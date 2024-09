La rotunda opinión de Aída Nízar sobre la "retirada fulminante" de 'Babylon Show' de Carlos Latre

La caída de Babylon Show está siendo una de las noticias de la semana. El programa de access prime time de Telecinco no ha resistido a la fuerte competencia entre El Hormiguero de Antena 3 y La Revuelta de La 1. Solamente el formato ha tenido 13 entregas en total, que ya vio reducida su presencia en la franja al ver recortada su emisión a sólo tres días. Por supuesto, no han faltado las reacciones de la gente.

Entre las primeras ha estado Aída Nízar. La colaboradora de Ni que fuéramos Shhh ha escrito un comentario en la cuenta de Instagram de BLUPER, reaccionando a la noticia. Aunque parecía mostrarse inicialmente conciliadora, la vallisoletana ha hecho gala de su particular carácter. “Jordi González me enseñó [que no debía] jamás alegrarme de la pésima audiencia de un compañero y mucho más [del] gran Carlos Latre”, comienza diciendo en su comentario.

“Pero hay personas que tienen que tener muy claro cuál es su labor y la de Carlos Latre [es la de] entretener, no presentar. Si, además, te rodeas de personas tan sumamente previsibles y aburridas, pues este es el resultado: la retirada fulminante de un programa infumable”, dijo a modo de crítica feroz la primera expulsada GH 5.

La cancelación del programa se produjo horas antes de que Latre tuviera el que ha sido el último programa del formato. Al presentador le dio tiempo a despedirse del público. “Venga, hombre. Que esto es Babylon. Esto es sólo televisión, amigos y amigas. Bienvenidos a todos al último Babylon, y gracias por acompañarnos”, expresó Latre al inicio de la emisión.

En el último programa, el valenciano contó con la presencia de Leonor Lavado, Alejo Sauras, Vanessa Romero y Pablo Chiapella (este último a través de videollamada) como invitados. En concreto, acudían a promocionar la película Hotel Bitcoin, que se estrena este viernes 13 de septiembre en cines.

Comentario de Aída Nízar en Instagram. null

Aunque Latre mostró su lado más amable, al que tiene acostumbrada a la audiencia, no ocultaba que el programa se encontraba en sus últimos minutos. Así, por ejemplo, a Pablo Chiapella le dijo al despedirse: “Pablo, querido, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Te espero en otro sitio, en otro lugar, pero aquí conmigo”.

Babylon Show ya tiene sustituto para su franja: serán resúmenes de Gran Hermano. Laura Madrueño será la encargada de conducir en la franja del access un resumen del reality bajo el título de Última hora, en la noche del lunes y del miércoles. El martes y el jueves se dedicarán íntegramente a GH, y la quinta noche la ocupará de manera plenamente De viernes, no habiendo franja de access prime time, al mismo estilo que el resto de canales competidores.