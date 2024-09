La reinvención de Luján Argüelles: "Me quedé apartada como presentadora, no parecía tener interés para nadie"

Luján Argüelles ha vuelto a Mediaset por la puerta grande. Tras la apuesta veraniega de ¡Vaya vacaciones! en 2023, actualmente la asturiana es la cara visible de dos esperados regresos: El rival más débil, en Telecinco, y ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, en Cuatro.

El segundo es un formato al que Argüelles le tiene especial cariño. Presentadora de las cinco ediciones anteriores, el pasado lunes se puso al frente de la sexta. En declaraciones a BLUPER, la comunicadora opina que el formato de Warner Bros. ITVP no debería haber descansado tantos años: "Un ratito, sí. Siete años, no".

En todo este tiempo, Argüelles ha trabajado en otras cadenas, en espacios como La Báscula (Telemadrid), Divididos (laSexta) o Brigada Tech (TVE); y hasta se ha reinventado como productora, con A quién le gusta mi follower (Netflix) o el propio formato de La 1.

Ahora que la vuelta del 'dating show' de Cuatro es una realidad, Luján alaba esta nueva etapa del segundo canal de Mediaset. Este parece ir recuperando su identidad gracias a espacios como QQCCMH, Callejeros o Lo sabe, no lo sabe: "Cuatro está cogiendo oxígeno, está volviendo a ser la cadena diferente que siempre nos planteaba grandes retos".

Pero, ojo, porque no todos los 'comebacks' televisivos funcionan, a juicio de Luján Argüelles: "No es cierto que esté triunfando todo lo que está volviendo. Se han revisitado formatos que no están teniendo tanto éxito. Alguno lo hice yo, si quieres".

¿Cómo afrontas la vuelta de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?

Es el típico programa por el que la gente siempre te pregunta. Vosotros [los periodistas] nos decís que es un formato del que la gente os habla año tras año. Cuando se produce esa llamada, desde luego, me da subidón. Parecía una cosa casi lógica que sucediese.

Hacer un programa como este es un regalo, igual que otros que he hecho. Igual que también he hecho cosas que no me han gustado. Ahora, estaba haciendo proyectos para otros grupos audiovisuales. Mediaset es un grupo en el que no había estado últimamente, pero en el que he vivido momentos especiales. En esta nueva etapa, tengo un vínculo muy sano con ellos. Siento que se pueden hacer cosas chulas, diferentes, explorar territorios aquí.

Luján Argüelles, presentadora de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' Mediaset España

¿Por qué crees que se dejó de emitir QQCCMH?

Me encantaría ser programadora de televisión, sobre todo ahora que tengo una productora. Si fuese programadora, sabría exactamente qué necesita cada canal. Seríamos como Disney en Los Ángeles. No lo soy, pero, al margen de eso, yo creo que QQCCMH no debería haber salido de parrilla en ese momento.

Cuando ves afixia o agotamiento en un formato, puedes decir: 'Voy a dejarle descansar un ratito'. Un ratito, no siete años, pero fueron decisiones que se tomaron en ese momento. Cuando uno vive en el pasado, vive en la frustración. Cuando uno vive en el futuro, en la anticipación y en la ansiedad. Vivamos el hoy, que estamos presentando esto. Para mí, la mejor edición que hemos hecho.

¿Por qué es la mejor?

Habiendo hecho ediciones buenísimas, con relaciones maternofiliales mágicas, cuando las veía, había momentos valle. Cuando hacías el visionado, decías: 'Buah, la gente va a seguir viéndolo, pero tengo el temor de que en este momento la gente coja el mando o se duerma porque termina tarde'. En esta edición, eso no existe.

He empezado el capítulo 6 esta mañana y es que todo el rato están pasando cosas que captan tu atención. Es verdad que hay personajes históricos del formato, como Leti o Andrea, pero, por decirlo de alguna manera, y quiero que esto se entienda, son personajes a los que es fácil sacarles punta. En esta, ves cómo se va perfilando la personalidad de los candidatos. Cada pasaje está repleto de elementos que tú no has descubierto y este programa es muy de comentarlo con la gente, por WhatsApp. Esto va a volver a ser así.

Sobre la vuelta de 'QQCCMH': "Cuando ves afixia en un formato, puedes decir: 'Voy a dejarle descansar un rato'. Un rato, no siete años"

¿Cuándo conoces tú a los hijos, a las madres o a los pretendientes? ¿Te pasan documentación previa o tratas con ellos directamente?

