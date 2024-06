12 fiestas gastronómicas en Vigo y alrededores que no puedes perderte este verano 2024

En el sur de Galicia, las Rías Baixas conforman uno de los destinos más visitados y mejor valorados de la región gallega. Este geodestino de sol y playa presume de celebrar un sinnúmero de ferias, romerías y fiestas gastronómicas a lo largo de todo el año, pero especialmente durante la temporada estival. La realidad es que con la llegada del buen tiempo son muchas las localidades gallegas que se visten de gala para exaltar alguno de sus productos más codiciados, desde los clásicos mariscos y pescados de la ría, hasta las carnes de la mejor calidad e incluso los vinos con Denominación de Origen, entre otros muchos manjares del mar y la tierra. En definitiva, un amplio abanico de festejos para todos los gustos y paladares.

En el caso particular del municipio de Vigo, la ciudad olívica y toda su área metropólitana también llevan a cabo alguna que otra celebración gastronómica que merece la pena anotar en el calendario festivo de este verano, entre ellas la famosa Festa da Langosta de A Guarda o la Romaría do Pan de Millo en el barrio vigués de Cabral. Es por ello que en esta breve guía te proponemos un recorrido completo por 12 festejos que tienen la cocina por bandera para disfrutar cerca de la urbe viguesa.

1. Festa da Langosta (A Guarda)

Festa da Langosta en A Guarda. Turismo A Guarda

Del 5 al 7 de julio la localidad de A Guarda se prepara para acoger una de las citas gastronómicas más importantes de Galicia, la popular Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira. En esta edición, el actor gallego Luis Zahera (reconocido con el Premio Goya en 2019 y 2023) será el encargado de dar el pistoletazo de salida al festejo con la particular lectura del pregón. Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de degustar este exquisito crustáceo y otros mariscos a precios populares, al tiempo que grupos tradicionales y formaciones como Os Bregadiers, Trebón dos Xidos, Gin Toni's o Broken Peach ponen la nota musical a unas jornadas en las que tampoco faltarán las clásicas salidas de navegación a bordo del Volanteiro Piueiro.

2. Festa do Peixe Espada (A Guarda)

Cartel de una edición anterior de la Festa do Peixe Espada. Concello A Guarda

El último fin de semana de julio el calendario gastronómico del sur de Galicia nos traslada también hasta el municipio de A Guarda. Allí celebran cada verano su particular festejo de exaltación dedicado al pez espedada, un evento culinario en el que los asistentes podrán degustar en los restaurantes colaboradores diferentes tapas que tienen como protagonista a este exquisito pez. En la programación festiva también destacan varios obradoiros, pasacallas y conciertos musicales que ponen la nota lúdico-festivo al evento.

3. Festa do Carneiro ao Espeto (Moraña)

Festa do Carneiro a o Espeto en Moraña. Turismo de Galicia

Los amantes de la carne tienen una cita ineludible a finales del mes de julio en el municipio pontevedrés de Moraña: la tradicional Festa do Carneiro ao Espeto, declarada de Interés Turístico en Galicia. El evento culinario cuenta además con todo tipo de actividades lúdico-culturales para amenizar las jornadas gastronómicas de todos los vecinos y visitantes, los cuales tendrán la oportunidad de disfrutar de este exquisito preparado de carne asado al estilo pampero, es decir, abierto en canal y con fuego de leña. Cabe recordar que en este festejo no se venden raciones del plato, sino carneros enteros, por lo que es habitual que se reserven mesas y lotes de comida por adelantado. Además, también los restaurantes de la zona suelen preparar esta sabrosa carne durante las jornadas del evento.

4. Festa do Porquiño ao Espeto de Budiño (O Porriño)

Festa do Porquiño ao Espeto de Budiño. Concello de O Porriño

A principios del mes de agosto el municipio de O Porriño prepará su particular Festa do Cabrito ao Espeto. En una jornada en la que no falta la comida y la buena música, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una comida popular a través de este plato elaborado en su forma más tradicional. Además, desde primeras horas de la mañana se llevará a cabo el asado del Cabrico y la desgutación de pinchos comenzará alrededor de las 11 horas.

5. Festa do Xurelo Asado en Chaín (Gondomar)

Festa do Xurelo Asado en Chaín. Cultura de Galicia

También durante la primera semana de agosto la localidad de Gondomar va abriendo apetito para la celebración de la Festa do Xurelo Asado en Chaín. El primer domingo de agosto los alrededores de la capilla da Virxe da Merce de Chaín se preparan para una cita multitudinaria donde los asistentes podrán degustar una gran variedad de platos elaborados con este manjar de los mares como principal protagonista. Además de las raciones de xurel acompañados de pan de millo, en el evento también se ofrecerán otros platos típicos como tortilla, empanada o croquetas.

