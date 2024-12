Chenoa no se calla y descoloca a Susanna Griso: “No es un injerto capilar, todavía”

Chenoa no se calla. La cantante ha protagonizado un divertido pero incómodo momento al referirse a un malentendido que surgió hace unos días en Espejo Público, el programa de Atresmedia presentado por Susanna Griso.

La exconcursante de OT no dudó en aclarar el tema con su particular sentido del humor y un toque de ironía, dejando claro que los rumores no tenían fundamento. Todo comenzó cuando acudió a una clínica estética para hacerse una radiofrecuencia de la cara. La casualidad quiso que en la clínica, muy visible, apareciera un cartel de “injerto capilar”, lo que desató todos los rumores.

En el pódcast Entre el cielo y la tierra, conducido por Laura Escanes, Chenoa contó entre risas, pero también algo molesta, lo ocurrido: “Salgo de casa y veo un coche siguiéndome. Yo iba a hacerme una radiofrecuencia facial, que por cierto me dolió mucho, y resulta que en la clínica donde voy pone ‘injerto capilar’ ”.

Chenoa ha querido aclarar el malentendido. Podcast 'Entre el cielo y la tierra'.

Según explicó la artista, el tema terminó saliendo en Espejo Público, donde el paparazi Raúl García sugirió que la cantante se había hecho un injerto capilar. Ante esto, Chenoa no dudó en responder con naturalidad: “Sale uno diciendo que me he hecho un injerto capilar. A ver, que si me lo hago, me lo hago, pero no es un injerto capilar... todavía”.

Con estas palabras, la cantante dejó claro que no tiene problema en hablar abiertamente de los retoques que se realiza, y que tan de moda están ahora, pero que tampoco estaba dispuesta a tolerar cosas que no son. Además, con tono irónico, la cantante adelantó que el próximo año “voy a una segunda sesión. Lo digo por qué... a injerto capilar otra vez, pero no será un injerto capilar”.

Por su parte, en Espejo Público intentaron justificar el comentario poniendo el programa donde se decían esas declaraciones. En él, se veía como el fotógrafo explicó que en la página web de la clínica aparecía que son especialistas en injertos capilares y que la publicidad estaba clara. En ese momento, Gema López quiso calmar el tema diciendo que en estos centros se realizan muchas cosas y que Chenoa podría haber ido a cualquier otro tratamiento estético.

Con este vídeo el programa aclaró que no se afirmó nada y que tras las palabras de la colaboradora madrileña, la noticia se resumió en que Chenoa habría ido tan solo a hacerse un retoque estético.

Sin embargo, Susanna Griso no pudo evitar reírse, algo incómoda, mientras comentaba con ironía: “Ya veis, yo no digo nada, pero siempre estoy metida”. Una frase que sirvió para cerrar el tema con un toque de humor, aunque dejando entrever el lío que se había generado.