Nos va contando Mediaset, que está en el proceso. Es que la relación con la cadena es muy fluida y no te esconden nada. Antes de grabar, ya he visto los vídeos de presentación. Durante la grabación, estoy mucho con ellos. Cuando vas a trabajar con alguien que no está forma en un universo como la tele, que se puede ver superado por la situación, tienes que darle seguridad. Para eso, tiene que haber un vínculo entre nosotros. No puede ser que tú estés con tu madre en tu camerino y yo en el mío.

¿Se nota el paso del tiempo entre los castings de hace unos años y el de esta edición?

A la hora de enfrentarse a la tele, no, pero en lo de ligar... 'Vamos, que es tarde'. Es un gran aprendizaje para mí. Tengo una niña de 9 años, por lo que debemos seguir haciendo ¿Quién quiere casarse con mi hijo? como labor social. Para que yo esté entrenada cuando mi hija Miranda llegue a los 15 y empiece a hablarme de amoríos.

Luján Argüelles en 'El rival más débil'.

¿Es complicado encontrar a gente auténtica para QQCCMH?

Es que la madre, por mucho que quiera darte gato por liebre, cuando vea a su hijo en un momento de peligro o a alguien aprovechándose de él, o criticándole, olvídate. Es madre y sale la madre como un miura. En el caso de los hijos, hablamos de sentimientos tan importantes como el amor. Si tuvieran la habilidad de interpretarlos, Almódvar, Spielberg, olvídense de Nicole Kidman y Penélope Cruz, que aquí están Mediaset y Warner para ofrecerles los mejores actores del cine mundial.

Mediaset España, sobre todo para Cuatro, está recuperando formatos. ¿Sabes de alguno que quieran traer de vuelta? Un Príncipe para Corina, quizá, que lo presentaste tú...

Me encantaría saber tantas cosas sobre lo que quiere hacer Mediaset en el futuro, pero no soy Rosa María Cobo, futuróloga y madre de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?. Sí podemos hacer lecturas de lo que está ocurriendo. Cuatro está cogiendo oxígeno, está volviendo a ser un canal que siempre nos planteaba grandes retos porque era diferente, moderno, vanguardista y transgresor. Y ya entrando en marcas, tiene algunas que son historia de la tele, como Callejeros, que está teniendo un seguimiento de aplauso.

"No es cierto que esté triunfando todo lo que está volviendo, se han revisitado formatos que no. Incluso alguno que hice yo, si quieres"

¿Y por qué triunfa casi todo lo que regresa? Operación Triunfo, Callejeros, El Grand Prix...

Estamos siendo absolutistas y no existen las verdades absolutas. No es cierto que esté triunfando todo lo que está volviendo, se han revisitado formatos que no están teniendo tanto éxito. Alguno que hice yo, si quieres. Mediaset no se ha anclado en la nostalgia, hace cosas muy novedosas y también vuelve al pasado como otros grupos audiovisuales. O Netflix te saca un documental sobre el caso Malaya. Señores, lo que es historia es historia y está bien volver con otra mirada, la del paso del tiempo.

Tengo una amiga de 83 años, Josefina, que es una mujer de hoy. Mi relación con ella es tan fresca como la que tengo con una amiga de 45 o 30. Pues en televisión depende de la esencia del formato. ¿Qué tiene El Grand Prix? Tradición, y España es un país de tradiciones. ¿El QQCCMH? Relaciones maternofiliales, que es la relación que más te va a marcar en tu vida. Eso, dentro de 20 años, seguirá siendo igual. ¿La sociedad del siglo XXI ya no se enamora? A no ser que seas yo, que no encuentro el amor [risas].

Luján Argüelles presentó 'Brigada Tech' RTVE

Hace un par de años te lanzaste a la producción de formatos. ¿Cómo estás viviendo esta etapa más creativa?

Hubo un momento, después de la temporada 2017-2018, que me quedé apartada como presentadora de televisión. No parecía tener interés para nadie, por lo que pensé que yo siempre he sido periodista, siempre me he dedicado a esto. Empecé en Onda Cero con Luis del Olmo, sustituí a Carlos Herrera con 24 años... Yo quería hacer mi radio, mis programas, mi actualidad, y luego apareció lo de ser presentadora de televisión.

Entonces, cuando me dijeron 'hasta luego', pensé: 'Luján, algo te querrá decir la vida, ¿no? Que tienes que hacer otras cosas'. En la radio, los equipos son pequeños y los magacines abiertos en contenido. Pues yo quiero como cuando hacía mi radio, crear mi movida. Así que escribí A quién le gusta mi follower, hice Brigada Tech... Una supuesta desgracia, que te dijeran que no tienes valía profesional como presentadora en ese momento, hace que hagas cosas que querías hacer. Hacemos documentales de investigación, de actualidad, de entretenimiento, y estrenamos en Movistar Plus+ la película de Ilia Topuria el 18 de septiembre.