El éxito de ‘Supervivientes All Stars’: el nuevo camino que Telecinco debe marcar en sus realities

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes All Stars’.

Los datos hablan por sí solos. Supervivientes: All Stars está siendo un sabroso éxito para Telecinco una vez que ha acabado la temporada normal. A diferencia de otros realities que han enganchado dos temporadas seguidas sufriendo desgaste (Pesadilla en El Paraíso, Gran Hermano VIP / DÚO) todo lo que sucede en Honduras interesa. De momento, y con la excepción del domingo que compitió con la Eurocopa, todas las galas emitidas han superado el 17% de cuota de pantalla, y se han posicionado, con comodidad, por encima de Antena 3.

No es de extrañar que esté funcionando. En primer lugar, Supervivientes es, de lejos, el reality más exitoso de Telecinco. Las alegrías que proporciona todo lo que sucede en Honduras, en cuestión de audiencias, no se puede comparar a las de Guadalix de la Sierra, o a la de otros enclaves en los que han transcurrido los concursos de telerrealidad de Mediaset.

Supervivientes 2024 ha triunfado con sus tres galas semanales, liderando ampliamente en sus respectivas franjas de emisión los jueves (20,2% y 1.469.000); los martes con Tierra de Nadie (17,1% y 1.254.000) y los domingos con Conexión Honduras (16,2% y 1.399.000). Ni la cuota de pantalla, ni los millones de espectadores son los de antaño, pero con el actual consumo de televisión es un dato realmente reseñable.

Esto marca un nuevo camino para Telecinco para los meses de verano. Y es que, durante años, la cadena principal de Mediaset ofrecía concursos con famosos con una fuerte apariencia de bajo coste, con personajes que más que famosos, son de la casa. Hablamos de formatos como Pasaporte a la isla, Campamento de verano o La casa fuerte.

En su mayoría, el casting lo formaban antiguos participantes de Quién quiere casarse con mi hijo, Mujeres y hombres y viceversa y espacios afines. Gente que para el que no devora todo lo que pasa en Mediaset son prácticamente desconocidos, a los que no interesa cogerles de la mano para seguir de cerca su aventura. Concursantes de los que hay que explicar, entre paréntesis, quiénes son y de dónde vienen para poder ubicarles en calidad de celebridad.

Con Supervivientes: All Stars ha llegado, literalmente, lo mejor de lo mejor en cuestiones de competitividad y espectáculo, según el perfil que analicemos. Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Logan Sampedro, Olga Moreno, Marta de Lola, Alejandro Nieto, Marta Peñate, Abraham García y Jorge Pérez fueron los diez afortunados que pusieron rumbo a la isla en la que tanta hambre y frío se pasa.

Algunos ya saben lo que es ganar y desean repetir. Otros se quedaron con la miel en los labios y no se van a conformar con la medalla de plata. Y, a estas alturas, ya hay incluso quien ha salido expulsada y tiene que volverse a España.

Imagen de 'Supervivientes: All Stars'.

Destacar en verano

Las audiencias de Telecinco no son las de tiempo atrás. Y encima, este verano tienen que competir contra la Eurocopa y las Olimpiadas. Vuelven, además, formatos que ya funcionaron el pasado curso como el Grand Prix del Verano. Para no encadenar más titulares negativos sobre la acogida que tienen en el público tienen que dar más productos como Supervivientes: All Stars. Concursos con emoción, acción, con protagonistas de primer nivel.

Cuando acabe este Supervivientes: All Stars, Mediaset debería tomar nota para sus realities futuros. Telecinco fue la gallina de los huevos de oro que casi cualquier cosa la volvía un éxito, pero ya no. Ahora hay que trabajar más, hacer producciones con más cariño todavía, si cabe, y llevar a los concursos de famosos a personas potentes y que interesen. Que se sepa quiénes son, y que garanticen casi desde el primer momento que van a dar espectáculo y entretenimiento.

Jorge Pérez y Cristina Porta en '¡Vaya vacaciones!'.

El caso de '¡Vaya vacaciones!'

No hay que irse muy lejos para comprobar el éxito de Supervivientes: All Stars. El pasado 2023, Mediaset decidió poner en marcha un nuevo formato, ¡Vaya vacaciones!. Concursando por parejas, un nutrido grupo de famosos partían hacia la República Dominicana, en lo que prometía ser unas vacaciones en un resort. Aquello, sin embargo, era una suerte de trampa y obligó a los concursantes a ponerse a trabajar.

Juanjo y Aguasantas (exparejas de Manuel Cortés y Alma Bollo), Tony Spina y Marta Peñate, Makoke y Javi Tudela o Jorge Pérez y Cristina Porta fueron algunos de sus concursantes, pero el público no se enganchó especialmente. El programa partió como líder de la noche en su primera semana con 1.017.000 espectadores con una cuota de pantalla del 11,7%. Sin embargo, ahí tocó techo y nunca más cogió impulso. Tanto es así que se despidió, en su momento, como el reality menos visto de la historia de Telecinco. Ahora, con varios de esos famosos concursando de nuevo, Supervivientes: All Stars marca una gran distancia, y con holgura contra su principal competidor.