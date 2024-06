Lucía Etxebarría se postula para ser colaboradora de Íker Jiménez: "Convivo con una presencia en mi casa"

Lucía Etxebarría ha recogido el guante que ha lanzado Íker Jiménez en redes sociales. El presentador de Cuarto Milenio y Horizonte ha publicado un vídeo en el que proponía a sus seguidores que le lanzasen nombres para posibles nuevos colaboradores. La autora de Ya no sufro por amor se apresuró a postularse como candidata y dio ciertos argumentos con los que consideraba que era la candidata ideal para unirse al formato producido por Alma Producciones Digitales.

Ha sido en su cuenta de X (anteriormente Twitter) donde la escritora y antigua colaboradora de Espejo Público señalaba los motivos por los que debía ser tenida en cuenta por el equipo liderado por Jiménez y Carmen Porter. “Hola, Íker Jiménez. Razones por las que yo sería una buena colaboradora: hablo cinco idiomas y tengo tres carreras. Pero, sobre todo, convivo con una presencia en mi casa y uno de vuestros colaboradores la ha visto con sus propios ojos”, escribía.

La autora nacida en Valencia lograba también así tener buena parte del apoyo de sus seguidores en redes, quienes soñaban con ver a Etxebarría en una tertuliana más de Horizonte. “Ya le he mandado tu propuesta para que embarques en la nave, Lucía”, comentaba un seguidor. “A mí me gustaría ver a Lucía Etxebarría con Íker [Jiménez]. Dios os bendiga a los dos”, expresaba otro internauta.

[Lucía Etxebarría acusa al ‘Chester’ de Risto Mejide de “encerrona”: “Salí llorando, fue muy desagradables”]

La propuesta de Jiménez venía después de recordar su etapa en la emisora comunitaria Onda Verde. “En Twitter y en Instagram, comparto una foto muy de antigua, de 32 años. [Cuando estaba en] Onda Verde. Sí, efectivamente, una radio pirata, comunitaria, alegal. Era todo un sistema que conocimos muy bien mi colega Lorenzo [Fernández] y yo. Había que mantenerlas entre las cuotas de los socios. Había que aportar entre 500 y 2500 pesetas, no era poco. Aprendimos mucho delante del micrófono”, expresaba al inicio del vídeo.

Jiménez se puso a recordar a colaboradores suyos como Carmelo Encinas, Jorge Albertini o al coronel Baños. Al acabar el vídeo, el periodista recordaba que Horizonte es un formato “en directo”, pero que “carece de directrices”, dado que lo dirige él mismo y Carmen Porter. “Sólo tengo el pinganillo para cuando me dicen que tengo que ir a publicidad”, señalaba.

Hola, @navedelmisterio

Razones por las que yo sería una buena colaboradora.

Hablo cinco idiomas

Tengo tres carreras

Pero sobre todo CONVIVO CON UNA PRESENCIA EN MI CASA, y uno de vuestros colaboradores la ha visto con sus propios ojos.😱 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) June 16, 2024

Jiménez terminaba su intervención pidiéndole feedback a sus seguidores y lanzándoles la propuesta de que le recomendasen nombres que se convirtiesen en colaboradores. “En Horizonte, nadie lee. No hay un guion ni teleprompter. Los directores somos nosotros y sólo tengo que llevar pinganillo porque me tienen que decir cuándo entra la publicidad, porque es en directo. No hay indicaciones de ningún tipo, no somos presentadores a los que les dicen qué tienen que decir o preguntar”, expresaba.

“Es un programa totalmente artesanal, con sus errores y sus virtudes. Yo os pregunto, ¿quién os gusta? ¿quién os gusta menos? ¿quién os aporta más? También, ¿y por qué no me decís quiénes tienen que venir a Horizonte y por qué? Venga, a por ello”, dijo al concluir el vídeo.