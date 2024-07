Miguel Ángel Revilla, alto y claro sobre Nacho Cano en 'laSexta Xplica': "He visto una actuación exageradísima"

Este sábado, 13 de julio, Miguel Ángel Revilla acudió a laSexta Xplica para valorar la actualidad política. En una extensa entrevista con José Yélamo, el expresidente de Cantabria se mojó sobre temas como la detención y posterior puesta en libertad de Nacho Cano por presunta contratación ilegal de inmigrantes para su musical Malinche.

"Yo no le conozco, pero he visto una actuación exageradísima de este señor. Pero, ¿este montaje? ¿Se cree que está en un país subdesarrollado?", se preguntaba, indignado, el invitado del programa nocturno de laSexta.

Revilla insistió en que España "es el país con mayores libertades del mundo": "Así de claro. El país con más libertades del mundo es España. ¡Si aquí se puede decir de todo! Hasta demasiado". Mientras, Yélamo señalaba que la prueba más clara es que el artista "dio una rueda de prensa y dijo lo que dio la gana".

"Aquí se insulta a los Reyes, se queman banderas, y no pasa nada. Es un país libre. La teoría del 'van a por mí' está muy explotada", opinó Miguel Ángel, antes de que el presentador de Atresmedia le pidiera que aguardase dos minutos para un breve corte publicitario.

A la vuelta de la pausa, el comunicador retomaba las duras acusaciones que lanzó Cano en esta comparecencia ante los medios. "Es que este señor ha estado mucho tiempo fuera, pero aquí hay libertades y garantías totales. ¿Que los jueces se pueden equivocar? Hay otras instancias", respondió el economista.

Miguel Ángel Revilla opina sobre el caso Nacho Cano en 'laSexta Xplica' Atresmedia Televisión

"Pueden actuar tarde, pero ahora tenemos ahí al señor Zaplana, pendiente de que le metan cien y pico de años. Al señor Rato, pendiente de otros 100 años. Los jueces actúan cuando hay denuncias sólidas. La teoría del 'van a por mí' está muy manida. ¿Quién es él para convertirse en una figura a atacar en España?", inquirió Revilla.

Tal y como recordó Yélamo, Cano afirmó que todo se trataba de una campaña orquestada por significarse como amigo de Isabel Díaz Ayuso, así como para tapar el caso Begoña Gómez. "Si no es verdad, se va a aclarar. No se monta el numerito", aseguró, rotundo, el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria.

Por último, Miguel Ángel Revilla comentó el hecho de que Ayuso no tardara en salir a defender al fundador de Mecano: "Al igual que ha defendido a su presunto evasor fiscal y compañero. Ella es agradecida con un señor que le dieron la medalla de Madrid, se arrodilló delante de ella y dijo: 'No me la des, no me lo merezco, te la doy a ti'. ¿Quién no se derrite ante una situación así?".