De la Súper Pop a Eurovisión: Así es el 'Plaff', el local más aclamado de la noche viguesa

La barra del "Plaff", un local de ocio nocturno ubicado en pleno casco vello de Vigo, atesora historia y grandes historias. Y es que su función hostelera no se remonta al 92, año de apertura de este bar vigués, sino a mucho antes: A 1888, cuando Jenaro de la Fuente construyó el antiguo Hotel Universal -hoy AC Hotel Universal-.

Itos Domínguez, dueña del "Plaff", fue una de las primeras en apostar por un casco vello que, en la década de los 90, nada tenía que ver con el actual. Antes, incluso, de iniciarse en el mundo de la hostelería, pagó casi 300.000 de las antiguas pesetas por aquella barra histórica: "Toda la gente ilustre que vino a Vigo, entre otros, Julio Verne; estuvo apoyada en ella. Tiene mucho que hablar", asegura Itos. "La compré en la subasta de los muebles del Universal. Me enamoré", añade.

Dos años después, el antiguo Texo, un restaurante que, en tiempos, fue punto de encuentro de sindicalistas y personas con ideología de izquierdas, terminaba su andadura. La viguesa se interesó por su traspaso para terminar convirtiéndolo en el "Plaff".

Uno de los primeros tesoros que descubrió en el interior fue un antiguo arco de piedra que, durante muchos años había estado tapiado. Hoy es uno de los puntos con más encanto del local. Otra de las sorpresas se encontraba en una pequeña vivienda anexa que, tiempo después, funcionaría como reservado. "Ahí se formó el Comité Antisida, la Asociación Gay de Vigo, y la primera asociación de cine, Lumiere", recuerda Itos.

El "Plaff" siempre funcionó "muy bien", según su dueña. "Siempre tuvimos muy buen ambiente", reconoce Itos. "Es verdad que un par de años tuvo un bajón porque también lo tuve yo, pero llegaron los salvadores", dice en alusión a Raúl García y a Xavi Abad, los actuales gerentes y responsables del local desde el 2016.

Raúl García, Itos Domínguez y Xavi Abad. P.P.F.

Un nuevo rumbo

Dicen que en la reinvención está, en muchos casos, la clave del éxito, y de ello se encargaron en el "Plaff" Raúl y Xavi, responsable de barra y DJ, respectivamente, además de gerentes. "El subidón se lo dieron ellos", insiste, rotunda, Itos.

A lo largo de estos años, el pub ha mantenido una esencia cultural albergando presentaciones de libros, eventos universitarios y, además, ha funcionado como "plató" para cortometrajes. Del mismo modo, el local tiene su propio podcast, "Plaffdemia": "Hablamos un poco del mundo lgtb, de la cultura o de la música", remarca Xavi.

Pero, sin duda, si hay algo que ha terminado de catapultar a este local vigués ha sido el fenóneno Eurovisión y el conocido como "petardeo", dos mundos que unen, de manera especial, al colectivo lgtb y a los millenials nostálgicos. Y es que, a pesar de que el fondo y la esencia de este local se encuentra en el colectivo, lo cierto es que no ha dejado de abrirse a todo tipo de público, especialmente, al que se mueve entre los 35 y los 40 años. "Ahora es un lugar muy diverso. Viene gente de todas partes o que frecuenta otro tipo de locales en Vigo, pero también el nuestro", explica Raúl. "La base es el colectivo lgtb, eso va por delante de todo. Pero aquí se mezcla mucha gente distinta y es una maravilla", añade Itos.

Eso sí, para acceder a este lugar es indispensable el "buen rollo", porque el que no lo lleva "se va fuera" -de ello se encargan sus responsables, así como de controlar que no se produzca ninguna falta de respeto-. "Este es un lugar alegre y divertido en el que debe primar el buen ambiente. Preferimos perder dinero a que lo anterior no se cumpla", asegura, con firmeza, Itos.

Primera fiesta eurovisiva

Raúl y Xavi, dos buenos eurofans, son, además, los ideólogos de la Eurovision PetardPop Party. "En el 2018 nos fuimos a Lisboa, al festival, y aquí dejamos preparado todo para proyectarlo", recuerda Xavi. "Fue un poco a ver qué pasaba. Pero a las 22:00 horas me llamó el camarero y me dijo que ya no entraba más gente. Fue una locura, se 'petó', necesitamos ayuda", anota Itos.

Tras el éxito cosechado, el objetivo del "Plaff" fue llevar al local a los propios protagonistas del certamen: Se comenzó con la gallega Lucía Pérez, en 2022. "Vinieron eurofans de toda Galicia, del norte de Portugal o de Madrid", cuenta Xavi. También pasó por el "Plaff" Anabel Conde, Susi Guerra (Portugal), Eva Santamaría, Nicky French (Reino Unido) y, el próximo 12 de octubre, estarán en el local vigués Aiko (República Checa) y Kat (batería de Megara, que se presentó al festival por San Marino). "Somos el único bar de copas de toda España que trae actuaciones del festival", remarca Xavi.

Un lugar en el que la gente es feliz

La vocación del "Plaff" es "perdurar en el tiempo" y que, mientras sus puertas estén abiertas, siga siendo un lugar agradable: "Lo que queremos es que la gente encuentre un lugar y un personal agradable, desde el portero al staff y a los camareros. Queremos hacerle la vida fácil y que se lo pase bien. Aquí se viene a reír y a bailar", explica Xavi. "Nos gusta que quien entre por la puerta sienta que está en un lugar en el que se está tranquilo, en donde no pasa nada ni hay peleas", añade Raúl.

En definitiva, quien apueste por el ocio nocturno en el "Plaff" se encontrará desde música disco de los 70, 80 y los 90, hasta temas más actuales. "Pero nada de reguetón", advierte Itos. "Sobre todo, música divertida", concluye Xavi.