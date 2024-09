Víctor Sandoval estalla contra el proyecto de Los Javis sobre Yurena en el nuevo ‘Sálvame’: “¡Vaya mierda de serie!”

María Patiño ha soltado una bomba en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN. “A uno de mis compañeros o compañeras porque sé que va a brotar, porque sé de primera mano lo que piensa sobre lo que voy a contar”, advertía la presentadora. La noticia en cuestión es que Terelu Campos actuará en la serie sobre Yurena que producen Javier Calvo y Javier Ambrossi para Netflix. Una producción creada por Nacho Vigalondo, y que en la que Ingrid García-Jonsson encarna a la diva de Santurce.

Este fichaje para la serie hizo estallar a Víctor Sandoval, que se proclamó en el programa el descubridor de Yurena, gracias a su programa de Telemadrid Mamma Mía. “¡Y ella para qué rueda! ¡Qué tiene que ver ella! Estoy de esta serie, y eso que no ha empezado!”, decía muy alterado, poniéndose delante de la cámara. Y continuó: “No es real, qué tiene que ver Terelu y Jorge Javier con Terelu. Vaya mierda de serie. Están haciendo series que no corresponden con la realidad”.

El director David Valldeperas intentó calmar, hablando de licencias. “Se están sacando del sobaco todo. Los personajes que salen no son reales”, se quejaba el aspirante del Benidorm Fest 2024. Y tampoco se calmó cuando supo que a Lydia Lozano la habían llamado para salir en la serie, aunque finalmente la descartaron. Así, la palmera tuvo que aclarar que buscaban periodistas de la época de Tómbola, pero que luego decidieron no apostar por caras tan conocidas.

Ahí, Lozano reconoció que Víctor Sandoval tuvo mucho que ver en el nacimiento mediático de Yurena, destacando un reportaje que firmó con ella en El Mundo. “¿Qué coño pinta Terelu?”, insistía Víctor, muy enfadado.

“Soy yo quien la descubro, en Mamma Mía, y le hacemos el primer videoclip, pero los laureles se los llevó Crónicas Marcianas. Javier Cárdenas se abastecía de los personajes que nosotros sacábamos”, se quejaba. Así, recordó, la primera vez que la vieron, quejándose a Paco Porras de un embarazo, y que el programa le mandó una cámara a su casa y allí contó que era cantante.

“En esa serie están distorsionando la realidad”, fue otra de las quejas de Sandoval lanzó en la tarde de este jueves. Y, además, aseguró que Terelu Campos llamaba “friki” a Yurena, pues en aquella época presentaba en Telemadrid Con T de Tarde, y “para ellos, Mamma Mía éramos como de serie b”.

“Que digan la verdad”

David Valldeperas propuso entonces que esperasen a ver la serie antes de ser tan categóricos. Pero esto volvió a encender al intérprete de Nachopolízate. “Quiero ver la serie para criticarla. Me molesta que se use un personaje al que se ha criticado, al que me han bajado las cámaras en Versace. El principio de Yurena fue muy duro, los demás cantantes le decían intrusa”, se quejaba.

Víctor aseguró que “no me importa que me llamen o no. Me gusta que digan la verdad, y no les mientan. La base que están utilizando es ficticia, por tener a Terelu Campos”. Además, aseguró que a él ni siquiera le han contactado para preguntarle datos sobre el surgimiento mediático de Yurena, cosa que sí han hecho, por ejemplo, los compañeros de ¡De Viernes!. “Ayudé a los compañeros sin un duro, solo porque soy buen compañero, y quiero que la gente no esté engañada”, sentenciaba.