Más de 30 divorcios al día en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2024, suben un 2 %

Más de 30 matrimonios se han divorciado entre enero y marzo de 2024 en la Comunitat Valenciana, un 2 % más que el año pasado, con un total de 2.853, 53,5 demandas de disolución por cada 100.000 habitantes.

El territorio valenciano no es donde más se divorcian las parejas, pero tampoco la comunidad que menos procesos registra, ya que se sitúa a mitad de tabla, en la novena posición de una lista liderada por Navarra, con 74,9 por cada 100.000 habitantes, y en la que la última posición la ocupa la Comunidad de Madrid con 46,3, según

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2024, se observa que la Comunitat Valenciana se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional de 53,6.

A Navarra (74,9) le siguen Baleares con 72,1 y Cantabria, con 69,5. También por encima de la media nacional se situaron Aragón, con 67,7; Castilla-La Mancha, con 67,1; Murcia, con 65,4; Asturias, con 62,9; Canarias, con 56,5 y Castilla y León, con 55,9. Los valores más bajos se registraron en la Comunidad de Madrid, con 46,3; País Vasco, con 46,6 y Andalucía, con 50.

En el primer trimestre en la Comunitat aumentaron los dos tipos de demandas de separación, consensuadas y no consensuadas, y también se incrementaron los divorcios de mutuo acuerdo mientras que se redujo la cifra de divorcios contenciosos.

Gráfico de divorcios por cada 100.000 habitantes en cada comunidad autónoma.

Modificación de medidas por provincias

En el periodo analizado, en la Comunitat se presentaron 378 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto una reducción interanual del 1,3%. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 1.051, tuvo una variación del -3,7%.

Del total, 210 lo hicieron en la provincia de Valencia, 132 en la de Alicante y 36 en la de Castellón. Y en cuanto a las no consensuadas, 578 se registraron en la provincia de Valencia, 376 en la de Alicante y las restantes 97 en la de Castellón.



Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas solicitadas en los juzgados y tribunales de territorio valenciano, 652, mostraron un incremento interanual del 13,6 %, mientras que las no consensuadas, 936, aumentaron un 19,8 %.