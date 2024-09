La Junta invita a la oposición a recurrir la nueva ley de blindaje de los servicios si ve que se incumple

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves tras el Consejo de Gobierno que la nueva Ley de Blindaje de los servicios sociales se cumplirá y ha animado a la oposición, que mostró sus dudas en el debate parlamentario, a que recurra si esto no sucede.

Este jueves, se ha conocido a través de un informe independiente que Castilla y León es la comunidad la que más porcentaje de su presupuesto destina a gastos sociales, algo que hace que la nueva Ley de Blindaje de los servicios esenciales de la Comunidad que se aprobó este pasado miércoles en las Cortes "adquiera más valor".

"Somos la comunidad autónoma de España que más porcentaje destina a educación, sanidad y servicios sociales". Esta ha sido la frase que más ha repetido a lo largo de su comparecencia, donde ha dado a conocer el informe independiente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha revelado que Castilla y León destina al ámbito social el 65,47% de su presupuesto, 7,1 puntos por encima de la media nacional.

Un hecho que hace que para Castilla y León los servicios públicos y su calidad son una "prioridad" y que, según Carriedo, "esto sí es verdaderamente poner en práctica la frase de 'no dejar nadie atrás'". El portavoz de la Junta ha subrayado que se gasta en lo que "interesa a las personas" y ha aprovechado en mandar un recado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien le ha señalado que el dinero que reciben a través del modelo de financiación autonómica lo gastan "bien".

Una réplica en respuesta a las palabras de Sánchez que defendía el 'concierto catalán' asegurando que las comunidades autónomas "no hacíamos buen uso de estos fondos". "Vamos a defender con todas nuestras fuerzas el carácter de igualdad y justicia de la financiación autonómica", ha vuelto a recordar Carriedo.

El portavoz ha querido ensalzar de esta manera la "utilidad" de esta nueva Ley de blindaje y ha explicado lo que supone elevar su rango en un asunto en el que Castilla y León ha logrado situarse "como los mejores de España". Es algo "muy positivo" para Carriedo porque "ya no depende de la voluntad de un Gobierno" porque a partir de ahora para modificar algo tiene que "contar con el Parlamento".

Es decir, ejemplificando una situación real, actualmente la normativa regulaba que un colegio no podría cerrarse a no ser que tuviera menos de tres alumnos y hasta ahora esta podría ser modificada por la Junta de Castilla y León sin el beneplácito de las Cortes de Castilla y León. A partir de ahora, deberá contarse con el apoyo "que no siempre se tiene" del Parlamento autonómico para modificar esta cuestión. "Ahora elevamos estos derechos, que podían estar regulados por Orden o Derecho y podían ser cambiados, ya no dependerá solo de la voluntad concreta de un Gobierno", ha reiterado.

De esta manera, ha subrayado que no podrá haber "un partido que quiera gobernar sin el Parlamento", en alusión a Pedro Sánchez. "Lo de ayer (la aprobación de la ley) adquiere más valor hoy cuando hemos conocido este informe independiente de gasto en servicios sociales", ha apuntado.

Volviendo a la nueva Ley, Carriedo ha prometido el compromiso de la Junta de mantener abiertos los centros educativos donde haya al menos tres niños porque así lo establece la nueva norma. En cuanto a otras situaciones reales, como puede ser la de que un médico rural falte a su cita en el consultorio por diversas cuestiones, Carriedo ha explicado que desde la Junta no pueden evitar "que se ponga enfermo o se le pinche una rueda", pero que trabajará en "poner todos los medios".

Preguntado sobre la bajada del 1,4% en términos relativos desde 2009 en cuanto a porcentaje de inversión en gasto social, Carriedo ha aclarado que en términos absolutos "se ha ido aumentado la cifra" que se destina a este ámbito.

El informe que se ha conocido este jueves, señala que el gasto por habitante en 2023 en políticas sociales en Castilla y León fue de 976 euros, muy por encima de los 589,14 euros de la media nacional. En cuanto a las políticas de salud, la Junta destina casi 2.000 euros por ciudadano, a diferencia de los 1.635 euros a nivel nacional de media. El tercero de los pilares, el de la educación, coloca a la región en la media del gasto en todo el país.

La polémica por la uva Godello

Respecto a otras cuestiones, Carriedo ha señalado que la decisión de incluir la uva Godello en la DO Rueda, lo que ha suscitado todo tipo de reacciones contrarias en la provincia de León y más concretamente en el Bierzo, "no es una decisión política" y ha recalcado que el procedimiento "sigue plenamente abierto" y que se puede recurrir.

No obstante, ha destacado que esta variedad de uva se utiliza en cuatro comunidades autónomas y también en Portugal, además de varias denominaciones de origen de Castilla y León. "A cualquiera de ellos le puede corresponder cualquier iniciativa a este respecto", ha incidido.

Pide al Gobierno que "dialogue" y "esuche" sobre la senda del déficit

Respecto a la senda del déficit y el techo de gasto que ha presentado el Gobierno de España, Carriedo ha invitado al Ejecutivo nacional a "dialogar" y "escuchar" a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para poder aprobar esta cuestión y ha rechazado que hayan presentado la misma propuesta a la que ya se dijo que no.

El portavoz de la Junta ha subrayado que el Gobierno de Sánchez debería "sentarse" para "buscar puntos de acuerdo" con los grupos políticos y no "reiterar al 100%" lo que ya tuvo su rechazo en el Parlamento.