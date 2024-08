Ni A Franqueirán ni Manzaneda, la mejor puesta de sol de Ourense está aquí escondida

Atardecer en la ermita Virxe do Monte Angel Vázquez Pereiras (Flickr)

El término 'opacarofilia' hace referencia a la pasión o el amor por los atardeceres y en la provincia de Ourense hay varios puntos mágicos para observar cómo el sol va desapareciendo poco a poco. Está el columpio de O Solpor, en Nogueira de Ramuín, y el mirador de Coto da Pena, en Cortegada, pero si lo que busca es un sitio "secreto" o poco conocido, en este artículo de Treintayseis te desvelaremos un lugar que te encantará.

La capilla da Virxe do Monte, a unos 30 minutos de la conocida como ciudad de As Burgas, es un enclave privilegiado para desconectar y contemplar los tonos rojizos, morados, rosados y naranjas propios de las puestas de sol de verano. El templo está situado en el lugar de Loña do Monte, a unos 930 metros de altura, lo que le otorga excepcionales vistas de su entorno.

Aquí podrás capturar fotografías de postal y despedir el día con una persona especial (con amigos o simplemente con uno mismo). La tranquilidad es la gran protagonista del lugar, que cuenta con una zona de césped para tender una manta y disfrutar de este mágico momento, que, en muchas ocasiones, sirve como terapia.

Las puestas de sol en la capilla da Virxe do Monte -que data de la segunda mitad del siglo XVIII, tal y como indica una inscripción en su fachada- son el mejor secreto guardado de los lugareños. De esta construcción, destaca el camarín de la Virgen realizado en piedra, con tres arcos de medio punto.

En el mes de agosto es un sitio perfecto para ver las Perseidas, también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, puesto que no existe contaminación lumínica.

¿Cómo llegar hasta la capilla da Virxe do Monte?

Desde la ciudad de Ourense hay que tomar la OU-536 y después desviarse por la carretera a Meiroás en Esgos y continuar hasta la capilla da Virxe do Monte. La zona cuenta con una zona habilitada para el estacionamiento de vehículos, totalmente gratuita, aunque también existe la posibilidad de desplazarse en bicicleta.