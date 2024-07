Salvaterra de Miño (Pontevedra) presenta una completa programación cultural para este verano

Desde el 27 de julio y hasta el 7 de septiembre el público podrá disfrutar de una programación variada con las fiestas más esperadas y novedades en la localidad pontevedresa de Salvaterra de Miño. El Verano Cultural 2024 incluye una programación dirigida al público de todas las edades.

El inicio de la programación más esperada del año tendrá lugar el 27 de julio con el concierto de Carlos Núñez, que vuelve a Salvaterra dentro de su gira Lugares Máxicos. Las entradas están a la venta de forma presencial en el Museo del Vino y online en Ataquilla.

Dentro del calendario para el verano no podían faltar fiestas tan importantes y destacadas como O Mundo a Danzar, O Son da Muralla o Imos de Guateque. El fin de semana del 23 al 25 de agosto tendrá lugar la LXV Festa do Viño do Condado do Tea, que contará con catas populares, un túnel del vino, gastronomía y los conciertos de Luar na Lubre, De Vacas o Roi Casal, entre otros.

El programa completo del Verano Cultural de Salvaterra es el siguiente:

27 de julio: concierto de Carlos Núñez

29 de julio: Fiesta de la Espuma y Animación musical

31 de julio: Fiesta Hinchables de agua

1 de agosto: Baile Moderno

2 de agosto: Festival Folclórico A.C. Pontenova

3 agosto: O Son da Muralla

5 agosto: O Mundo a Danzar

7 agosto: Concierto de la Orquesta Clásica de Vigo

8 agosto: Concierto de Corales de Salvaterra y Banda de Música de Salvaterra

9 y 10 agosto: Fiesta de San Lorenzo

10 agosto: Imos de Guateque

12 agosto: Cine Infantil

13 agosto: Cine Infantil

14 agosto: Desfile de moda

30 agosto: Encuentro de bandas

7 septiembre: Tempo atrás de Dramiño

Los días 23, 24 e 25 de agosto se celebrará la LXV Festa do Viño do Condado do Tea con la siguiente programación: