Las declaraciones de Alyson Eckmann en 'Socialité': de su 'idilio' con Álex Gonzalez a lo que gana en OnlyFans

Socialité se guardaba un as en la manga para despedir el verano. El programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana entrevistaba al final del programa a Alyson Eckmann. Desde que se le viese en Un príncipe para Corina y debutase como presentadora en Hable con ellas, la estadounidense fue impulsando su popularidad hasta el punto de ganar la quinta edición de GH VIP. Ahora, reaparece y deja jugosas declaraciones sobre el “idilio” que tuvo con el actor Álex González o el dinero que gana en OnlyFans.

Antigua locutora de Los 40 e invitada de Tu cara me suena, la estadounidense fue perdiendo presencia en televisión paulatinamente. Su última aparición en la pequeña pantalla fue en 2022, cuando concursó en Pesadilla en el Paraíso. Tras salir de una relación tóxica, la de Seattle ha querido abrir parte de su vida personal al programa producido por Fénix Media, revelando que ahora se gana la vida haciendo contenido para adultos en la famosa plataforma.

Entre los titulares que dejó, hubo uno sobre la mala relación que tuvo con la actriz Hiba Abouk, quien no fue amable con ella cuando ésta ejercía de reportera. “Cuando empecé de reportera fue un poco dura porque hablaba muy poco español. No me enteraba de nada ni de los personajes. Había una actriz que me miraba mal en los photocalls y era muy altiva cuando me respondía. Me preguntaba: ‘¿qué le pasa a esta tía?’”, revelaba al equipo del programa antes de señalar que se trataba de Hiba Abouk.

Tras ello, dejó caer que tuvo una relación con Álex González. “Sólo con un actor muy conocido en ese momento, pero era un poco aburrido. Ten en cuenta que los actores se toman demasiado en serio su trabajo”, expresaba. Cuando la periodista de Socialité le preguntaba si se refería al actor de Vivir sin permiso y Operación Marea Negra, Eckmann se mostraba inicialmente evasiva.

“No lo sé. Era un actor muy famoso de esa época, puede ser”, respondía, aunque después reveló que volvió a contactar con él cuando visitó España recientemente y que éste no le contestó. “Hace un año volví a España. Pensé en él y me dije: ‘voy a ver lo que hace’. Le escribí, pero no me respondió”, reconocía para después reírse.

Después, habló de su amistad con Cristiano Ronaldo, zanjando los rumores que aseguraban que también había tenido una aventura con el futbolista portugués. “En 2014, yo hice la presentación del perfume nuevo de Cristiano. Quería a alguien que hablara inglés. […] Es un hombre súper simpático, gracioso. Él es guay y muy respetuoso”, compartía.

"Gano mucho dinero"

“Yo estaba con una amiga española en la fiesta de después [de la presentación del perfume]. Él me propuso que fuésemos a su casa a tomar algo. Yo le decía que no, porque yo trabajaba temprano en la mañana siguiente. Además, el ir a su casa, ya sabes lo que implica. Accedí a ir cuando acordamos que cuando me quisiera ir, su chófer me dejase en mi casa. Él aceptó. Fuimos a su casa, tomamos algo y me fui, tal cual”, revelaba.

Después, comentó que sus inicios en la televisión “por accidente”, en refiriéndose a Un príncipe para Corina, revelando que el dating show y reality ella lo iba a protagonizar y no lo hizo por temas burocráticos con su permiso de trabajo. Tras declarar que estaba soltera tras una “relación muy tóxica de dos años”, habló de su experiencia ganando dinero en OnlyFans.

“He tenido mucha suerte haciendo contenido para adultos. Estoy ganando mucho dinero. El mes pasado, obtuvo 49.000 dólares. Me podéis juzgar si queréis, pero me puedo comprar una casa. Las veces que menos he ganado, han sido de 5.000 dólares”, expresaba antes de decir adiós al programa.