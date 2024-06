Estos son los conciertos de los que podrás disfrutar en Vigo en julio

Con el mes de julio se abre la veda de los grandes conciertos al aire libre en la ciudad. Ya se comenzaron a celebrar en la terraza del Mar de Vigo, tras solucionarse los problemas de licencia del festival TerraCeo, pero este mes el protagonismo se lo llevará todo un clásico del verano.

Será el escenario de Castrelos el que marque el ritmo de la agenda de conciertos como todos los años con cuatro actuaciones para todos los gustos, con Luis Fonsi como gran protagonista internacional, y que tendrá continuidad durante el mes de agosto.

Pero no hay que olvidar el Terraceo, que continuará con sus conciertos en el Mar de Vigo, donde se celebrará también la actuación de O Gozo Festival en la ciudad olívica, aunque en este caso en el interior del recinto. Completa los escenarios el Puerto de Vigo, donde arrancará el Sinsal SON Estrella Galicia.

10 de julio - Loreena McKennitt

La canadiense Loreena McKennit dará la salida a los conciertos de julio en Vigo. Una leyenda de la música celta que visitará la ciudad olívica dentro del O Gozo Festival en la que será su única actuación en Galicia.

El Auditorio Mar de Vigo será una de las paradas de su gira mundial en la que celebrra los 30 años del icónico álbum The Mask and the Mirror con el que se consolidó referencia de la música folk, descrito por la revista Billboard como "atemporal y trascendente" y del que vendió más de dos millones de copias en todo el mundo.

La cita será el miércoles 10 de julio a las 21:30 horas y todavía quedan entradas a la venta a partir de 46,50 euros.

13 de julio - Dani Fernández

Los conciertos de Castrelos arrancarán con la actuación el sábado 13 de julio de Dani Fernández. Tras formar parte de la banda Auryn, el manchego es conocido por éxitos como Bailemos o Clima tropical.

Llega a Vigo para presentar su último trabajo, Todo Cambia, que ya acumula más de 7 millones de reproducciones en Spotify. Premiado con un Ondas al fenómeno musical del año 2022.

20 de julio - Coral Casablanca

Coral Casablanca. Facebook Coral Casablanca

La Coral Casablanca en Castrelos y en verano conforman un clásico de la ciudad, que este año tendrá como fecha el sábado 20 de julio.

En este caso, se habilitarán 2.500 sillas para disfrutar del concierto en la platea.

20 de julio - José James

El renombrado cantante de jazz para la generación del hip-hop, José James, actuará ese mismo sábado en otro de los escenarios de la ciudad, en la terraza del Mar de Vigo, con motivo del festival TerraCeo.

Llega a Vigo con su último trabajo, 1978, bajo el brazo y casi recién sacado del horno en el que hace gala de su versatilidad, voluptuosidad y creatividad.

Las entradas están a la venta en Teuticket por 25 euros más 2,5 de gastos de gestión.

21 de julio - Tarque y la Asociación del Riff

Carlos Tarque llega el domingo 21 de julio a la terraza del Mar de Vigo para presentar su segundo disco en solitario, Volumen 2, tras una carrera de éxito marcada por M-Clan.

Retoma así su proyecto en solitario, aunque la mano de Carlos Raya permanece como productor y coautor de todos los temas. En su actuación del TerraCeo estará acompañado por la Asociación del Riff, una de las bandas más contundentes que se puede reunir hoy día en el panorama del rock en castellano, que también han participado en la grabación del disco.

Las entradas están a la venta por 25 euros más 2,5 en gastos de gestión.

23 de julio - Luis Fonsi

Con el eco de Despacito, su gran éxito internacional, el escenario de Castrelos acoge el 23 de julio al portorriqueño Luis Fonsi, una de las grandes figuras de la música latina y con una carrera de 25 años de éxito a sus espaldas.

En 2017 ya actuó en la ciudad, en el Ifevi, cuando el hit comenzaba a sonar en todas partes. En 2018, la canción Despacito batió siete récords Guiness: la más escuchada del mundo, el primer vídeo en superar los 5.000 millones de visualizaciones en YouTube, el vídeo con más "me gusta" en internet y la canción con más semanas en el número uno de la lista Billboard Hot Latin Songs.

25 de julio - Sen Senra

El Día de Galicia, 25 de julio, la música que sonará en Castrelos será la de aquí. Sen Senra cumplirá el sueño de ser profeta en su tierra.

"Un concierto excepcional de un referente de la música urbana, que mezcla trap, trip hop, electrónica y pop", aseguraba el regidor cuando lo anunció a principios de mayo, y que presentará su PO 2054 AZ, "una matrícula de un coche de Vigo", que tuvo gran éxito y estuvo presente en los Latin Grammys de este año.

25 de julio - Ombligo

El escenario Océano será el lugar donde arranque la nueva edición del festival Sinsal SON Estrella Galicia, en una iniciativa puesta en marcha por Sinsalaudio y Kaleido Logistics, en la terminal de la empresa de logística viguesa.

Será el borche final a una jornada con una visita guiada por los terrrenos del Puerto de Vigo y un coloquio; los encargados serán Ombligo, el proyecto dee música fusión liderado por los madrileños Anika y Ángel Cáceres.

Las entradas están a la venta desde 15 euros a través de la plataforma enterticket.es.

26 de julio -Los Estanques

La banda cántabra de pop psicodélico afincada en Madrid actuará a las 21:00 horas en el festival Terraceo el viernes 26 de julio.

Los Estanques, formada por Iñigo Bregel (Piano, voz, guitarra) Germán Herrero (Guitarra, coros) Andrea Conti (Batería) Dani Pozo (Bajo), presentarán su último disco, UVE.

Las entradas están a la venta por 20 euros más 2 de gastos de gestión.

27 de julio - Ziggy Alberts

Ziggy Alberts es uno de los principales artistas independientes de Australia que ya ha cautivado a más de 1,6 millones de oyentes mensuales en Spotify y logrando el reconocimiento de medios como Billboard Magazine y Clash.

Aterrizará en Vigo, en el festival Terraceo, dento de su gira New Love presentando su útlimo trabajo Dancing In The Dark.

El concierto que cerrará el mes de julio en Vigo será el día 27 a las 21:00 horas, con entradas a 25 euros más 2,5 de gastos de gestión.