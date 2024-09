Afra Blanco, rotunda sobre las condiciones laborales de los jóvenes: “Querer conquistar derechos no los hace vagos”

Tras recibir la visita de Miguel Ángel Revilla (que esta misma semana visitó también El Hormiguero, con mucho éxito en audiencias), laSexta Xplica! llevó a cabo anoche un debate sobre empleo y cómo los jóvenes tienen dificultades para encontrar uno. Como es habitual, el programa contó con empresarios que se quejaban de no poder encontrar trabajadores, y de personas que defendían lo complicado que resulta a los jóvenes acceder a un puesto de trabajo.

Tras recordar las palabras de Isabel Díaz Ayuso en enero de este año, cuando dijo que “muchos sectores que se están quedando sin empleo porque la gente muchas veces prefiere no trabajar, es casi más rentable muchas veces no hacerlo que hacerlo”, pidió la palabra la conocida sindicalista Afra Blanco.

“Yo no compro ni tampoco voto aquellos, que me insultan”, decía como introducción. Y a continuación intentó hacer un resumen de todo lo que se había hablado esa noche de manera sencilla. “La mayor parte de los empresarios venden a trabajadores, ustedes no venden a los Botines, a las Botines. Quien les consumen a ustedes son los trabajadores. Y me estaba enfadando porque yo decía: ostras, cómo podemos tener hoy empresarios aquí que están insultando a sus consumidores llamándoles vagos”, decía exponía Afra Blanco.

Blanco diferenció a los empresarios que habían participado en dos grupos: los que habían insultado a los consumidores, a los jóvenes trabajadores, “y después hay otros empresarios, no voy a señalar, que debe de ser que viven de los Botines y las Botines, los que tienen mucho money, porque se han permitido el lujo de venir aquí y decirle a trabajadores jóvenes que sois unos vagos”.

No quedó ahí su discurso, y continuó diciendo que le sorprendía ver a jóvenes emprendedores diciendo a otros jóvenes “que son vagos. Me sorprende que hoy aquí haya empresarios jóvenes que estén diciendo a otros jóvenes que no se esfuerzan. La única diferencia que hay entre un joven y el otro es el colchón, que no es empresario”, sentenciaba.

“Insisto defender y querer conquistar derechos, no convierta a los jóvenes ni en vagos ni en vagas. Les convierte en personas, coherentes, responsables y luchadoras, ojalá y las voces de los jóvenes empresarios hoy aquí fueran iguales a las voces de los trabajadores jóvenes que hemos tenido”, finalizaba.

"Me voy a callar"

Natalia de Blas, empresaria, se dio por aludida. Ella expuso que su estilo no es insultar, y por ello nunca ha insultado a los jóvenes, y que reconoce que los hay muy preparados y que se esfuerzan por encontrar un trabajo mejor y por una vida más digna. “Pero hay otros muchos que no lo son, y no hablo de jóvenes, sino en general. Cientos de empresas cierran a diario porque no encontramos personal. Igual que los empresarios necesitamos trabajadores, no nos olvidemos que los trabajadores también necesita gente que emprenda y que arriesgue”, detallaba.

Ante esto, Afra Blanco puso la última puntilla: “Si hay empresarios que hacen ofertas decentes y otros que no encuentran trabajadores, por algo será”. “Mejor me voy a callar”, decía Natalia, a quien José Yélamo le recordó que en el programa tiene libertad para decir lo que considere oportuno.