Las disculpas de 'Socialité' con Carmen Borrego por un testimonio que emitió el programa: "Lo lamentamos"

Este domingo, 15 de septiembre, desde Socialité se vieron obligados a pedir perdón a Carmen Borrego. La hermana de Terelu Campos se indignó con el programa de Telecinco por emitir en la entrega del sábado las duras palabras que le dedicó Cristina Cárdenas.

A mitad de programa, Antonio Santana introducía las acusaciones de la supuesta amiga de Borrego. Y es que, durante el tiempo que coincidieron en el extinto Viva la vida, Cárdenas vio una actitud en la hija de María Teresa que no le agradó en absoluto.

"Una colaboradora sacó a la luz que tenía unas pruebas que yo le pasé a Carmen Borrego. Esta persona le envió las pruebas a un periodista deportivo, que habló con los deportistas y dijo: 'Tengo algo de Corazón'. Los medio chantajeó. Pues Carmen Borrego vendió esa noticia a cambio de firmar un contrato", comentaba la entrevistada.

"Eso es lo peor, lo más bajo y lo más sucio que puede hacer una colaboradora que, además, se las da de profesional. Yo confiaba en ella porque sabemos hasta donde podemos llegar, pero vender eso a cambio de un contrato...", lamentaba Cristina.

Tras recordar estas declaraciones, María Verdoy señaló que Carmen Borrego se había puesto en contacto con ella para "matizar" e incluso "negar" el asunto: "Está muy enfadada y quiere dejar claros varios puntos, matizarlos, e incluso negar las palabras de Cristina".

Cristina Cárdenas habla con 'Socialité' Mediaset España null

"Carmen asegura que nunca han trabajado juntas, que nunca han sido amigas. No se conocen personalmente, solo coincidieron en el plató de Viva la vida. Eso no es ser compañera. Solo ha habido unos WhatsApp a los que Carmen no ha dado pábulo. Según me dice, Cristina se dedica a enviar mensajes a colaboradores y directores que luego no le siguen la corriente", relató la presentadora de Mediaset.

Verdoy iba más allá y aclaraba que, si bien es cierto que tenía "una filtración sobre la familia de Gerard Piqué" que le proporcionó Cristina, "nunca la usó" en su beneficio porque no le dio crédito. Así, la comunicadora valenciana pasaba el testigo a su compañero, que era el que entonaba el 'mea culpa'.

Antonio Santana y María Verdoy, presentadores de 'Socialité' Mediaset España null

"Por parte del programa, hay que contar que a esta redacción llegaba la información de que Cristina Cárdenas quería hablar. A Cristina se la escucha, le pedimos pruebas de lo que dice, que eso siempre es importante. Ella aporta esas pruebas, nos hace llegar pantallazos", explicó Antonio.

"De verdad, si en el curso de nuestra labor periodística hemos hecho sufrir a Carmen Borrego, lo lamentamos. Pedimos disculpas", rogó Santana, antes de que Verdoy hiciese una última puntualización: "Y por llamar 'amiga' de Carmen a Cristina, porque nunca lo ha sido".