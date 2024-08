Cortan a Antonio Naranjo en un debate en ‘YAS Verano’: “Hombres dando lecciones de maternidad”

La maternidad, ¿obligación o deseo? ¿Están las mujeres presionadas para ser madres? Este fue el debate que este miércoles por la tarde se llevó a cabo en el programa YAS Verano, la versión veraniega de Y ahora Sonsoles en Antena 3, poco antes de que entrase en el plató la cantante Sylvia Pantoja.

En el plató los colaboradores se encontraron en cuatro posiciones diferenciadas. Así, Pepa Romero, enumeró: “ser madre es un lastre laboral”, “tener hijos se convierte en un problema”, “recibí críticas y presiones por no ser madre” y “mi pareja me presiona para tener otro hijo”.

Además, recibieron en el plató a María Malandi, madre de cinco hijas, que cree que la maternidad está infravalorada, y Cristina Cendoya, quien tiene la etiqueta de no-mo, “no mother”, que se acuña a las mujeres que que no desean ser madres.

“¿Estamos presionadas para ser madre?”, introdujo Pepa el debate. Y ahí, Cristina aseguró que sí, “estamos presionada en la sociedad por ser madres, es el estereotipo establecido. Yo, personalmente, no me siento presionada, pero en general hay cierta presión. Sobre todo en determinada edad, y si no tienes hijos tienes que dar muchas explicaciones”.

Por su parte, María narró cómo ella decidió con su marido tener las cinco hijas que tiene “sin ningún tipo de presión”. En este sentido, destacaron todas las veces que han preguntado a Tamara Falcó por si va a tener hijos, y una colaboradora, Ángela Vallvey, señaló que le parecen pocas veces para todo lo que le han preguntado cada vez que sale a la calle. “¿A quién se va a presionar? A las mujeres, obviamente, y tenemos un bajo índice de natalidad. Pero lo que es bueno para una, no tiene que serlo para todas”, exponía. Y añadía: “Seas madre, o no seas madre, te arrepentirás”.

Una sentencia con la que no estaba de acuerdo Cristina Cendoya. “Yo, arrepentimiento, cero”, sentenciaba. Teresa Bueyes narró su experiencia: “A mí me han preguntado, y he ido con mi hermano, y a él no le han preguntado. Yo me casé con mi profesión, dedico muchas horas a mi trabajo. Tuve una madre que tuvo cuatro hijos y trabajó muchísimo y la veíamos poco en casa. No he querido eso para mis no-hijos”, aseguraba.

"Te apañas"

“Lo que hay que juzgar es las circunstancias y los contextos que se crean en una sociedad. Hay una presión para no tener hijos, convirtiéndolos en una merma, una incapacidad, y que parezca que las mujeres tienen que elegir”, aseguraba Antonio Naranjo. Y destacaba que “se incentiva la sociedad, porque hace falta”.

Para Antonio, el único mensaje válido era el de Cristina, que no los ha tenido porque no ha querido, y no por comprometerse con su trabajo. “Yo trabajo las mismas horas que tú y tengo hijos”, aseguraba el colaborador. Y cuando Pepa Romero le preguntó quién se hace cargo en las horas de trabajo, respondió: “te apañas”. Y añadió que su madre también tuvo hijos y era trabajadora, y que lo llevaba todo para adelante. “Lo importante es que las que quieran trabajar y tener hijos, los tengan, y las que no, no”.

“Lo que más me gusta: hombres dando lecciones de maternidad”, proclamaba Ángela Vallvey al acabar el discurso de su compañero, y provocando el aplauso del público. “Hay que subir el índice de natalidad y que cada mujer tenga cinco hijos. Pues ponte tú y párelos, y mantén el cordón umbilical hasta los 45 años”, finalizaba la escritora.