6. Feira do Mel Meleira (Pontevedra)

Feira do Mel Meleira en Pontevedra. Feira do Mel Meleira

La ciudad de Pontevedra celebra a mediados del mes de agosto una feria gastronómica dedicada a la miel, un dulce natural que los asistentes al evento tendrán la oportunidad de comprar y degustar en los distintos stands preparados para la ocasión. Además, en el marco de la Feria do Mel Meleira también se llevarán a cabo todo tipo de talleres y actividades lúdico-culturales que contarán con la participación de apicultores de toda Galicia.

7. Festa das Delicias do Porco de Couso (Gondomar)

Cerdo asado en una imagen de archivo. Wikipedia

El municipio de Gondomar también tiene al cerdo asado como protagonista de su particular festejo gastronómico del verano. El segundo fin de semana de agosto tiene lugar la Festa das Delicias do Porco de Couso, en la cual los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de tapas de cerdo, tales como zorza, lacón, oreja, chorizo o jamón asado. Además de las raciones tradicionales, los menús de carne de cerdo al espeto estarán también disponibles para grupos, con un precio medio de unos 250 euros en el caso de la pieza entera, 125 euros si es medio cerdo y de 75 euros para un cuarto del producto.

8. Festa do Mexillón en Chapela (Redondela)

Mejillones al vapor en una imagen de archivo. iStock

Durante el fin de semana del 12 y 13 de agosto el mejillón se convierte en el gran protagonista de las fiestas gastronómicas de Chapela, celebradas en el Paseo Marítimo de esta parroquia redondelana. La ya tradicional Festa do Mexillón suele contar con carpas de comida y distintos puestos de artesanía para que los asistentes puedan disfrutar de los mejores productos gallegos al ritmo de los grupos de gaitas y formaciones musicales. Además, los participantes en esta edición tendrán la oportunidad de disfrutar de variadas raciones del mejillón (con platos al vapor, en vinagreta o escabeche) o empandas de maíz y trigo a precios populares.

9. Festa da Sardina en Teis (Vigo)

Sardonas asadas en una imagen de archivo. iStock

Más que una tradición, la Festa da Sardina de Teis conforma una cita imprescindible en la ciudad Olívica. Este festejo gastronómico tiene lugar entre mediados y finales de agosto en la Carballeira do Monte da Guía, en unas jornadas en las que los asistentes pueden disfrutar del clásico plato de sardinas con pan de millo a precios populares así como también de otras raciones que tienen a este bocado de mar como principal progaonista. Además, la música también acompañará a lo largo de toda la jornada de la mano de distintos grupos tradicionales y formaciones musicales que amenizarán la verbena nocturna.

10. Romaría do Pan de Millo en Cabral (Vigo)

Pan de millo en una imagen de archivo. Shutterstock

La popular Romaría do Pan de Millo es otra de las citas imprescindibles del verano en las Rías Baixas, celebrada como es habitual a finales de agosto en el Parque Forestal de Cotogrande, en la parroquia viguesa de Cabral. Durante la jornada que dura el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir y degustar este delicioso mollete de pan acompañado de otras raciones típicas como el pulpo á feira, las sardinas asadas o la empanada. A lo largo de todo el día tampoco faltará la música, en un evento amenizado por diferentes grupos folclóricos y la banda de musical local. Además, los visitantes también podrán asisitar a una nueva edición de la ya tradicional Mostras dos Productos do Campo.

11. Edición do Porquiño á Brasa de Amil (Moraña)

Festa do Porquió á Brasa de Amil. Turismo de Galicia

A finales del mes de agosto la Asociación Gastronómica Cultural de Amil organiza la fiesta del Porquiño á Brasa, toda una institución en el municipio de Moraña. La Carballeira dos Miragres de A Chan es el escenario elegido para la celebración de la comida popular, la cual se caracteriza por el asado del cerdo al más puro estilo tradicional. Además, en la jornad previa también se suelen llevar a cabo actos lúdicos y los restaurantes de la zona acostumbran a servir cenas con el cerdo asado como estrella de los distintos menús. Cabe destacar que es habitual adquirir los lotes de carne previa reserva, con un máximo de 55 lotes. El precio de cada uno será de 300 euros y consta de un menú para 20 personas y todos los utensilios necesarios para la comida. El citado menú consta de un porquiño de entre 14 y 16 kilos, 2 empanadas, 12 botellas de vino tinto de barrantes, 6 botellas de agua, 2 bolos de pan y 2 bicas, así como café de pota con aguardiente.

12. Festa dos Callos (Salceda de Caselas)

Festa dos callos. Treintayseis

El primer domingo de septiembre da comienzo en Salceda de Caselas con una cita gastronómica de gran tradición en la localidad, la Festa dos Callos, celebrada cada verano desde el año 1993. La realidad es que cada año más de 20.000 personas llegadas desde buena parte de Galicia y la geografía protuguesa se reúnen en estas jornadas festivas para disfrutar de una degustación popular de este plato típico de cuchara. Los distintos grupos musicales ponen la nota musical a un evento en el que tampoco falta el humor y las actividades lúdico-culturales.