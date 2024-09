Belén Esteban se ríe en el nuevo 'Sálvame' de los que dicen que está arruinada: “Me descojono”

El perfil de Belén Esteban está siendo bien explotado en Ni que fuéramos Shhh. El nuevo Sálvame ha puesto a la televisiva a opinar de noticias de corazón, pero también a cocinar y a pintar. En la jornada de este jueves, la ganadora de Más que baile tenía como misión hacer unos filetes rusos, y, para ello, acudió en directo a un centro comercial para comprar la carne picada que le hacía falta.

Desde este emplazamiento conectó en directo con María Patiño, y lo primero que hizo Belén fue alegrarse por lo barata que le había salido la carne. “Había un 10% de descuento, me ha salido por 10 euros”, se jactaba ante la presentadora, después de hacerse fotos con algunos seguidores. “Tengo los tickets”, puntualizaba.

“Hay una administración de lotería. Voy a coger un décimo”, expresaba Belén. Un comentario que Patiño se tomó con sorna: “Y si quieres vete a comprarte una falda, si la necesitas para el fin de semana”. “Yo trabajo de colaboradora. A mí me da igual ser pintora que cocinera, pero hija, que no me estoy entreteniendo, venía por la carne”, se justificaba la ganadora de Más que baile.

Volviendo al tema de los juegos de azar, Belén Esteban aprovechó para desmentir algunas informaciones. “Lo he visto y me estoy acordando de vosotros, y digo: mira, cojo un decimito de lotería, y a ver si nos toca. Como dicen que estoy arruinada”, deslizaba. Y justo después, se reía de su comentario: “Ja, ja, ja. Me descojono.” “Vete a por el décimo”, le proponía entonces María.

La conexión no finalizó ahí, y, de nuevo, pararon a Belén Esteban para pedirle un autógrafo. Y estampó su firma en una plantilla de una zapatilla que un chico se acababa de comprar. “Mírala, es una estrella”, admitía con devoción María Patiño.

“Un sueño”

Antes de terminar con la colaboradora, María Patiño reconoció que tenía “un sueño”. “Estaba soñando, porque cuando un niño o alguien se pierde en un centro comercial, siempre te llaman por megafonía. Si llegases a la megafonía, y dijeses a toda la vaguada: Ten a las cuatro menos diez, hago yo los filetes rusos”. Belén aceptó el reto, pero no fue bien recibido entre los compañeros en el plató, pues Patiño no ha demostrado, de momento, grandes dotes en la cocina.