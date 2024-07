Una serie sobre Belén Esteban: las tres ofertas que ha recibido y sus actrices preferidas para que la interpreten

Las docuseries y los biopics vienen marcando tendencia en el sector audiovisual desde hace tiempo. Cada vez son más las plataformas y cadenas generalistas que dan luz verde a este tipo de proyectos. Buenos ejemplos de esto son las series que se han hecho sobre Bárbara Rey, Miguel Bosé o La Veneno.

En esta línea, uno de los caramelitos más codiciados para convertir su vida en serie es Belén Esteban. La Princesa del Pueblo, ahora rebautizada como La Patrona, confesó este miércoles que varias productoras se han interesado para llevar a cabo un trabajo de este tipo.

Así lo aseguró este miércoles, 3 de julio, en Ni que fuéramos Shhh. "Quiero hacer un llamamiento. Por favor, a todas las productoras, que han sido tres, que quieran hacer una serie sobre mi vida, he dicho que muchas veces que por ahora no la quiero hacer. No quiero hacer una serie de mi vida", dijo.

La colaboradora del programa de Canal Quickie fue más allá desvelando que una de las compañías que contactaron con ella fue EuroTV Producciones (Grupo iZen), la responsable de El Grand Prix.

"Mi vida está contada. Estoy muy bien gracias a Dios. Tengo una madre con 81 años y otra persona -en referencia a su hija Andrea Janeiro- que se saben la historia muy bien, lo bueno y lo malo de mí. No quiero contar mi vida por ahora", prosiguió diciendo, harta de tener que dar siempre la misma respuesta.

Belén Esteban, este miércoles en 'Ni que fuéramos Shhh'.

"Me parece muy desagradable seguir diciendo que no. Cuando dices que no una vez, no quiero que me llamen a las dos semanas preguntándome lo mismo", sentenció la Esteban. No conforme, la de Paracuellos se dirigió a su ex, Jesulín de Ubrique, sobre el que se dijo que iba a protagonizar una serie para Netflix.

"Pues cariño, me han ofrecido tres productoras. De una plataforma muy importante y de otra plataforma muy importante", agregó Belén, que no cerró las puertas a que en un futuro acabe aceptando una propuesta. "A lo mejor con 70 u 80 años, si vivo, me lio la manta a la cabeza. Yo voy a interesar siempre".

Lanza una advertencia

Preguntada sobre qué actrices querría que la interpretasen en una serie sobre su vida, la Esteban lo tiene claro: Blanca Suárez, Candela Peña y Ana de Armas. "Me encantó como Marilyn [Monroe]", dijo en alusión a la película de Netflix Blonde.

La colaboradora del nuevo Sálvame terminó su parlamento lanzando una advertencia. "Están haciendo una serie sobre mi vida en Benidorm sin mi permiso. No sé el de la otra persona [Jesulín]. Tengo imágenes hasta de la actriz, desconocida", decía. Hay que recordar que ambos se conocieron en una calle de la ciudad alicantina allá por 1995.

Sobre una posible serie de la vida de Belén Esteban bromearon Óscar Cornejo y Adrián Madrid en uno de los vídeos con los que dieron a conocer Fabricantes Studio. "¿Y si hacemos la serie de ficción de Belén Esteban?", preguntaba Cornejo a su socio, que le contestaba así: "¡Sería la bomba! Pero ya sabes que con Belén hay que hablar antes, porque mucha gracia no le va a hacer...".