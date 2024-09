Cazan a Paula Púa en el Festival de San Sebastián como 'reportera en prácticas' del nuevo 'Caiga quien caiga'

Mediaset prepara el regreso de uno de los formatos más míticos de la televisión: Caiga quien caiga. El formato de Warner Bros IPTV está en proceso de casting para encontrar a los nuevos hombres y mujeres de negro. Por ello, parece lógico que la cadena ubicada en Fuencarral esté ‘examinando’ a los aspirantes a convertirse en aquellos reporteros y presentadores que sucedan a rostros emblemáticos como El Gran Wyoming, Arturo Valls, Juanra Bonet o Frank Blanco.

Por ello, han pillado a una posible aspirante: Paula Púa. La humorista está en pleno proceso de selección para convertirse en una de los reporteros que revivan esta nueva etapa del formato creado por Mario Pergolini en Argentina y que debutó en España en 1996 por parte de Telecinco.

Según señalaba VerTele, el casting no sólo estaba en marcha, sino que irían viéndose a los candidatos grabando reportajes en ciertos eventos. El pasado jueves, 26 de septiembre, el Festival de San Sebastián puso la alfombra roja para recibir a Pedro Almodóvar. El cineasta manchego, ganador del León de Oro por La habitación de al lado, presentaba la cinta en la sección Perlas, acompañado por la actriz Tilda Swinton, además de recibir el Premio Donostia 2024.

En el evento, pudo verse a la cómica con el característico traje negro y las gafas de sol que caracterizaban tanto a los reporteros como a los presentadores. En la rueda de prensa, Púa se presentaba como reportera de Caiga quien caiga. Una demostración rotunda de que la humorista aspira a unirse al plantel del programa en su ‘revival’. Da la casualidad de Púa fue una de las promesas del fallido Babylon Show.

Por supuesto, este momento en la rueda de prensa fue de lo más surrealista. Púa le dio a Almodóvar una Cocha de Oro… de imitación. “Enhorabuena por ese merecidísimo premio. Nosotros pensamos que también te mereces la Concha de Oro y por eso en CQC hemos hecho una concha dorada para dártela”, comentaba delante de la prensa internacional.

“No la gires porque aquí se acabó la pintura”, le dijo al cineasta cuando le entregó el ‘galardón’. Tras los aplausos y con el realizador convertido en cómplice del momento humorístico, Púa le lanzó una pregunta de lo más sugerente: “¿Alguna vez en algún hotel te han llamado la atención desde la habitación de al lado, y por qué?”

Almodóvar reaccionó con ironía y tiró también de humor propio. “No he tomado las suficientes drogas y alcohol como para que me tuvieran que llamar la atención desde la habitación de al lado. Es una cosa un poco más americana”, expresó, provocando carcajadas entre la prensa y el resto del equipo de la cinta.

“Estoy intentando conocer algún caso español, creo que somos más discretos. Creo que, el día que te pasa eso, hay tantos lugares a los que ir. Por ejemplo, en San Sebastián, tenemos la playa. La habitación, realmente, la usamos menos de lo que la utiliza Leonardo DiCaprio para hacer un fiestón y romper todos los muebles”, terminó Almodóvar en su intervención, con un dardo directo al actor de El lobo de Wall Street y El renacido.