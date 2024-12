Adiós a 'Got Talent': Telecinco deja sin emisión la semifinal del concurso de Risto, Tamara Falcó y Paula Echevarría

Tamara Falcó en 'Got Talent'.

Cambio de última hora en la programación de Telecinco para este sábado 7 de diciembre. El puente del 6 y 8 de diciembre ha provocado que buena parte de las cadenas opten por modificar su programación. Aunque Telecinco, en principio, ha mantenido en su parrilla a Gran Hermano y De viernes, parece que el canal de Mediaset ha optado por guardarse la última semifinal de Got Talent, que se retrasa una semana su emisión.

Siguiendo los pasos de Antena 3 con La Voz, cuya semifinal en directo ha trasladado al viernes 13 de diciembre, Telecinco ha optado por hacer lo mismo con la última gala de semifinales de la décima temporada de Got Talent. De esta forma, Telecinco emitirá esta entrega el sábado 14 de diciembre, retrasando así la final para el día 21.

Un movimiento que, a pesar de ser anunciado con poco tiempo, se ve más que lógico. Si bien, Gran Hermano y De viernes han liderado holgadamente el prime time del jueves 5 y el viernes 6, el caso del sábado 7 es otra cosa. Aunque el puente de la Constitución haya provocado un descenso en el consumo televisivo, este es mucho más pronunciado en los sábados.

De ahí, que Telecinco optase por mantener Gran Hermano y De viernes en su programación, pero que decidiese aplazar la gala de Got Talent. Aunque los datos de esta décima edición no están siendo tan boyantes como los de la temporada de 2023, Got Talent ha logrado liderar el prime time del sábado en la mitad de esta edición. El pasado 30 de noviembre obtuvo un 11,5% de cuota y 1.024.000 espectadores.

Esta décima temporada se ha enfrentado a un desafío importante: la baja de Edurne como jurado de Got Talent. El formado producido por Fremantle optó por cubrir su plaza con Tamara Falcó. La socialité se ha adaptado bien a la mecánica, compartiendo varios momentazos al lado de sus compañeros y con varios aspirantes, como el mentalista que aseguraba que su hermano, Enrique Iglesias, se había casado en secreto.

Risto Mejide en 'Got Talent'.

El hueco que deja la última semifinal de la décima edición de Got Talent será suplido por la emisión de una película: El marido de mi hermana. La cinta dirigida por Tom Vaughan y protagonizada por Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba se emitirá bajo el sello Cine 5 estrellas.

De esta manera, esta apuesta cinematográfica se enfrentará a La ruleta de la suerte Noche de Antena 3, la película Aloha en La 1, laSexta Xplica en laSexta y la serie Los que van a morir te saludan en Cuatro.