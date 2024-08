Alejandro Nieto y Marta Peñate llegan al mismo punto tras su paso por 'Supervivientes All Stars'

A finales de julio, Telecinco despidió Supervivientes: All Stars, la primera edición del reality cuyo casting lo conforman únicamente finalistas y ganadores de otros años. Una temporada que ha dejado grandes momentos, y que ha marcado un nuevo camino en Telecinco de cara a sus apuestas veraniegas, marcadas en otros años por realities de bajo coste como La Casa Fuerte.

A la gran final del concurso llegó Alejandro Nieto, ganador de Supervivientes en 2022. Y, ahora, ha querido compartir sus vivencias con sus seguidores respondiendo una batería de preguntas que le hicieron llegar a través de las redes sociales.

Entre otras cosas, el modelo explicó que lo más duro de Supervivientes ha sido la lluvia, además del hambre. “La leña se moja, el fuego se apaga… Es lo más duro que me ha parecido de este Supervivientes”, ha enumerado el que también fuese participante de La Isla de las Tentaciones y GH VIP.

Una de las preguntas iba relacionada con que si volvería a participar en un reality, género que le permitió hacerse un hueco en la televisión. “Tema realities sinceramente son duros, ganas dinero pero se pasa jodido, y un reality, incomunicado, sin mi gente, no es lo que voy buscando ya”, asegura. Hay que recordar que cuando participó en GH VIP, Alejandro decidió abandonar el concurso para estar cerca de su hijo, que tenía que someterse a una prueba médica.

“Si es colaborador en algún programa u otro tipo de concurso, sí, pero si es lo que he hecho hasta ahora, no”, remata Alejandro, quien, a diferencia de otros Supervivientes, no ha conseguido hacerse un hueco como comentarista en otros programas de la cadena, como sí lo han logrado Suso Álvarez o Iván González.

La proclama de Marta Peñate

Alejandro Nieto ha decido así poner punto final a sus andanzas en realities. El mismo punto al que llegó Marta Peñate, la ganadora de Supervivientes: All Stars. Y es que en la noche en la que se alzó con la victoria le aseguró a su novio Tony Spina: “No voy a volver a hacer ningún reality nunca más, este es mi último 'reality' y no me voy a separar de ti en la vida, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar, me desequilibro, te necesito".

En ese sentido, hay que destacar que Marta tenía un perfil muy similar al de Alejandro: fue concursante de Gran Hermano, en la versión de anónimos, y, posteriormente, fue a La Isla de las Tentaciones y también a Supervivientes.