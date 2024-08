Nuevo adiós en 'Socialité': el programa de Telecinco sufre una nueva baja tras la marcha de otra reportera

Socialité dice adiós a otro de sus trabajadores. En los últimos meses, el programa de corazón de Telecinco está experimentando grandes cambios en su plantilla, especialmente, desde que La Fábrica de la Tele dejase de producir este espacio y se le asignara esa tarea a Fénix Media, la empresa de Christian Gálvez.

Así, se marcharon María Patiño y Núria Marín, y luego, también salió el redactor Arnau Martínez (ahora en Espejo Público) y su subdirector Javier de Hoyos, que dio el salto a Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que en breve regresará a TEN. Y a este listado de ausencias hay que sumar el de la reportera Gema Mirón.

La propia comunicadora ha sido la encargada de explicar en su cuenta de Instagram su marcha del programa. “Mi primer Socialité fue el 13 de agosto de 2022. Solo dos días antes entraba a la redacción con el miedo y la ilusión a partes iguales. Llevaba tiempo sin hacer directos y era la primera vez que tenía que hacerlo lo más natural posible. Esto no iba de política, ni de sucesos... ¡Estaba acojonada!”, relata en el texto en el que ha detallado su marcha.

“Y entonces, por el pinga, a quien siempre le estaré muy agradecida por traerme, me dio el 'prevenida' acompañado de un 'va a salir genial'. Hoy, 11 de agosto de 2024, justo dos años después de llegar, sé que así ha sido... ¡genial! Este tiempo he aprendido y disfrutado tanto. Así que no tengo dudas y sí muchas pruebas de que, hasta el momento, es la mejor etapa profesional de mi vida”, confesaba la ya exreportera del programa.

“Aunque para mí, es mucho más que eso. De Socialité también me llevo amigos; y esa es la guinda de mi pastel, porque yo soy muy de corazón, y no hablo solo de la prensa. Ahora con muchísima nostalgia, 'me voy de viaje', pero llena de orgullo y satisfacción por haber sido una socialitera. A La Fábrica de la Tele, a Fénix Media, a todos mis jefes por confiar en mí y a cada una de las personas que ha compartido un frame conmigo... ¡Gracias por tanto!”, concluye la periodista.

Adiós a María Verdoy

Esta marcha ha coincidido con la salida de María Verdoy. Y es que la presentadora del formato se despidió de la audiencia el pasado domingo, pues va a tomarse unas vacaciones. “Os veré en unos días, pero os dejo a Antonio [Santana] al frente del chiringuito. ¡Qué paséis un verano maravilloso!”, decía al final del programa, dando así el testigo a su compañero, que se incorporó al formato el pasado junio.