serios problemas de ansiedad.

Incluso, en su interviú con el periodista Iván Reboso, Teté admitió necesitar ayuda psicológica: "He pasado una etapa horrorosa, pero estoy saliendo. (...) Yo llevaba arrastrando ansiedad desde hace ya tiempo y no terminaba de ponerme bien. Pero encontré a la psicóloga que necesitaba y a partir de ahí, todo fue bien. (...) No fue algo concreto, sino por cómo me tomo yo la vida y por la vida que me ha tocado".

Reflexionó, además: "He iniciado el camino para conocerme mejor y ser más feliz yo y la gente que me rodea. Ahora ya sé lo que me pasa, según que cosas, y sé lo que me duele y por qué". El secreto de su amor por Carbajal parece sencillo, a priori: "Pues mi corazón por fin está tranquilo, después de 10 años con mi chico, Anxo. Vivo con él en nuestra casita de Galicia, con nuestro gato y somos muy felices".

Su gran trayectoria

Delgado junto a Josema Yuste en la obra 'Sé infiel y no mires con quién', en 2019. Gtres

Teté nace en Ferrol, La Coruña, en 1965. Su fama comienza a despegar a mediado de los años 90 gracias a la serie diaria El Super, emitida por Telecinco. Allí daba vida a una cajera de supermercado, íntima amiga de la protagonista, encarnada por Natalia Millán (54).

Desde entonces se vuelve un rostro habitual de la pequeña pantalla en diversos trabajos. Por ejemplo, fue jurado de ¡Mira quien baila! y concursante de Splash! Famosos al agua. En La hora de La 1 fue colaboradora, y en la última etapa de Un, dos, tres, a leer esta vez trabajó como cómica. Uno de sus trabajos televisivos más desconocidos es en Los Gipsy Kings, programa del que es narradora.

En la pequeña pantalla también ha trabajado en series como Escoba!, Ellas y el sexo débil y A miña sogra e mais eu Familia. En cine, se ha puesto bajo las órdenes de Daniel Sánchez Arévalo y José Luis García Sánchez, y en teatro ha formado parte de Lisístrata, El pisito, El Intercambio y Sé infiel y no mires con quién, entre otros montajes.