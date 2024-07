Jorge Javier Vázquez, irónico sobre su vídeo con Rocío Carrasco para echar a Olga Moreno de ‘Supervivientes’

Este fin de semana se hizo viral un vídeo de Jorge Javier Vázquez en el que, de forma irónica, se hacía referencia al reality Supervivientes. En el vídeo aparecía junto a la cantante y antigua participante de Operación Triunfo Anabel Dueñas y a Rocío Carrasco en el que bromeaban con pedir la expulsión de Olga Moreno en el reality. Y es que la expareja de Antonio David Flores es una de las nominadas de esta semana, y se juega la permanencia con Jorge Pérez y Bosco Martínez-Bordiú.

“Oye, ¿pero qué hacéis?”, preguntaba Vázquez a ambas. “¡Votar!”, le respondían a la vez las dos amigas, pendientes de su teléfono móvil. “Ah, pero recordad que no es para expulsar”, matizaba Jorge Javier. “¡Pues entonces cambiamos!”, responden ambas entre risas. Algo que se ha interpretado como una campaña para expulsar a Olga.

Este vídeo ha levantado tanta controversia que Jorge Javier Vázquez ha subido un vídeo aclarando lo sucedido. Y, como no podía ser de otra manera, su justificación ha estado llena de ironía, y ha asegurado que ha puesto el asunto en manos de un personaje de la serie Paquita Salas.

“Estoy consternado. No es lo que parece, me hackearon el móvil unos turcos”, empezaba a narrar Jorge Javier Vázquez, con evidente sorna en su forma de relatar los hechos. “Lo que habéis visto es fruto de la inteligencia artificial. Siento el revuelo que se ha armado, pero el asunto ya está en manos de Noemí Argüelles para que no vuelva a suceder”, añadía.

Noemí Argüelles es un personaje de ficción, la empresaria con facilidad para meterse en líos de Paquita Salas, y que en la ficción fue asesora de las redes sociales de Belinda Washington. De hecho, en una trama, Belinda sube un vídeo privado a las redes, y Noemí le recomienda que eche la culpa a los hackers turcos. Así, Jorge Javier deja claro que las reacciones al vídeo le interesan muy poco.

💥‼️ ¡ATENCIÓN!: Jorge Javier aclara su vídeo con Rocío Carrasco y Anabel Dueñas tras el revuelo. pic.twitter.com/ArB9aDq8Xo — Algo Pasa TV Oficial (@Algopasatv) July 1, 2024

Rocío Carrasco, más reservada

Rocío Carrasco es una de las protagonistas del vídeo en cuestión. Sin embargo, ella ha preferido mostrarse más reservada cuando la prensa le ha preguntado al respecto, tanto como para ni siquiera pronunciarse.

Hay que recordar que en la serie Rocío. Contar la verdad para seguir viva la hija de Rocío Jurado cargaba contra Olga Moreno, entonces mujer de su expareja Antonio David Flores, como cómplice de la violencia vicaria que ejercía sobre ella el malagueño. De ahí que en redes sociales juegue con querer la expulsión de Olga de Supervivientes.